Hakan Altun

Cümle alem gıpta eder Özenirdi aşkımıza Beni sana Seni bana Pek hoş görürlerdi canım *** Dertten uzak, çok mutluyduk Ne olduysa oldu bir anda Yollarımız ayrıldı Kalakaldık çok uzakta *** Göze geldik Söze geldik Bu aşkın sonu böyle miydi? Göze geldik Söze geldik Bu aşkı kimse çekemedi *** Ona, şuna, buna, başkalarına Yar etmem seni Bizim aşkımız çok güzeldi Ah be güzelim nazara mı geldik? *** Ona, şuna, buna, başkalarına Yar etmem seni Bizim aşkımız çok güzeldi Ah be güzelim nazara mı geldik? *** Cümle alem gıpta eder Özenirdi aşkımıza Beni sana Seni bana Pek hoş görürlerdi canım *** Dertten uzak, çok mutluyduk Ne olduysa oldu bir anda Yollarımız ayrıldı Kalakaldık çok uzakta Göze geldik Söze geldik Bu aşkın sonu böyle miydi? *** Ona, şuna, buna, başkalarına Yar etmem seni Bizim aşkımız çok güzeldi Ah be güzelim nazara mı geldik? *** Ona, şuna, buna, başkalarına Yar etmem seni Bizim aşkımız çok güzeldi Ah be güzelim nazara mı geldik? *** Ona, şuna, buna, başkalarına Yar etmem seni Bizim aşkımız çok güzeldi Ah be güzelim nazara mı geldik? Ah be güzelim nazara mı geldik? Ah be güzelim...