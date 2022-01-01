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Hakan Özlev
Hakan Özlev
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01
Erdi Bahar Sardı Yine
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Söz yazarı:
Vecdi Bingöl
Besteci:
Münir Nurettin Selçuk
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02
Gül Yüzünde Göreli (Yar Yelelelli)
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Ahmet Paşa
Besteci:
Münir Nurettin Selçuk
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03
Ey İpek Kanatlı
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Vecdi Bingöl
Besteci:
Sadettin Kaynak
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04
Belki Bir Sabah Geleceksin
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Söz yazarı:
Şekip Ayhan Özışık
Besteci:
Şekip Ayhan Özışık
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05
Tel Tel Taradım
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Besteci:
Sadettin Kaynak
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