Zaten Aşk Bitti Şarkı Sözleri
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Hakan Altun
Zaten Aşk Bitti
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Gidiyorsun, farkındayım
Gözyaşlarım sana refakat edecek
Biliyorsun o yüreğim
Alev alev yanıp sönmeyecek
***
Bile bile geldi bu aşkın sonu
Başlamak belki de bir oyundu
Şu seven gönlümü çok yaralandı
Olan bana oldu
***
Sen yorulma, lütfen konuşma
Ben anlarım gözlerinden her şeyi
Ayrılık vakti der gibi baktın bana
Ben gidiyorum rahat ol, zaten aşk bitti
***
Sen yorulma, lütfen konuşma
Ben anlarım gözlerinden her şeyi
Ayrılık vakti (Ayrılık vakti) der gibi baktın bana
Ben gidiyorum rahat ol, zaten aşk bitti
***
Gidiyorsun, farkındayım
Gözyaşlarım sana refakat edecek
Biliyorsun o yüreğim
Alev alev yanıp sönmeyecek
***
Bile bile geldi bu aşkın sonu
Başlamak belki de bir oyundu
Şu seven gönlümü çok yaralandı
Olan bana oldu
***
Sen yorulma, lütfen konuşma
Ben anlarım gözlerinden her şeyi
Ayrılık vakti der gibi baktın bana
Ben gidiyorum rahat ol, zaten aşk bitti
***
Sen yorulma, lütfen konuşma
Ben anlarım gözlerinden her şeyi
Ayrılık vakti (Ayrılık vakti) der gibi baktın bana
Ben gidiyorum rahat ol, zaten aşk bitti