Hakan Altun

Yıllar yılı sana gönül verdim de ne oldu? Kadir kıymet bilmez şu var beni mi buldu? Kalbimdeki pencereyi kapattım sandım Çıkagel apansızın yine karıştım *** Gözlerini unuturken duydum sözlerini Madem ki bir daha çıktın sen karşıma Al beni koynuna *** İşte son şans sana verdiğim gülüm Sabrım taştı ne olur etme zulüm Dünya kalmaz kalmadı hiç kimseye Vurdumduymaz olma, inat etme gülüm.