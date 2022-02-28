Ufak Bir Radyo Şarkı Sözleri
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Hakan Altun
Ufak Bir Radyo
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Hiç unutamam ki
Ben seni zaten unutmak istemiyorum
Hayallerimdesin, rüyalarımdasın
Allah şahit uyanmak istemiyorum
***
Belki de sende bitmiş olacak
Ama bende bu aşk yaşayacak
***
Ufak bir radyonun başındayım
Kör gecelerin nöbetçisi
Şarkılar unutturmaz diye dinliyorum
Sen nefesimin bir adım ötesi
***
Ufak bir radyonun başındayım
Kör gecelerin nöbetçisi
Şarkılar unutturmaz diye dinliyorum
Sen nefesimin bir adım ötesi
***
Hiç unutamam ki
Ben seni zaten unutmak istemiyorum
Hayallerimdesin, rüyalarımdasın
Allah şahit uyanmak istemiyorum
***
Belki de sende bitmiş olacak
Ama bende bu aşk yaşayacak
***
Ufak bir radyonun başındayım
Kör gecelerin nöbetçisi
Şarkılar unutturmaz diye dinliyorum
Sen nefesimin bir adım ötesi
***
Ufak bir radyonun başındayım
Kör gecelerin nöbetçisi
Şarkılar unutturmaz diye dinliyorum
Sen nefesimin bir adım ötesi