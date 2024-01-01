Kardan Aydınlık Şarkı Sözleri
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Hakan Aykut
Kardan Aydınlık
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Gergin uykulardan, kör gecelerden
bir sabah gelecek, kardan aydınlık
sonra düğüm düğüm bilmecelerden
bir sabah gelecek, kardan aydınlık
***
Vurulup ömrünün ilkbaharında
kanından çiçekler açar yanında
cümle şehitlerin omuzlarında
bir sabah gelecek, kardan aydınlık
***
Gökten yağmur yağmur yağacak renkler
daha hoş kokacak otlar, çiçekler
ardından bitmeyen mutlu gerçekler