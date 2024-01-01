Altın Şarkılar-12 Şarkı Sözleri
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Hakan Özlev
Altın Şarkılar-12
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Gülyüzünde Göreli Zülfü Semen Sây Gönül
Kara Sevdâya Yerler Bî-Ser-Ü Bî-Pây Gönül
Dimedimmi Sana Dolan Mânâ Hây Gönül
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Vây Gönül, Vây Bu Gönül
Vây Gönül Ey Vây Gönül
Yar Yeleleli, Dost Yeleleli
Yeleli Ya Lâ Yaleli Dost
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Bizi Hâketti Hevâ Yoluna Sevdâ Nidelim
Pâyimâl Eyledi Ol Zülf-Ü Semen-Sây Nidelim
Kul Edinmez Ki Güzeller Bizi Illâ Nidelim
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Erdi bahar sardı yine neşe cihanı
Eğlenelim raksedelim lale zamanı
Açtı bu dem naz ile gül gonca-dehanı
Dinleyelim bülbülü gel lale zamanı
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Fasl-ı bahar seyrine çık sen bize gel de
Gönlümüzü şad edelim bezm-i emelde
Bağda bahar sinede yar badeler elde
Mey içelim eğlenelim lale zamanı
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