Hakan Aykut

Zaman tekerleği döndü,bu gözler neler gördü Bindik rüzgarın atına,vardık semudun yurduna Hicazla Şam arasında,vardık semudun yurduna **** Kayaları oymuşlar,sarayları kurmuşlar Taşlardan putları,ya Rab senin yerine koymuşlar **** İlahi,İlahi… Taşlardan putları ya Rab, senin yerine koymuşlar **** Yaradanın rahmeti,Salih Peygamber geldi Geldi de dua etti,geldi de öğüt verdi: “Tevbe edin Allah ‘a,terkedin günahları, Kulluk edin Allah’ a,terkedin isyanları” **** Perdelenmiş gözleri,mühürlenmiş kalbleri Bir mucize istediler,görmek için ilahi kudreti O mucize bir deveydi,gözleri sürmeli Sakın dokunmayın ona,hüzünlü gözleri sürmeli. **** Dokuz köyden dokuz kişi,yok etmeye sözleşti, O Salih kişiyi,ve o dişi deveyi. Allah bozdu işlerini Hey hat,ama kestiler o güzelim deveyi Bacaklarından Allah’ım,bacaklarını kestiler İlahi. **** Semud vatanından geriye kalan evler, Çökmüş bulunan evler.