Belki Bir Sabah Geleceksin Şarkı Sözleri
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Hakan Özlev
Belki Bir Sabah Geleceksin
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Belki bir sabah geleceksin
Lâkin vakit geçmiş olacak, geçmiş olacak
Gönül hicran şarabından
Yudum yudum içmiş olacak, yudum yudum içmiş olacak
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Güzel de olsa inanmam artık senin sözlerine
Bahar bitmiş olacak, bitmiş olacak
Gönül hicran şarabından
Yudum yudum içmiş olacak, yudum yudum içmiş olacak