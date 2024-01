Hakan Altun

Ne olur söyleyin sevenler bana Ayrılmak kanun mu aşk kitabında El ele tutuşup gülmeden daha Ağlatmak kanun mu aşk kitabında *** Ne olur söyleyin sevenler bana Ayrılmak kanun mu aşk kitabında El ele tutuşup gülmeden daha Ağlatmak kanun mu aşk kitabında *** Ümitlerim kırıldı gitti Hayallerim yıkıldı bitti Bu dert beni benden etti Sevdim, sevdim bak ne hale geldim Sevdim, sevdim bak ne hale geldim *** Her seven sonunda düşüyor derde Bu aşk kitabının yazanı nerde Bir aşık inandı çok sevdi diye Terk etmek kanun mu aşk kitabında *** Her seven sonunda düşüyor derde Bu aşk kitabının yazanı nerde Bir aşık inandı çok sevdi diye Terk etmek kanun mu aşk kitabında *** Ümitlerim kırıldı gitti Hayallerim yıkıldı bitti Bu dert beni benden etti Sevdim, sevdim bak ne hale geldim Sevdim, sevdim bak ne hale geldim Sevdim, sevdim bak ne hale geldim

Bir sevda çölünde bıraktın beni Kanadı kırılmış bir kuş gibiyim Dönüp de bakmadın bir gün hâlime Sokağa atılmış bir taş gibiyim *** O eski hayalin her an karşımda Gözyaşlarım çağlar her anışımda O eski hayalin her an karşımda Gözyaşlarım çağlar her anışımda *** Ayrılık şarabı gönül tasımda İçmeden yıkılmış sarhoş gibiyim Ayrılık şarabı gönül tasımda İçmeden yıkılmış sarhoş gibiyim *** Acılar çöktü bak sensiz bağrıma Çoktan hazan erdi gönül bağıma İnanma sen benim yaşadığıma Sen gittin gideli ölmüş gibiyim *** O eski hayalin her an karşımda Gözyaşlarım çağlar her anışımda O eski hayalin her an karşımda Gözyaşlarım çağlar her anışımda *** Ayrılık şarabı gönül tasımda İçmeden yıkılmış sarhoş gibiyim Ayrılık şarabı gönül tasımda İçmeden yıkılmış sarhoş gibiyim *** İçmeden yıkılmış sarhoş gibiyim İçmeden yıkılmış sarhoş gibiyim