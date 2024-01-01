Hakan Altun

Çık gel Allah aşkına (çık gel Allah aşkına) Yetmedi mi bu gurur? (yetmedi mi bu gurur?) Bitmedi mi bu ceza (bitmedi mi bu ceza?) Yüreğim sızlar durur *** Susma Allah aşkına Bitmez miyiz bu gurur? Yetmedi mi bu ceza? Yüreğim sızlar durur *** Son bir şans ver bu aşk için Seni canımdan bile çok sevmişim yazık değil mi? *** Göz gözeydik, diz dizeydik, ruh ikiziydik Aşkımız kutsaldı hani şimdi ner'deyiz? Yetmedi mi bu intikam? Sen de unutamadıysan bir daha dener miyiz? *** Göz gözeydik, diz dizeydik, ruh ikiziydik Aşkımız kutsaldı hani şimdi ner'deyiz? Yetmedi mi bu intikam? Sen de unutamadıysan bir daha dener miyiz? *** Beni özlemedin mi? Yüreğin varsa söyle Ağlamadın mı günlerce? Allah'ın varsa söyle *** Sen de özlemedin mi? Yüreğin varsa söyle Ağladın mı günlerce? Allah'ın varsa söyle *** Son bir şans ver bu aşk için Seni canımdan bile çok sevmişim, yazık değil mi? Göz gözeydik, diz dizeydik, ruh ikiziydik Aşkımız kutsaldı hani, şimdi ner'deyiz? Yetmedi mi bu intikam? Sen de unutamadıysan, bir daha dener miyiz? *** Göz gözeydik, diz dizeydik, ruh ikiziydik Aşkımız kutsaldı hani, şimdi ner'deyiz? Yetmedi mi bu intikam? Sen de unutamadıysan, bir daha dener miyiz?