Hakan Altun

İzdüşüm Şarkı Sözleri
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Sevemedim ayrılığı gel alışamadım
Bak gözlerime bağışla bitmesin
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Seni yalnız seni yaşamak isterken kendimce
Bize aşkı haram etmişim bilmeden delice
Ah çekip ağırlığımca seni özlemek hata değil
Ah çekip ağırlığımca seni özledim şaka değil
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Sığınıp anılara geçilmiyor ki uykulara
Susma çığlık çığlığa dön dayanamıyorum
***
Sevemedim ayrılığı gel alışamadım
Bak gözlerime bağışla bitmesin
Sevemedim ayrılığı gel alışamadım
Bak gözlerime bağışla bitmesin
***
Aşka yenik düştüm, ayıplandım senin uğrunda
Senin için kovdum kalan gururumu sonunda
Ah çekip ağırlığımca seni özlemek hata değil
Ah çekip ağırlığımca seni özledim şaka değil
***
Sığınıp anılara geçilmiyor ki uykulara
Susma çığlık çığlığa dön dayanamıyorum
***
Sevemedim ayrılığı gel alışamadım
Bak gözlerime bağışa bitmesin
Sevemedim ayrılığı gel alışamadım
Bak gözlerime bağışla bitmesin
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Sevemedim ayrılığı gel
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