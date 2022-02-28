Hakan Altun

-
Teklif ediyorum, benimle evlenir misin
Çok düşündüm son kararım, kendimden eminim
Teklif ediyorum, benimle evlenir misin
Çok düşündüm son kararım, kendimden eminim
***
An kaldı mutluluğa, tez davranalım
Yaza olsa düğünümüz, kışa kalmayalım
***
Gel evet de mutlu olalım, bir yuvada buluşalım
Seni benim için beni senin için yaratmış güzel Allah'ım
Gel evet de mutlu olalım, bir yuvada buluşalım
Seni benim için beni senin için yaratmış güzel Allah'ım
***
Teklif ediyorum, benimle evlenir misin
Çok düşündüm son kararım, kendimden eminim
***
An kaldı mutluluğa, tez davranalım
Yaza olsa düğünümüz, kışa kalmayalım
***
Gel evet de mutlu olalım, bir yuvada buluşalım
Seni benim için beni senin için yaratmış güzel Allah'ım
Gel evet de mutlu olalım, bir yuvada buluşalım
Seni benim için beni senin için yaratmış güzel Allah'ım
***
Gel evet de bir yuvada
Seni benim için beni senin için yaratmış güzel Allah'ım
Gel evet de mutlu olalım, bir yuvada buluşalım
Seni benim için beni senin için yaratmış güzel Allah'ım
-
Mahalleden bir gacıya taliz oldum yanmışım
Anam bu iş olmaz diyor şaşırmışım kalmışım
Ateş yandı sönmüyor ki çıra gibi yanmışım
Kara sevda söz dinlemez ben bu aşka dalmışım
***
Ah be anacığım eh be anacığım
Ben bu gacıya yangınım
As be anacığım sus be anacığım
Ben bu gacıyı alacağım
***
Ah be anacığım eh be anacığım
Ben bu gacıya yangınım
As be anacığım sus be anacığım
Ben bu gacıyı alacağım
***
Mahallenin efendisi nam-ı değer biriyim
Façam düzgün dile destan her halimden belliyim
Sevdim anam çok mu gördün
Bırak artık evleneyim
Daha fazla üstüme gelme biliyorsun zır deliyim
***
Ah be anacığım eh be anacığım
Ben bu gacıya yangınım
As be anacığım sus be anacığım
Ben bu gacıyı alacağım
***
Ah be anacığım eh be anacığım
Ben bu gacıya yangınım
As be anacığım sus be anacığım
Ben bu gacıyı alacağım
***
Ah be anacığım eh be anacığım
Ben bu gacıya yangınım
As be anacığım sus be anacığım
Ben bu gacıyı...
-
-
Ben yalnız seni sevdim
Başka kimseyi değil
Kalbimin anahtarını bir tek sana verdim
Başka bir kula değil
Ben nefes almayı seninle sevdim
Sen yoksan bende yokum
***
Bu aşkta duygu ve gurur çoktu bir biz vardık
Bu aşkta yalan dolan riya yoktu anlamadın
Seneler boyu sürecek sevgimiz
Anılarla baş başa günlerde kaldık
***
Bu mudur aşkın adaleti dedikleri?
Aşkları anılar mı yaşatır?
Bu mudur aşkın adaleti dedikleri?
Bu aşka ayrılık mı yakışır?
***
Ben seni sevdim, ayrılığı değil
Ben seni sevdim, yalnızlığı değil
Teslim ettim yüreğimi kalbine
Ben seni seninle yaşamayı sevdim
***
Ben seni sevdim, ayrılığı değil
Ben seni sevdim, yalnızlığı değil
Teslim ettim yüreğimi kalbine
Ben seni seninle yaşamayı sevdim
***
Bu aşkta duygu ve gurur çoktu bir biz vardık
Bu aşkta yalan dolan riya yoktu anlamadın
Seneler boyu sürecek sevgimiz
Anılarla baş başa günlerde kaldık
***
Bu mudur aşkın adaleti dedikleri?
Aşkları anılar mı yaşatır?
Bu mudur aşkın adaleti dedikleri?
Bu aşka ayrılık mı yakışır?
***
Ben seni sevdim, ayrılığı değil
Ben seni sevdim, yalnızlığı değil
Teslim ettim yüreğimi kalbine
Ben seni seninle yaşamayı sevdim
***
Ben seni sevdim, ayrılığı değil
Ben seni sevdim, yalnızlığı değil
Teslim ettim yüreğimi kalbine
Ben seni seninle yaşamayı sevdim
***
Ben seni sevdim, ayrılığı değil
Ben seni sevdim, yalnızlığı değil
Teslim ettim yüreğimi kalbine
Ben seni seninle...
-
Beni de alıp git, beni de alıp git
***
Göz göze geldiğimiz o ilk gün
Heyecanımız volkan gibiydi
Diz dize ağladığımız o ilk gün
Gözyaşlarımız sel gibiydi
***
Yazık olur günlere
Küsemezsin senelere
Bensiz gidemezsin sen
Bir adım öteye
***
Beni de alıp git, beni de alıp git
Razıyım senle dert çekmeye
Beni de alıp git, beni de alıp git
Dayanamam sensiz gecelere
***
Beni de alıp git, beni de alıp git
Katlanırım senle ağlamaya
Beni de alıp git, beni de alıp git
Muhtacım senle yaşamaya
***
Göz göze geldiğimiz o ilk gün
Heyecanımız volkan gibiydi
Diz dize ağladığımız o ilk gün
Gözyaşlarımız sel gibiydi
***
Yazık olur günlere
Küsemezsin senelere
Bensiz gidemezsin sen
Bir adım öteye
***
Beni de alıp git, beni de alıp git
Razıyım senle dert çekmeye
Beni de alıp git, beni de alıp git
Dayanamam sensiz gecelere
***
Beni de alıp git, beni de alıp git
Katlanırım senle ağlamaya
Beni de alıp git, beni de alıp git
Muhtacım senle yaşamaya
***
Beni de alıp git, beni de alıp git
***
Beni de alıp git, beni de alıp git
-
Yağmurun sesi bile ürpertir içimi
Çiğ düşse gönlüme sönmüyor ateşi
Güneşin rengi yok hayatım karanlık
İsyan eder ruhum gülmez ki
***
Yağmurun sesi bile ürpertir içimi
Çiğ düşse gönlüme sönmüyor ateşi
Güneşin rengi yok hayatım karanlık
İsyan eder ruhum gülmez ki
***
Geri dönsen çözüm geri dönsen ölürüm
Kanayan yarama merhem sür
Geri dönsen çözüm geri dönsen ölürüm
Bir kulu hayata döndürür müsün
***
Dayanamadım sen yokken nefret ettim yeryüzünden
Uyuyamadım geceleri kör kabuslar görmeden
Beceremedim gülmeyi
Beceremedim sevmeyi
Alışamadım bu hayat çekilmez ki
-
Ben gönlümü koymuşum bu yola
Sen yaptın ki söyle başka
Yüreğim ayaklar altında
Mutluysan bakma ardına
***
Zavallı bir kalp, yorgun bir nefes
Yolunu gözleyecek
Belki hasret belki nefret
Gecelerce sürecek
***
Dur gitme dur ne olur
Gidersen sonum olur
Beni böyle kaderime
mahkum edip terk etmek olur
Bir şans versen ne olur
***
Dur gitme dur ne olur
Gidersen sonum olur
Beni böyle kaderime
mahkum edip terk etmek olur
Bir daha denesek ne olur
-
Selam söyleyin yârime yolum gözlemesin
Bittim tükendim buralarda haber beklemesin
***
Gözden ırak ama gönülden değil
Kavuşmasam bile unutamam ki
***
Düştüm bir lokma ekmeğin derdine düştüm
Törelere boyun eğdim ben yenik düştüm
***
Sazıma geçti hep nazım telini kırdım
Ben bu gurbet elin kölesi oldum
-
Çok ağlattın, hep sızlattın
Bezdirdin bu canımdan
Saplasaydın kör hançeri kalbime
Bu kadar acımazdı
***
Gururumu oyuncak sandın
Düşman ettin beni kendine
Senin yaptığını başkası yapsaydı
Bırakıp giderdim gözümü kırpmadan
***
Düşmanım yaptıklarına
Dargınım duygularına
Kırgınım yalnızlığıma
***
Ama seni seviyorum
Seni çok seviyorum diye
***
Kıyamadım, kıyamadım
Kıyamadım ben sana
Kıyamadım, kıyamadım
Kıyamadım anlasana
***
Düşmanım yaptıklarına
Dargınım duygularına
Kırgınım yalnızlığıma
***
Ama seni seviyorum
Seni çok seviyorum diye
***
Kıyamadım, kıyamadım
Kıyamadım ben sana
Kıyamadım, kıyamadım
Kıyamadım anlasana
***
Kıyamadım, kıyamadım
Kıyamadım ben sana
Kıyamadım, kıyamadım
Kıyamadım anlasana
***
Kıyamadım, kıyamadım
Kıyamadım ben sana
Kıyamadım, kıyamadım
Kıyamadım anlasana
-
Her acıya göğüs gerdim
Aşk acısı ne illetmiş
Sevdiğime gönül verdim
Nefes alırken ölmek imiş
***
Vaylar bana vahlar bana
Yâri görmek haram bana
Yollar bana dağlar bana
İlaç olun bu yaraya
***
Vaylar bana vahlar bana
Yâri görmek haram bana
Yollar bana dağlar bana
İlaç olun bu yaraya
***
Ben senin ne yârin ne de canın
Ben senin ne sevdiğin ne baharın
Ben senin belki umrunda değilim
Ama sen benim, sen benim nefesimsin
***
Ben senin ne yârin ne de canın
Ben senin ne sevdiğin ne baharın
Ben senin belki umrunda değilim
Ama sen benim, sen benim nefesimsin
***
Gönül bahçem sevgi dolu
Aşk olmazsa yolun sonu
Aşk bahçemde açan güller
Yokluğunda bir bir soldu
***
Vaylar bana vahlar bana
Yâri sevmek haram bana
Yollar bana dağlar bana
İlaç olun bu yaraya
***
Ben senin ne yârin ne de canın
Ben senin ne sevdiğin ne baharın
Ben senin belki umrunda değilim
Ama sen benim, sen benim nefesimsin
***
Ben senin ne yârin ne de canın
Ben senin ne sevdiğin ne baharın
Ben senin belki umrunda değilim
Ama sen benim, sen benim nefesimsin
***
Ben senin ne yârin ne de canın
Ben senin ne sevdiğin ne baharın
-
Gönlümde bıraktığın iz hala silinmedi ki
Yaşanan o günlerin özlemi bitmedi ki
Gözlerinden kalbime giren o kor ateşi
Kim olursa olsun canım söndüremedi ki
***
Diz çökerim yalvarırım
Bitmesin bu aşk
Yarın çok geç olabilir
Kalbimi açtım koş
***
Gözlerinin rengini saçının her telini
O sıcacık tenini unutamıyorum
Resmine bakıyorum dualar ediyorum
Senle geçen günleri unutamıyorum
-