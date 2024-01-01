Yeminin Olsun Şarkı Sözleri
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Hakan Altun
Yeminin Olsun
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Ne dağlar denizler derdime çare
Bulmadı bulamaz yanar ağlarım
Bana senden başka derman olacak
Kimseyi ne sevdim ne de tanıdım
***
Gözlerim arıyor, yürek dayanmaz
Gönül bu uslanmaz, ferman tanımaz
Kendimden bile çok sevmiştim seni
Bir daha yaşamak zor bu sevgiyi
***
Kendimden bile çok sevmiştim seni
Bir daha yaşamak zor bu sevgiyi
***
Yine gel canım kurtar bu acılardan
Geri gel gülüm vazgeç şu gururundan
Bana son bir şans versen
Beni bir kez daha sevsen
Yoluna canım fedadır yeminim olsun
***
Yine gel canım kurtar bu acılardan
Geri gel gülüm vazgeç şu gururundan
Bana son bir şans versen
Beni bir kez daha sevsen
Yoluna canım fedadır yeminim olsun
***
Ne dağlar denizler derdime çare
Bulmadı bulamaz yanar ağlarım
Bana senden başka derman olacak
Kimseyi ne sevdim ne de tanıdım
***
Gözlerim arıyor, yürek dayanmaz
Gönül bu uslanmaz, ferman tanımaz
Kendimden bile çok sevmiştim seni
Bir daha yaşamak zor bu sevgiyi
***
Yine gel canım kurtar bu acılardan
Geri gel gülüm vazgeç şu gururundan
Bana son bir şans versen
Beni bir kez daha sevsen
Yoluna canım fedadır yeminim olsun
***
Yine gel canım kurtar bu acılardan
Geri gel gülüm vazgeç şu gururundan
Bana son bir şans versen
Beni bir kez daha sevsen
Yoluna canım fedadır yeminim olsun