Kaç kadeh kırıldı sarhoş gönlümde? Bir türlü kendimi avutamadım Kaç kadeh kırıldı sarhoş gönlümde? Bir türlü kendimi avutamadım *** Kaç gece ağladım böyle gizlice? Ne yaptımsa seni unutamadım Ne yaptımsa seni unutamadım *** Kim bilir kimler var şimdi kalbinde Sen beni unuttun çoktan belki de Ben hala yaşarım eski günlerde Her şeyde sen varsın unutamadım Her yerde sen varsın unutamadım *** Her sevgi zamanla bitermiş derler Benimki bitmedi anlayamadım Her sevgi zamanla bitermiş derler Benimki bitmedi anlayamadım *** Bu aşktan hayır yok unut dediler Ne yaptımsa seni unutamadım Ne yaptımsa seni unutamadım *** Kim bilir kimler var şimdi kalbinde Sen beni unuttun çoktan belki de Ben hala yaşarım eski günlerde Her şeyde sen varsın unutamadım Her yerde sen varsın unutamadım *** Kim bilir kimler var şimdi kalbinde Sen beni unuttun çoktan belki de Ben hala yaşarım eski günlerde Her şeyde sen varsın unutamadım Her yerde sen varsın unutamadım Her yerde sen varsın