Hakan Altun

Sevemedim ayrılığı gel alışamadım Bak gözlerime bağışla bitmesin *** Seni yalnız seni yaşamak isterken kendimce Bize aşkı haram etmişim bilmeden delice Ah çekip ağırlığımca seni özlemek hata değil Ah çekip ağırlığımca seni özledim şaka değil *** Sığınıp anılara geçilmiyor ki uykulara Susma çığlık çığlığa dön dayanamıyorum *** Sevemedim ayrılığı gel alışamadım Bak gözlerime bağışla bitmesin Sevemedim ayrılığı gel alışamadım Bak gözlerime bağışla bitmesin *** Aşka yenik düştüm, ayıplandım senin uğrunda Senin için kovdum kalan gururumu sonunda Ah çekip ağırlığımca seni özlemek hata değil Ah çekip ağırlığımca seni özledim şaka değil *** Sığınıp anılara geçilmiyor ki uykulara Susma çığlık çığlığa dön dayanamıyorum *** Sevemedim ayrılığı gel alışamadım Bak gözlerime bağışa bitmesin Sevemedim ayrılığı gel alışamadım Bak gözlerime bağışla bitmesin *** Sevemedim ayrılığı gel