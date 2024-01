Hakan Peker

Dur, seni böyle bırakamam Ağlama, gözyaşına dayanamam Dur, seni böyle bırakamam Ağlama, gözyaşına dayanamam *** Üzülmene gerek yok, suçum büyük değil ki Sadece küçük bir an şeytana uydum O an kendime geldim, bir an seni düşündüm Anladım, yapamazdım, sana döndüm *** Ellerini hiç tutmadım Dizlerine hiç yatmadım Bakmadım derin derin gözlerine Ne olur affet, kadınım *** Ellerini hiç tutmadım Aynı yatakta yatmadım Kalmadım bir gece yanında bile Ne olur affet, kadınım *** Dur, seni böyle bırakamam Ağlama, gözyaşına dayanamam Dur, seni böyle bırakamam Ağlama, gözyaşına dayanamam *** Üzülmene gerek yok, suçum büyük değil ki Sadece küçük bir an şeytana uydum O an kendime geldim, bir an seni düşündüm Anladım, yapamazdım, sana döndüm *** Ellerini hiç tutmadım Dizlerine hiç yatmadım Bakmadım derin derin gözlerine Ne olur affet, kadınım *** Ellerini hiç tutmadım Aynı yatakta yatmadım Kalmadım bir gece yanında bile Ne olur affet, kadınım Ellerini hiç tutmadım Dizlerine hiç yatmadım Bakmadım derin derin gözlerine Ne olur affet, kadınım *** Ellerini hiç tutmadım Aynı yatakta yatmadım Kalmadım bir gece yanında bile Ne olur affet, kadınım