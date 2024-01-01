Hakan Kahraman

Affet Şarkı Sözleri
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Aşkın adı dedim sana
Gülmüyor ki kader sanki
Üzerime geliyor dünya…
***
Kanadım, kalbim kırık
Bir ağlayıp bir gülerim
Yeter artık ahımı alma…
***
Aşkın adı dedim sana
Gülmüyor ki kader sanki
Üzerime geliyor dünya…
***
Kanadım, kalbim kırık
Bir ağlayıp bir gülerim
Yeter artık ahımı alma …
***
Görmüyor aşkı sebebim olmuş bilmiyor
Yüreğim yangın yeri sönmüyor
Gündüzüm gecem olmuş geçmiyor
Aşkı perişan ediyor…
Gülüşüne, sevişine, doyamadım gözlerine
Adını yazdım yüreğime
Duruşuna, bakışına, kalbimdeki atışına
Seni veremem kimselere…
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Karadır bu bahtım, kara
Sözüm kâr etmiyor yâre
Yüreğimi yaktı yar ey
Eyvah, eyvah, ey
***
Kendim ettim, kendim buldum
Gül gibi sararıp soldum
Eyvah, eyvah, ey
***
Kendim ettim, kendim buldum
Gül gibi sararıp soldum
Eyvah, eyvah, ey
***
Bilmez yar gönülden, bilmez
Akar gözyaşlarım, dinmez
Bir kere yüzüme gülmez
Eyvah, eyvah, ey
***
Kendim ettim, kendim buldum
Gül gibi sararıp soldum
Eyvah, eyvah, ey
***
Kendim ettim, kendim buldum
Gül gibi sararıp soldum
Eyvah, eyvah, ey
***
Söylerim, sözüm almıyor
O yar yüzüme gülmüyor
Garip gönlümü bilmiyor
Eyvah, eyvah, ey
***
Kendim ettim, kendim buldum
Gül gibi sararıp soldum
Eyvah, eyvah, ey
***
Kendim ettim, kendim buldum
Gül gibi sararıp soldum
Eyvah, eyvah, ey
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