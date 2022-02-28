Hakan Altun

Sen şimdi yalnız kalamazsın Dengini bulur belki hak eder kalbin Tutulur musun, iyi gelir mi bilmem ama Can sağlığından öte gitmiyor dileğim *** "Sen bilirsin" demeler Ayakta durma bahanesi Sel gider izi kalır Unutmam bu felaketi *** Kendimle kalırken, gölgene muhtaçken Yoruldum aslında seni varsayarken Gönüllü sevdiğim, çoktan geçti içim Bu son şarkım olsun senin için söylediğim *** Kendimle kalırken, gölgene muhtaçken Yoruldum aslında seni varsayarken Gönüllü sevdiğim, çoktan geçti içim Bu son şarkım olsun senin için söylediğim *** Yollar açık, "Kal" demeler bahanesi Git gidebildiğin kadar Sorduğumuz onca sorudan Yine bana kaldı cevapsızlar *** "Sen bilirsin" demeler Ayakta durma bahanesi Sel gider izi kalır Unutmam bu felaketi *** Kendimle kalırken, gölgene muhtaçken Yoruldum aslında seni varsayarken Gönüllü sevdiğim, çoktan geçti içim Bu son şarkım olsun senin için söylediğim *** Kendimle kalırken, gölgene muhtaçken Yoruldum aslında seni varsayarken Gönüllü sevdiğim, çoktan geçti içim Bu son şarkım olsun senin için söylediğim *** Bu son şarkım olsun senin için söylediğim