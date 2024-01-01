Çığlık (Grup Tan) Şarkı Sözleri
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Hakan Aykut
Çığlık (Grup Tan)
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Zaman tekerleği döndü,bu gözler neler gördü
Bindik rüzgarın atına,vardık semudun yurduna
Hicazla Şam arasında,vardık semudun yurduna
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Kayaları oymuşlar,sarayları kurmuşlar
Taşlardan putları,ya Rab senin yerine koymuşlar
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İlahi,İlahi…
Taşlardan putları ya Rab, senin yerine koymuşlar
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Yaradanın rahmeti,Salih Peygamber geldi
Geldi de dua etti,geldi de öğüt verdi:
“Tevbe edin Allah ‘a,terkedin günahları,
Kulluk edin Allah’ a,terkedin isyanları”
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Perdelenmiş gözleri,mühürlenmiş kalbleri
Bir mucize istediler,görmek için ilahi kudreti
O mucize bir deveydi,gözleri sürmeli
Sakın dokunmayın ona,hüzünlü gözleri sürmeli.
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Dokuz köyden dokuz kişi,yok etmeye sözleşti,
O Salih kişiyi,ve o dişi deveyi.
Allah bozdu işlerini
Hey hat,ama kestiler o güzelim deveyi
Bacaklarından Allah’ım,bacaklarını kestiler İlahi.
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Semud vatanından geriye kalan evler,
Çökmüş bulunan evler.