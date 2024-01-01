Hakan Altun

Sabahçı Kahvesi Sevgilim, sevgilim Bak yine şafak söküyor Sevgilim, sevgilim Bak yine sabah oluyor *** Şimdi sen kim bilir ne duygulardasın? Belki de en güzel uykulardasın Şimdi sen kim bilir ne duygulardasın? Belki de en tatlı uykulardasın *** Sen rüyalar aleminde Yeni aşklar hevesinde Bense yine uykusuzum Bir sabahçı kahvesinde *** Sen rüyalar aleminde Yeni aşklar hevesinde Bense yine uykusuzum Bir sabahçı kahvesinde *** Uykunu zamansız böldümse, affet En güzel uykular birtanem sana Yastığın gölgeme, ben, ben sana hasret En tatlı uykular sevgilim sana En güzel uykular sevgilim sana *** Ah be sevgilim Sevgilim Inan ki, çok özledim seni Sevgilim, sevgilim Inan ki, çok özledim seni *** Dışarda hafiften yağmurun sesi Gözümde aşkımın hasret nöbeti Dışarda hafiften yağmurun sesi Gözümde aşkımın hasret nöbeti *** Sen rüyalar aleminde Yeni aşklar hevesinde Bense yine uykusuzum Bir sabahçı kahvesinde *** Sen rüyalar aleminde Yeni aşklar hevesinde Bense yine uykusuzum Bir sabahçı kahvesinde *** Sen rüyalar aleminde Yeni aşklar hevesinde Bense yine uykusuzum Bir sabahçı kahvesinde

Yemin mi Ettin Günlerdir haber, almadım senden Beni unutmaya yemin mi ettin? Kalbime dökülür, yaşlar gözümden Beni ağlatmaya, yemin mi ettin? yemin mi ettin? *** Kalbime dökülür, yaşlar gözümden Beni ağlatmaya, yemin mi ettin? yemin mi ettin? *** Sen yoksun dilimde şarkılar suskun Resimlerin mahsun, anılar mahsun Yalvarırım artık gel, gel gel ne olursun Benden ayrılmaya, yemin mi ettin? yemin mi ettin? *** Yalvarırım artık gel, gel gel ne olursun Benden ayrılmaya, yemin mi ettin? yemin mi ettin? *** Yakıyor içimi, sensiz umutlar Çöküyor gönlüme, kara bulutlar Kalbimde cevapsız binbir soru var Beni terketmeye, yemin mi ettin? yemin mi ettin? *** Kalbimde cevapsız binbir soru var Beni terketmeye, yemin mi ettin? yemin mi ettin? *** Sen yoksun dilimde şarkılar suskun Resimler mahsun, anılar mahsun Yalvarırım artık gel, gel gel ne olursun Benden ayrılmaya, yemin mi ettin? yemin mi ettin? *** Yalvarırım artık gel, gel gel ne olursun Benden ayrılmaya, yemin mi ettin? yemin mi ettin? Yemin mi ettin? yemin mi ettin?