Yollara Taşlara Şarkı Sözleri
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Hakan Altun
Yollara Taşlara
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Erkekçe söylüyorum ağlıyorum her gece
Şunu bil istiyorum değmedim bir tene
Sana olan bu sevgimi eşin dostun biliyor da
Söyle, söyle, söyle senin yüreğin sızlamaz mı
***
Yollara taşlara yazdım adını
Gel yorma bu deli aşk adamını
Seninle can vermeye hazır bu beden
Ölüm gelirse gelsin bir Allah bir de senden
***
Yollara taşlara yazdım adını
Gel yorma bu deli aşk adamını
Seninle can vermeye hazır bu beden
Ölüm gelirse gelsin bir Allah bir de senden
***
Bu gururun peşinden bir ömür gideceksen
Şunu bil istiyorum olmayacak hiç kimse
Sana olan bu sevgimi eşin dostun biliyor da
Söyle söyle söyle senin yüreğin sızlamaz mı
***
Yollara taşlara yazdım adını
Gel yorma bu deli aşk adamını
Seninle can vermeye hazır bu beden
Ölüm gelirse gelsin bir Allah bir de senden
***
Yollara taşlara yazdım adını
Gel yorma bu deli aşk adamını
Seninle can vermeye hazır bu beden
Ölüm gelirse gelsin bir Allah bir de senden
***
Yollara taşlara yazdım adını
Gel yorma bu deli aşk adamını
Seninle can vermeye hazır bu beden
Ölüm gelirse gelsin bir Allah bir de senden
***
Yollara taşlara yazdım adını
Gel yorma bu deli aşk adamını
Seninle can vermeye hazır bu beden
Ölüm gelirse gelsin bir Allah bir de senden