Bir sabah uyandım Sen yoktun yanımda Aradım her yerde Dönmüştüm çılgına *** Nasıl yaptın bunu bana? Nasıl beni terk edersin? Korkmaz mısın hiç Allah'tan? Sızlamaz mı yüreğin? *** Nasıl yaptın bunu bana? Nasıl beni terk edersin? Korkmaz mısın hiç Allah'tan? Sızlamaz mı yüreğin? *** Ölümüne seven bendim Hayatını veren bendim Değerimi sen bilmedin Aşkımıza ihanetin Ansızın çekip giden sensin Sen bana yanlış yaptın *** Ölümüne seven bendim Hayatını veren bendim Değerimi sen bilmedin Aşkımıza ihanetin Ansızın çekip giden sensin Sen bana yanlış yaptın *** Bir sabah uyandım Sen yoktun yanımda Aradım her yerde Dönmüştüm çılgına *** Nasıl yaptın bunu bana? Nasıl beni terk edersin? Korkmaz mısın hiç Allah'tan? Sızlamaz mı yüreğin? *** Ölümüne seven bendim Hayatını veren bendim Değerimi sen bilmedin Aşkımıza ihanetin Ansızın çekip giden sensin Sen bana yanlış yaptın *** Ölümüne seven bendim Hayatını veren bendim Değerimi sen bilmedin Aşkımıza ihanetin Ansızın çekip giden sensin Sen bana yanlış yaptın *** Ölümüne seven bendim Hayatını veren bendim Değerimi sen bilmedin Aşkımıza ihanetin Ansızın çekip giden sensin Sen bana yanlış yaptın