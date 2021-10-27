Hakan Aykut

Birçok albümün müzik yönetmenliğini ve aranjörlüğünü yapan Hakan Aykut, Bu Akl-u Fikr ile, Alnım Secde Yerinde, Uzatma Kollarını gibi ilahiler çıkardı. İşte Hakan Aykut'un dini müziklerini dinleyebileceğiniz çalma listesi...