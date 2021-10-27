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7/24 Dinle
Hakan Aykut
Hakan Aykut
8 Parça | 34:35
Birçok albümün müzik yönetmenliğini ve aranjörlüğünü yapan Hakan Aykut, Bu Akl-u Fikr ile, Alnım Secde Yerinde, Uzatma Kollarını gibi ilahiler çıkardı. İşte Hakan Aykut'un dini müziklerini dinleyebileceğiniz çalma listesi...
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01
Bir Sevgili Geldi
Hakan Aykut
03:22
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02
Dünya (Grup Tan)
Hakan Aykut
03:26
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03
Çığlık (Grup Tan)
Hakan Aykut
04:44
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04
Uzatma Kollarını
Hakan Aykut
03:40
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05
Şehadet Uykusu
Hakan Aykut
04:35
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06
Kardan Aydınlık
Hakan Aykut
03:33
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07
Bu Akl-u Fikr İle
Hakan Aykut
06:35
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08
Alnım Secde Yerinde
Hakan Aykut
04:40
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