En Derinden Şarkı Sözleri
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Hakan Kahraman
En Derinden
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Çok toz pembe aşklar yaşadım,
Bu yürekte, derin bir sevda taşıdım
Nedenini sorma, nasıl ve nerde yaşlandım
Derinlere daldım, aşkınla yıprandım
***
Bırak ta çık kalbimden, artık seni sevmem
Alırım başımı giderim, giderim ellerinden
Kırık dökük kelimelerim, delice söylenirim
Adını en derinden
***
Kor ateşlerin ben ellerinde
Zor zamanların en derininde
Çaresizim gidiyorum kırık bir kalple
Sensizliğin izlerinde
***
Bırak ta çık kalbimden, artık seni sevmem
Alırım başımı giderim, giderim ellerinden
Kırık dökük kelimelerim, delice söylenirim
Adını en derinden
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