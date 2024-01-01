Hakan Altun

Ne dağlar denizler derdime çare Bulmadı bulamaz yanar ağlarım Bana senden başka derman olacak Kimseyi ne sevdim ne de tanıdım *** Gözlerim arıyor, yürek dayanmaz Gönül bu uslanmaz, ferman tanımaz Kendimden bile çok sevmiştim seni Bir daha yaşamak zor bu sevgiyi *** Kendimden bile çok sevmiştim seni Bir daha yaşamak zor bu sevgiyi *** Yine gel canım kurtar bu acılardan Geri gel gülüm vazgeç şu gururundan Bana son bir şans versen Beni bir kez daha sevsen Yoluna canım fedadır yeminim olsun *** Yine gel canım kurtar bu acılardan Geri gel gülüm vazgeç şu gururundan Bana son bir şans versen Beni bir kez daha sevsen Yoluna canım fedadır yeminim olsun *** Ne dağlar denizler derdime çare Bulmadı bulamaz yanar ağlarım Bana senden başka derman olacak Kimseyi ne sevdim ne de tanıdım *** Gözlerim arıyor, yürek dayanmaz Gönül bu uslanmaz, ferman tanımaz Kendimden bile çok sevmiştim seni Bir daha yaşamak zor bu sevgiyi *** Yine gel canım kurtar bu acılardan Geri gel gülüm vazgeç şu gururundan Bana son bir şans versen Beni bir kez daha sevsen Yoluna canım fedadır yeminim olsun *** Yine gel canım kurtar bu acılardan Geri gel gülüm vazgeç şu gururundan Bana son bir şans versen Beni bir kez daha sevsen Yoluna canım fedadır yeminim olsun