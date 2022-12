Hakan Altun

Gidiyorsun, farkındayım Gözyaşlarım sana refakat edecek Biliyorsun o yüreğim Alev alev yanıp sönmeyecek *** Bile bile geldi bu aşkın sonu Başlamak belki de bir oyundu Şu seven gönlümü çok yaralandı Olan bana oldu *** Sen yorulma, lütfen konuşma Ben anlarım gözlerinden her şeyi Ayrılık vakti der gibi baktın bana Ben gidiyorum rahat ol, zaten aşk bitti *** Sen yorulma, lütfen konuşma Ben anlarım gözlerinden her şeyi Ayrılık vakti (Ayrılık vakti) der gibi baktın bana Ben gidiyorum rahat ol, zaten aşk bitti *** Gidiyorsun, farkındayım Gözyaşlarım sana refakat edecek Biliyorsun o yüreğim Alev alev yanıp sönmeyecek *** Bile bile geldi bu aşkın sonu Başlamak belki de bir oyundu Şu seven gönlümü çok yaralandı Olan bana oldu *** Sen yorulma, lütfen konuşma Ben anlarım gözlerinden her şeyi Ayrılık vakti der gibi baktın bana Ben gidiyorum rahat ol, zaten aşk bitti *** Sen yorulma, lütfen konuşma Ben anlarım gözlerinden her şeyi Ayrılık vakti (Ayrılık vakti) der gibi baktın bana Ben gidiyorum rahat ol, zaten aşk bitti