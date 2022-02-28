Hakan Altun

Her acıya göğüs gerdim Aşk acısı ne illetmiş Sevdiğime gönül verdim Nefes alırken ölmek imiş *** Vaylar bana vahlar bana Yâri görmek haram bana Yollar bana dağlar bana İlaç olun bu yaraya *** Vaylar bana vahlar bana Yâri görmek haram bana Yollar bana dağlar bana İlaç olun bu yaraya *** Ben senin ne yârin ne de canın Ben senin ne sevdiğin ne baharın Ben senin belki umrunda değilim Ama sen benim, sen benim nefesimsin *** Ben senin ne yârin ne de canın Ben senin ne sevdiğin ne baharın Ben senin belki umrunda değilim Ama sen benim, sen benim nefesimsin *** Gönül bahçem sevgi dolu Aşk olmazsa yolun sonu Aşk bahçemde açan güller Yokluğunda bir bir soldu *** Vaylar bana vahlar bana Yâri sevmek haram bana Yollar bana dağlar bana İlaç olun bu yaraya *** Ben senin ne yârin ne de canın Ben senin ne sevdiğin ne baharın Ben senin belki umrunda değilim Ama sen benim, sen benim nefesimsin *** Ben senin ne yârin ne de canın Ben senin ne sevdiğin ne baharın Ben senin belki umrunda değilim Ama sen benim, sen benim nefesimsin *** Ben senin ne yârin ne de canın Ben senin ne sevdiğin ne baharın