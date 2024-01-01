Ruh İkizi (hakan Altun Düet. Yıldız Tilbe) Şarkı Sözleri
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Hakan Altun
Ruh İkizi (hakan Altun Düet. Yıldız Tilbe)
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Çık gel Allah aşkına (çık gel Allah aşkına)
Yetmedi mi bu gurur? (yetmedi mi bu gurur?)
Bitmedi mi bu ceza (bitmedi mi bu ceza?)
Yüreğim sızlar durur
***
Susma Allah aşkına
Bitmez miyiz bu gurur?
Yetmedi mi bu ceza?
Yüreğim sızlar durur
***
Son bir şans ver bu aşk için
Seni canımdan bile çok sevmişim yazık değil mi?
***
Göz gözeydik, diz dizeydik, ruh ikiziydik
Aşkımız kutsaldı hani şimdi ner'deyiz?
Yetmedi mi bu intikam?
Sen de unutamadıysan bir daha dener miyiz?
***
Göz gözeydik, diz dizeydik, ruh ikiziydik
Aşkımız kutsaldı hani şimdi ner'deyiz?
Yetmedi mi bu intikam?
Sen de unutamadıysan bir daha dener miyiz?
***
Beni özlemedin mi?
Yüreğin varsa söyle
Ağlamadın mı günlerce?
Allah'ın varsa söyle
***
Sen de özlemedin mi?
Yüreğin varsa söyle
Ağladın mı günlerce?
Allah'ın varsa söyle
***
Son bir şans ver bu aşk için
Seni canımdan bile çok sevmişim, yazık değil mi?
Göz gözeydik, diz dizeydik, ruh ikiziydik
Aşkımız kutsaldı hani, şimdi ner'deyiz?
Yetmedi mi bu intikam?
Sen de unutamadıysan, bir daha dener miyiz?
***
Göz gözeydik, diz dizeydik, ruh ikiziydik
Aşkımız kutsaldı hani, şimdi ner'deyiz?
Yetmedi mi bu intikam?
Sen de unutamadıysan, bir daha dener miyiz?