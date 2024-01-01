Hakan Altun

Son Şans Şarkı Sözleri
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Yıllar yılı sana gönül verdim de ne oldu?
Kadir kıymet bilmez şu var beni mi buldu?
Kalbimdeki pencereyi kapattım sandım
Çıkagel apansızın yine karıştım
***
Gözlerini unuturken duydum sözlerini
Madem ki bir daha çıktın sen karşıma
Al beni koynuna
***
İşte son şans sana verdiğim gülüm
Sabrım taştı ne olur etme zulüm
Dünya kalmaz kalmadı hiç kimseye
Vurdumduymaz olma, inat etme gülüm.