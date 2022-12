Hakan Altun

Erkekçe söylüyorum ağlıyorum her gece Şunu bil istiyorum değmedim bir tene Sana olan bu sevgimi eşin dostun biliyor da Söyle, söyle, söyle senin yüreğin sızlamaz mı *** Yollara taşlara yazdım adını Gel yorma bu deli aşk adamını Seninle can vermeye hazır bu beden Ölüm gelirse gelsin bir Allah bir de senden *** Yollara taşlara yazdım adını Gel yorma bu deli aşk adamını Seninle can vermeye hazır bu beden Ölüm gelirse gelsin bir Allah bir de senden *** Bu gururun peşinden bir ömür gideceksen Şunu bil istiyorum olmayacak hiç kimse Sana olan bu sevgimi eşin dostun biliyor da Söyle söyle söyle senin yüreğin sızlamaz mı *** Yollara taşlara yazdım adını Gel yorma bu deli aşk adamını Seninle can vermeye hazır bu beden Ölüm gelirse gelsin bir Allah bir de senden *** Yollara taşlara yazdım adını Gel yorma bu deli aşk adamını Seninle can vermeye hazır bu beden Ölüm gelirse gelsin bir Allah bir de senden *** Yollara taşlara yazdım adını Gel yorma bu deli aşk adamını Seninle can vermeye hazır bu beden Ölüm gelirse gelsin bir Allah bir de senden *** Yollara taşlara yazdım adını Gel yorma bu deli aşk adamını Seninle can vermeye hazır bu beden Ölüm gelirse gelsin bir Allah bir de senden