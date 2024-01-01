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Klasik Türk Sanat Müziğinde Unutulmayan Besteciler-4
Klasik Türk Sanat Müziğinde Unutulmayan Besteciler-4 Şarkı Sözleri
Hakan Özlev Klasik Türk Sanat Müziğinde Unutulmayan Besteciler-4 şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Hakan Özlev Klasik Türk Sanat Müziğinde Unutulmayan Besteciler-4 şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Klasik Türk Sanat Müziğinde Unutulmayan Besteciler-4 sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Hakan Özlev
Klasik Türk Sanat Müziğinde Unutulmayan Besteciler-4
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Yad eller aldı beni taşlara çaldı beni
Yardan ayırdı felek gurbete saldı beni
***
Yol verin
Geçeyim dumanlı dağlar
Dağların ardında nazlı yar ağlar
***
Düştüm onulmaz derde nerde yiğitim nerde
Yol uzun gurbet acı dağlar var ara yerde
***
Yol verin
Geçeyim dumanlı dağlar
Dağların ardında nazlı yar ağlar
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Tel tel taradım zülfünü
Tellerine gül bağladım
Göğsündeki gonca gülün
Yaprağına tül bağladım
***
Göğsündeki gonca gülün
Yaprağına tül bağladım
Teneni, teneni, teneni, teneni
Teneni, teneni, teneni, teneni
Ten-nen-nen-nen-ni, vay
Ten-nen-nen-nen-ni, vay
Yaprağına tül bağladım
***
Girdim bir gül bahçesine
Gül topladım bohçasına
Mail oldum lehçesine
Divan durup el bağladım
Mail oldum lehçesine
Divan durup el bağladım
***
Teneni, teneni, teneni, teneni
Teneni, teneni, teneni, teneni
Ten-nen-nen-nen-ni, vay
Ten-nen-nen-nen-ni, vay
Divan durup el bağladım
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