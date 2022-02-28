Hakan Altun

Canım, gel sözümden dönersem öldür sen Geçmişimden sayfa sayfa vazgeçtim ben Canım, sen yürekte teksin, kaderimsin Çok kolaysa yıksalar ya, sen gerçeksin *** Seninim, delinim, yanıyor bedenim Yeniden aşk tütüyor yüreğim *** Sevdam dağa taşa tırmanıyor Aşkım koşa koşa yol alıyor Gönlüm bile bile, gönlüm seve seve Zevkle kaderine katlanıyor *** Sevdam dağa taşa tırmanıyor Aşkım koşa koşa yol alıyor Gönlüm bile bile, gönlüm seve seve Zevkle kaderine katlanıyor *** Canım, gel sözümden dönersem öldür sen Geçmişimden sayfa sayfa vazgeçtim ben Canım, sen yürekte teksin, kaderimsin Çok kolaysa yıksalar ya, sen gerçeksin *** Seninim, delinim, yanıyor bedenim Yeniden aşk tütüyor yüreğim *** Sevdam dağa taşa tırmanıyor Aşkım koşa koşa yol alıyor Gönlüm bile bile, gönlüm seve seve Zevkle kaderine katlanıyor *** Sevdam dağa taşa tırmanıyor Aşkım koşa koşa yol alıyor Gönlüm bile bile, gönlüm seve seve Zevkle kaderine katlanıyor *** Sevdam dağa taşa tırmanıyor Aşkım koşa koşa yol alıyor Gönlüm bile bile, gönlüm seve seve Zevkle kaderine katlanıyor