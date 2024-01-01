Hakan Özlev

Tel Tel Taradım Tel tel taradım zülfünü Tellerine gül bağladım Göğsündeki gonca gülün Yaprağına tül bağladım *** Göğsündeki gonca gülün Yaprağına tül bağladım Teneni, teneni, teneni, teneni Teneni, teneni, teneni, teneni Ten-nen-nen-nen-ni, vay Ten-nen-nen-nen-ni, vay Yaprağına tül bağladım *** Girdim bir gül bahçesine Gül topladım bohçasına Mail oldum lehçesine Divan durup el bağladım Mail oldum lehçesine Divan durup el bağladım *** Teneni, teneni, teneni, teneni Teneni, teneni, teneni, teneni Ten-nen-nen-nen-ni, vay Ten-nen-nen-nen-ni, vay Divan durup el bağladım

Ayrılanlar İçin Yollarımız burada ayrılıyor Artık birbirimize iki yabancıyız Ne kadar acı olsa Ne kadar güç olsa Her şeyi evet her şeyi unutmalıyız *** Hiç yaşamamışçasına, hiç sevmemişçesine Unutursun o günlerimizi, gecelerimizi O günlerce, gecelerce sevişmelerimizi O günlerce, gecelerce sevişmelerimizi *** Her kederin tesellisi bulunur İnsan ne kadar sevse unutabilir Mevsimler gelir geçer Yıllar geçer Sen de unutursun bir gün gelir *** Her şeyi evet her şeyi, her şeyi unutabilirsin Hatta bütün yazdıklarını, satır satırını Kalırsa içimde bir derin sızı kalır Kalırsa içimde bir derin sızı kalır Kalırsa içimde bir derin sızı kalır Kalırsa içimde bir derin sızı kalır

Boş Sokak Hiç niyetim yoktu, ben maziye Dönüp seni anıp düşünmeye Eski bir şarkının o an birden Geldiğini duydum penceremden *** Koştum birden koştum, baktım hemen Seni aradım hep penceremden Gözlerimde yaşlar birden coştu Fakat ne yazık ki, sokak boştu *** Gözlerimde yaşlar birden coştu Fakat ne yazık ki, sokak boştu *** Gözlerim dolaştı bir bir bu yollarda Aradım seni her köşe başında Kalbim ağlarken ah ne yazık ki Belki de sen, sen başka kollarda *** Kapandı pencerem, şarkım sustu Artık o kalbimde çalıyordu O eski hislerim tekrar coştu Fakat ne yazık ki, sokak boştu *** Gözlerimde yaşlar birden coştu Ne yazık ki, sokak boştu

Geceler Geceler katran karası geceler Ellerim tütün kokar gecelerde Geceler olmaz olası geceler Açılır yelkenleri yalnızlığın Vurur dalga sesleri yüreğimde *** Geceler yar yar Dört duvar efkar Geceler yar yar Başımda sevdan *** Vurulur zincirlere Çareler gecelerde Bir damla, bir damla daha Düşer zindanlara gözyaşlarım *** Geceler yar yar Dört duvar efkar Geceler yar yar Başımda sevdan *** Geceler katran karası geceler Ellerim tütün kokar gecelerde Geceler olmaz olası geceler Açılır yelkenleri yalnızlığın Vurur dalga sesleri yüreğimde *** Geceler yar yar Dört duvar efkar Geceler yar yar Başımda sevdan *** Vurulur zincirlere Çareler gecelerde Bir damla, bir damla daha Düşer zindanlara gözyaşlarım *** Geceler yar yar Dört duvar efkar Geceler yar yar Başımda sevdan

Her Yerde Kar Var Her yerde kar var, kalbim serin bu gece Her yerde kar var kalbim senin bu gece Belki gelirsin sen bakarken pencereden Gözler yalnız özler, karda senden izler *** Yürümek karda zordur Gelirsen bak aşk budur Dönsen köşeden şöyle Şarkı söylerim böyle *** Lay lay lay lay, la lay lay, la lay lay, la lay, lay *** Gözyaşım dur düşme Gelmeyecek düşünme Kes ağlamayı artık Bak oldu bana yazık *** Karda zordur yürümek Anladım gelmeyecek Dünya oldu bana dar Neden yağdın söyle kar *** Dünya oldu bana dar Bak ne yaptın bana kar? *** Lay lay lay la lay, la lay lay, la lay lay, la lay lay Lay lay lay, la lay lay, la lay lay

İspanyol Meyhanesi Kararmış, Tahta masamızda bir şişe şarap. Gecelerden bir gece, bezginiz. Üstelik adamakıllı sarhoşuz, Ellerin ellerimde. *** İspanyol Meyhanesi'nde bir kadın Çığlık çığlığa şarkı söylüyor. Belli yıkılmış bir kadın Hayli çirkin, hayli geçkin; ağlamaklı. *** Zayıf, incecik elli İncecik elli, Kalın dudaklı. Sesi Bir tokat gibi patlıyor Kulaklarımızda. Yüzümüz al al oluyor. İçimiz hüzün dolu, kahır dolu Gözlerimiz kanlı. *** Yeter, yeter Öleceksek ölelim. Haydi vur kendini şaraba, Kedere ve aşka vur. *** Daha içelim hey, Daha içelim hey hey. Daha içelim hey, Daha içelim. *** İspanyol Meyhanesi'nde bir gece, Seninle, seninle baş başayız. Üstelik sarhoşuz adamakıllı. Daha içelim, daha içelim. *** İspanyol Meyhanesi'nde öldüğümüzü Kimse bilmesin. Hey garson Bütün hesaplar benden bu gece. Sen de iç, sen de iç. Kapat kapıları, Kapat, kapat, kapat Yabancı gelmesin. İspanyol Meyhanesi'nde öldüğümüzü Kimse bilmesin. *** Ölelim, ölelim artık. Bitsin bu delicesine koşu, Bitsin bu koşu. *** Yeter, yeter Öleceksek ölelim. Haydi vur kendini şaraba, Kedere ve aşka vur. *** Daha içelim hey, Daha içelim hey hey. İçelim, içelim, içelim, içelim.

Seni Beklerim Öptüğüm Yerde Seni beklerim öptüğün yerde Belki bir akşam dönersin diye Belki dönersin eski günlere *** Dayanamadım, yazdım ben sana Dargınlık bitsin cevap yazsan da Beraber olalım ömür boyunca *** Dağlara şimdi akşam çöktü Çiçekler boynunu büktü Hepsi sensiz öksüzdü Kuşlar yuvaya döndü *** Senin şehrine yolcular vardı Şafakta gemiler hep demir alır Seven sahilde hep yalnız kalır *** Kıskanırım seni o yolculardan Belki seversin birini diye Mektubumu sen, sen oku bana *** Dağlara şimdi akşam çöktü Çiçekler boynunu büktü Hepsi sensiz öksüzdü Kuşlar yuvaya döndü *** Seni beklerken duydum annemden Saklarmış veda mektubunu benden Evlenmişsin şimdi bir esmerle

Sensiz Yıllarda Yağmurlu bir gündü Tıpkı bugün gibi Kaybetmiştim seni Taçlı göz yaşım Karıştı yağmura *** Bensizdin yıllarca, sen neyi aradım Sevgi buldun mu yabancı kollarda Mutlu oldun mu *** Sensiz yıllarda Yaşadım sanma Sensiz yıllarda Unutmadım seni *** Sensiz yıllarda Belki arar da Sorarsın diye Avunmadım *** Yağmurlu bir gündü Tıpkı bugün gibi Kaybetmiştim seni Taçlı göz yaşım Karıştı yağmura *** Bensizdin yıllarca, sen neyi aradım Sevgi buldun mu Yabancı kollarda Mutlu oldun mu *** Sensiz yıllarda Yaşadım sanma Sensiz yıllarda Unutmadım seni *** Sensiz yıllarda Belki arar da Sorarsın diye Avunmadım

Tek Başına Uzun zamandır hasret kaldım yüzüne Muhtacım inan senin bir tek sözüne Yalvarsam, ağlasam, kapansam dizine Döner miyiz yine eski günlere *** Uzun zamandır hasret kaldım yüzüne Muhtacım inan senin bir tek sözüne Yalvarsam, ağlasam, kapansam dizine Döner miyiz yine eski günlere *** Söyle, buldun mu aradığın aşkı, söyle Yoksa, yalnız mısın sen yine Benim gibi boynu bükük Gözü yaşlı, tek başına *** Söyle, buldun mu aradığın aşkı, söyle Yoksa, yalnız mısın sen yine Benim gibi boynu bükük Gözü yaşlı, tek başına *** Yine eskisi gibi beraber olsak Ne olur sanki geçenleri unutsak Hayat bitse, dünya dursa Ölüm bile olsa, biz hiç ayrılmasak *** Uzun zamandır hasret kaldım yüzüne Muhtacım inan senin bir tek sözüne Yalvarsam, ağlasam, kapansam dizine Döner miyiz yine eski günlere *** Söyle, buldun mu aradığın aşkı, söyle Yoksa, yalnız mısın sen yine Benim gibi boynu bükük Gözü yaşlı, tek başına *** Söyle, buldun mu aradığın aşkı, söyle Yoksa yalnız mısın sen yine Benim gibi boynu bükük Gözü yaşlı, tek başına *** Söyle, buldun mu aradığın aşkı, söyle Yoksa yalnız mısın sen yine Benim gibi boynu bükük Gözü yaşlı, tek başına

Yaşamak Ne Güzel Şey Elem acı ve keder Bir günde hepsi geçer Hayat dudaklarda mey Yaşamak ne güzel şey *** Ümidini hiç kırma Boş ver sen aldırma Hayat dudaklarda mey Eğlen oyna durma hey Yaşamak ne güzel şey *** Bakarsın en acı gün Yarın olur bir düğün Tanrı böyle istemiş Kullarım gülsün demiş *** Taa milattan bu yana Acırlar ağlayana Hayat dudaklarda mey Eğlen oyna durma hey Yaşamak ne güzel şey