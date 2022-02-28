Hakan Altun

Hiç unutamam ki Ben seni zaten unutmak istemiyorum Hayallerimdesin, rüyalarımdasın Allah şahit uyanmak istemiyorum *** Belki de sende bitmiş olacak Ama bende bu aşk yaşayacak *** Ufak bir radyonun başındayım Kör gecelerin nöbetçisi Şarkılar unutturmaz diye dinliyorum Sen nefesimin bir adım ötesi *** Ufak bir radyonun başındayım Kör gecelerin nöbetçisi Şarkılar unutturmaz diye dinliyorum Sen nefesimin bir adım ötesi *** Hiç unutamam ki Ben seni zaten unutmak istemiyorum Hayallerimdesin, rüyalarımdasın Allah şahit uyanmak istemiyorum *** Belki de sende bitmiş olacak Ama bende bu aşk yaşayacak *** Ufak bir radyonun başındayım Kör gecelerin nöbetçisi Şarkılar unutturmaz diye dinliyorum Sen nefesimin bir adım ötesi *** Ufak bir radyonun başındayım Kör gecelerin nöbetçisi Şarkılar unutturmaz diye dinliyorum Sen nefesimin bir adım ötesi