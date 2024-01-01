Hakan Özlev Altın Şarkılar-7 şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Hakan Özlev Altın Şarkılar-7 şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Altın Şarkılar-7 sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ey ipek kanatlı seher rüzgârı
Uğradı mı yolun Leylâ üstüne
Bağrımda titrettin o bergüzârı
Sevdâlar getirdi sevdâ üstüne .
***
Sevişmemiz ne hoş çağdı
Yıldız gibi birden ağdı
Acı bir göz yaşı yağdı
O pembe rüyâ üstüne .
***
Şimdi o çağlar
Yâdımda ağlar
Gönlümü bağlar
Hülyâ üstüne .