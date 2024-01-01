Hakan Özlev

Benim Yarim Şarkı Sözleri
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Benim yarim gelişinden bellidir
Ak elleri deste deste güllüdür
İbrişim kuşaklı ince bellidir
İnce bellerini sar dedi bana
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Gel, gel aman gelişine
Gül, gül aman gülüşüne
Hayran olayım
***
Gel, gel aman gelişine
Gül, gül aman gülüşüne
Kurban olayım
***
Mestinede deli gönül mestine
Aşık olan gül gönderir dostuna
İpek mendilini attı üstüme
Ağlarsan sevdiğim sil dedi bana
***
Gel, gel aman gelişine
Gül, gül aman gülüşüne
Hayran olayım
***
Gel, gel aman gelişine
Gül, gül aman gülüşüne
Kurban olayım
***
Karacoğlan sırrın kime danışır
Siyah zülfün mâh yüzüne kıvrışır
Ayrılanlar elbet bir gün kavuşur
Ağlama sevdiğim gel dedi bana
***
Gel, gel aman gelişine
Gül, gül aman gülüşüne
Hayran olayım
***
Gel, gel aman gelişine
Gül, gül aman gülüşüne
Kurban olayım