Nazara mı Geldik Şarkı Sözleri
Hakan Altun Nazara mı Geldik şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Hakan Altun Nazara mı Geldik şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Nazara mı Geldik sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Hakan Altun
Nazara mı Geldik
Tüm Şarkıları
-
Cümle alem gıpta eder
Özenirdi aşkımıza
Beni sana
Seni bana
Pek hoş görürlerdi canım
***
Dertten uzak, çok mutluyduk
Ne olduysa oldu bir anda
Yollarımız ayrıldı
Kalakaldık çok uzakta
***
Göze geldik
Söze geldik
Bu aşkın sonu böyle miydi?
Göze geldik
Söze geldik
Bu aşkı kimse çekemedi
***
Ona, şuna, buna, başkalarına
Yar etmem seni
Bizim aşkımız çok güzeldi
Ah be güzelim nazara mı geldik?
***
Ona, şuna, buna, başkalarına
Yar etmem seni
Bizim aşkımız çok güzeldi
Ah be güzelim nazara mı geldik?
***
Cümle alem gıpta eder
Özenirdi aşkımıza
Beni sana
Seni bana
Pek hoş görürlerdi canım
***
Dertten uzak, çok mutluyduk
Ne olduysa oldu bir anda
Yollarımız ayrıldı
Kalakaldık çok uzakta
Göze geldik
Söze geldik
Bu aşkın sonu böyle miydi?
***
Ona, şuna, buna, başkalarına
Yar etmem seni
Bizim aşkımız çok güzeldi
Ah be güzelim nazara mı geldik?
***
Ona, şuna, buna, başkalarına
Yar etmem seni
Bizim aşkımız çok güzeldi
Ah be güzelim nazara mı geldik?
***
Ona, şuna, buna, başkalarına
Yar etmem seni
Bizim aşkımız çok güzeldi
Ah be güzelim nazara mı geldik?
Ah be güzelim nazara mı geldik?
Ah be güzelim...