Son Şarkım Şarkı Sözleri
Hakan Altun Son Şarkım şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Hakan Altun Son Şarkım şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Son Şarkım sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Sen şimdi yalnız kalamazsın
Dengini bulur belki hak eder kalbin
Tutulur musun, iyi gelir mi bilmem ama
Can sağlığından öte gitmiyor dileğim
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"Sen bilirsin" demeler
Ayakta durma bahanesi
Sel gider izi kalır
Unutmam bu felaketi
***
Kendimle kalırken, gölgene muhtaçken
Yoruldum aslında seni varsayarken
Gönüllü sevdiğim, çoktan geçti içim
Bu son şarkım olsun senin için söylediğim
***
Kendimle kalırken, gölgene muhtaçken
Yoruldum aslında seni varsayarken
Gönüllü sevdiğim, çoktan geçti içim
Bu son şarkım olsun senin için söylediğim
***
Yollar açık, "Kal" demeler bahanesi
Git gidebildiğin kadar
Sorduğumuz onca sorudan
Yine bana kaldı cevapsızlar
***
"Sen bilirsin" demeler
Ayakta durma bahanesi
Sel gider izi kalır
Unutmam bu felaketi
***
Kendimle kalırken, gölgene muhtaçken
Yoruldum aslında seni varsayarken
Gönüllü sevdiğim, çoktan geçti içim
Bu son şarkım olsun senin için söylediğim
***
Kendimle kalırken, gölgene muhtaçken
Yoruldum aslında seni varsayarken
Gönüllü sevdiğim, çoktan geçti içim
Bu son şarkım olsun senin için söylediğim
***
Bu son şarkım olsun senin için söylediğim