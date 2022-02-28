Gelmiyor musun ? Şarkı Sözleri
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Hakan Altun
Gelmiyor musun ?
-
Her acıya göğüs gerdim
Aşk acısı ne illetmiş
Sevdiğime gönül verdim
Nefes alırken ölmek imiş
***
Vaylar bana vahlar bana
Yâri görmek haram bana
Yollar bana dağlar bana
İlaç olun bu yaraya
***
Vaylar bana vahlar bana
Yâri görmek haram bana
Yollar bana dağlar bana
İlaç olun bu yaraya
***
Ben senin ne yârin ne de canın
Ben senin ne sevdiğin ne baharın
Ben senin belki umrunda değilim
Ama sen benim, sen benim nefesimsin
***
Ben senin ne yârin ne de canın
Ben senin ne sevdiğin ne baharın
Ben senin belki umrunda değilim
Ama sen benim, sen benim nefesimsin
***
Gönül bahçem sevgi dolu
Aşk olmazsa yolun sonu
Aşk bahçemde açan güller
Yokluğunda bir bir soldu
***
Vaylar bana vahlar bana
Yâri sevmek haram bana
Yollar bana dağlar bana
İlaç olun bu yaraya
***
Ben senin ne yârin ne de canın
Ben senin ne sevdiğin ne baharın
Ben senin belki umrunda değilim
Ama sen benim, sen benim nefesimsin
***
Ben senin ne yârin ne de canın
Ben senin ne sevdiğin ne baharın
Ben senin belki umrunda değilim
Ama sen benim, sen benim nefesimsin
***
Ben senin ne yârin ne de canın
Ben senin ne sevdiğin ne baharın
-
Bugün çok ağladım
Dün kadar değil
Her soluklandığımda
Acıyor canım
***
Yine sabahladım
Gördüğüm güneşi
Yirmi dört saat daha
Azaldı acım
***
Ben sana cenneti vaad etmedim ki
Sen benden neler neler bekledin
Ben seni, nefretle yadetmedim ki
Ki hep sevdim, bırak boşver gitsin
***
Gelmiyor musun? Bu mevsim
Bir daha da istemem git.
Bak hayalmişsin bitmişsin
Hiç beni düşünme git.
***
Gelmiyor musun? Bu mevsim
Bir daha da beklemem git.
Ben yanıp yanıp sönmüşüm
Hiç umrun olmasın bas git.