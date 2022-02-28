Hakan Altun

Seninim Şarkı Sözleri
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Canım, gel sözümden dönersem öldür sen
Geçmişimden sayfa sayfa vazgeçtim ben
Canım, sen yürekte teksin, kaderimsin
Çok kolaysa yıksalar ya, sen gerçeksin
***
Seninim, delinim, yanıyor bedenim
Yeniden aşk tütüyor yüreğim
***
Sevdam dağa taşa tırmanıyor
Aşkım koşa koşa yol alıyor
Gönlüm bile bile, gönlüm seve seve
Zevkle kaderine katlanıyor
***
Sevdam dağa taşa tırmanıyor
Aşkım koşa koşa yol alıyor
Gönlüm bile bile, gönlüm seve seve
Zevkle kaderine katlanıyor
***
Canım, gel sözümden dönersem öldür sen
Geçmişimden sayfa sayfa vazgeçtim ben
Canım, sen yürekte teksin, kaderimsin
Çok kolaysa yıksalar ya, sen gerçeksin
***
Seninim, delinim, yanıyor bedenim
Yeniden aşk tütüyor yüreğim
***
Sevdam dağa taşa tırmanıyor
Aşkım koşa koşa yol alıyor
Gönlüm bile bile, gönlüm seve seve
Zevkle kaderine katlanıyor
***
Sevdam dağa taşa tırmanıyor
Aşkım koşa koşa yol alıyor
Gönlüm bile bile, gönlüm seve seve
Zevkle kaderine katlanıyor
***
Sevdam dağa taşa tırmanıyor
Aşkım koşa koşa yol alıyor
Gönlüm bile bile, gönlüm seve seve
Zevkle kaderine katlanıyor