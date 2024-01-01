Hakan Peker

-
Yak ısıt içimi ateşinle
Halime bak, eriyorum günden güne
Ah hadi hadi hadi yak
Tutuşsun aşk yüreğimde
***
Vuruldum ben güzelliğine
Hadi düş peşime
Sen benim ol bende senin
Yandım bittim deli sevenim
Beni dinle seninim de
Seviyorum ah seni delicesine
***
Bir adım gelsen koşarım
Bekletme sıkıldım ben kaçarım ben
***
Al beni yar para verme
Sar beni yar ara verme
Bile bile kaşına gözüne
O gül yüzüne köle olurum
-
Dinle
Bu gece kendini dinle
Mutlu gibi görünsen de
Beni özlemedin mi?
***
Ben hâlâ
Direniyorum zamana
İstemem, aramam asla
Yeni birilerini
***
Beni düşününce
Eğer ağlıyorsan
Yüreğine karşı koyma
***
Zaten sen (zaten sen) yine bana döneceksin
Zaten sen (zaten sen) yine beni seveceksin
Geçici hevesler bizi ayıramaz, olmaz
Unutamazsın yakıp yıkıp, geride bırakıp
***
Zaten sen (zaten sen) yine bana döneceksin
Zaten sen (zaten sen) yine beni özleyeceksin
Seni burada bekliyorum, biliyorsun
Unutamazsın yakıp yıkıp, geride bırakıp
***
Zaten sen (zaten sen) yine bana döneceksin
Zaten sen (zaten sen) yine beni özleyeceksin
Seni burada bekliyorum, biliyorsun
Unutamazsın yakıp yıkıp, geride bırakıp
***
Dinle
Bu gece kendini dinle
Mutlu gibi görünsen de
Beni özlemedin mi?
***
Ben hâlâ
Direniyorum zamana
İstemem, aramam asla
Yeni birilerini
***
Beni düşününce
Eğer ağlıyorsan
Yüreğine karşı koyma
***
Zaten sen (zaten sen) yine bana döneceksin
Zaten sen (zaten sen) yine beni seveceksin
Geçici hevesler bizi ayıramaz, olmaz
Unutamazsın yakıp yıkıp, geride bırakıp
***
Zaten sen (zaten sen) yine bana döneceksin
Zaten sen (zaten sen) yine beni özleyeceksin
Seni burada bekliyorum, biliyorsun
Unutamazsın yakıp yıkıp, geride bırakıp
***
Zaten sen (zaten sen) yine bana döneceksin
Zaten sen (zaten sen) yine beni özleyeceksin
Seni burada bekliyorum, biliyorsun
Unutamazsın yakıp yıkıp, geride bırakıp
-
Pekala kabul ediyorum, gitmene izin veriyorum
Son bu son diyorsun ama bu son değil biliyorum
***
Alıştık birbirimize, kıyamazsın sevgimize
Darılıp da bir tek söze gidilir mi gidilir mi?
Alıştık birbirimize ayıramazdı bizi kimse
Verdiğin o sözler nerde niye gidiyorsun niye?
***
Aşkın yakacak göreceksin
Sanma elde söneceksin
Kalbin tutuşup yandığında
Bana alev alev döneceksin
***
Aşkın yakacak göreceksin
Sanma elde söneceksin
Kalbin tutuşup yandığında
Bana alev alev döneceksin
Bana alev alev döneceksin
***
Pekala kabul ediyorum, gitmene izin veriyorum
Son bu son diyorsun ama bu son değil biliyorum
***
Alıştık birbirimize, kıyamazsın sevgimize
Darılıp da bir tek söze gidilir mi gidilir mi?
Alıştık birbirimize ayıramazdı bizi kimse
Verdiğin o sözler nerde niye gidiyorsun niye?
***
Aşkın yakacak göreceksin
Sanma elde söneceksin
Kalbin tutuşup yandığında
Bana alev alev döneceksin
***
Aşkın yakacak göreceksin
Sanma elde söneceksin
Kalbin tutuşup yandığında
Bana alev alev döneceksin
***
Aşkın yakacak göreceksin
Sanma elde söneceksin
Kalbin tutuşup yandığında
Bana alev alev döneceksin
***
Aşkın yakacak göreceksin
Sanma elde söneceksin
Kalbin tutuşup yandığında
Bana alev alev döneceksin
Bana alev alev döneceksin
-
Sen beni hiç tanımıyorsun
Ne aşklar yaşadım bir zamanlar
Çok kırıldım bilmiyorsun
Dağıttım kendimi ben bu aralar
***
Aramasam seni hiç şaşırma
Benim sağım solum belli olmaz
Yorma kendini bu saatten sonra
Hiç kimse beni aşka inandıramaz
***
Ben çoktan beri kapadım o defteri
Aşk bana lazım değil artık
Aştım kendimi geçtim o işleri
Aşk bu devirde güzelim yalan artık
***
Ben çoktan beri kapadım o defteri
Aşk bana lazım değil artık
Aşdım kendimi geçtim o işleri
Aşk bu devirde güzelim yalan artık
***
Sen beni hiç tanımıyorsun
Ne aşklar yaşadım bir zamanlar
Çok kırıldım bilmiyorsun
Dağıttım kendimi ben bu aralar
***
Aramasam seni hiç şaşırma
Benim sağım solum belli olmaz
Yorma kendini bu saatten sonra
Hiç kimse beni aşka inandıramaz
***
Ben çoktan beri kapadım o defteri
Aşk bana lazım değil artık
Aştım kendimi geçtim o işleri
Aşk bu devirde güzelim yalan artık
***
Ben çoktan beri kapadım o defteri
Aşk bana lazım değil artık
Aştım kendimi geçtim o işleri
Aşk bu devirde güzelim yalan artık
***
Ben çoktan beri kapadım o defteri
Aşk bana lazım değil artık
Aştım kendimi geçtim o işleri
Aşk bu devirde güzelim yalan artık
***
Ben çoktan beri kapadım o defteri
Aşk bana lazım değil artık
Aştım kendimi geçtim o işleri
Aşk bu devirde güzelim yalan artık
-
Ben sana ne yaptım?
Sevmedim mi seni?
Neden olmadı, niye vazgeçtin?
Hâlâ anlayamadım
***
Ben sana ne yaptım?
Ağlattım mı seni?
Beni öylece bırakıp gitmeni
Hâlâ unutamadım
***
Dönmeni beklerken
Yeter yalnız kaldığım
Seni düşünürsem, seni istersem
Kendime engel olacağım
***
Seni artık arayıp sormayacağım
Bi' daha bu konuyu açmayacağım
Ben hata yapmışım
Bu işin sonu yok
***
Seni düşünüp acı çekmeyeceğim
Gecelerimi ziyan etmeyeceğim
Boş yere sevmişim
Bu işin sonu yok
***
Ben sana ne yaptım?
Sevmedim mi seni?
Neden olmadı, niye vazgeçtin?
Hâlâ anlayamadım
***
Ben sana ne yaptım?
Ağlattım mı seni?
Beni öylece bırakıp gitmeni
Hâlâ unutamadım
***
Dönmeni beklerken
Yeter yalnız kaldığım
Seni düşünürsem, seni istersem
Kendime engel olacağım
***
Seni artık arayıp sormayacağım
Bi' daha bu konuyu açmayacağım
Ben hata yapmışım
Bu işin sonu yok
***
Seni düşünüp acı çekmeyeceğim
Gecelerimi ziyan etmeyeceğim
Boş yere sevmişim
Bu işin sonu yok
***
Seni artık arayıp sormayacağım
Bi' daha bu konuyu açmayacağım
Ben hata yapmışım
Bu işin sonu yok
***
Seni düşünüp acı çekmeyeceğim
Gecelerimi ziyan etmeyeceğim
Boş yere sevmişim
Bu işin sonu yok
-
Böyel gidermiydim, çok mecbur olmasam
Üzmek istermiydim seni...
Kızma sebebim vardı, inan senden kaçtıysam
Belki bir gün anlarsın beni...
***
Unutamadım giderken, ayrılmak zordu senden
Sen karşımda böyle ağlarken...
Gözüm gözüme takılınca sustum
Benim hatamdı, belkide hepsi benim suçum...
***
Geri dönemem sana asla geri dönemem
Denedim alışamadım senin dünyana.
Kırdıysam seni affet geri dönemem sana
Kıyamam, dayanamam ağlama
Geceleri suçlama boşuna...
***
Böyle kaçarmıydım, sevmekten korkmazsam
Sevip kaybetmekten korkmazsam...
Kızma bana zaten zor vazgeçtim senden
Zor dayandım elveda derken...
***
Unutamadım giderken, Ayrılmak zordu senden
Sen karşımda böyle ağlarken...
Gözün gözüme takılınca sustum
Benim hatamdı, belkide hepsi benim suçum...
***
Geri dönemem sana asla, geri dönemem
Denedim alışamadım senin dünyana...
Kırdıysam seni affet geri dönemem sana
Kıyamam, dayanamam ağlama...
***
Geri dönemem sana, asla geri dönemem
Denedim alışamadım senin dünyana...
Kırdıysam seni affet geri dönemem sana
Kıyamam, dayanamam ağlama
Geceleri suçlama boşuna...
-
Gözlerim kapalı seni düşündüm yine
Issız sahilime vururken özlemin
Mesajlar uçurdum belki ulaşır diye
Aşkımın küllerini rüzgarlara savurdum
***
Canım hüzün çiçeğim
Sen solma ben giderim
Gözyaşım aksada canım yansada
Sözüm söz yine seninim
***
Canım hüzün çiçeğim
Sen solma ben giderim
Sen mutlu ol yeter bir hatır sor yeter
Bu gönül görmeden de sever
***
Yüreğim yaralı aşka düştüm yine
Hasrety yağmurları yağarken üstüme
Mesajlar uçurdum belki ulaşır diye
Aşkımı küllerini rüzgarlara savurdum
***
Canım hüzün çiçeğim
Sen solma ben giderim
Gözyaşım aksada canım yansada
Sözüm söz yine seninim
***
Canım hüzün çiçeğim
Sen solma ben giderim
Sen mutlu ol yeter bir hatır sor yeter
Bu gönül görmeden de sever
***
Canım hüzün çiçeğim
Sen solma ben giderim
Gözyaşım aksada canım yansada
Sözüm söz yine seninim
***
Canım hüzün çiçeğim
Sen solma ben giderim
Sen mutlu ol yeter bir hatır sor yeter
Bu gönül görmeden de sever
***
Canım hüzün çiçeğim
Sen solma ben giderim
Sen mutlu ol yeter bir hatır sor yeter
Bu gönül görmeden de sever
-
Ayrılığın çok yaman
Geçmek bilmiypr zaman
Başımda duman duman
Tütüyor kara sevdan
***
Tükandi sabrım
Yokluğuna isyanım
Kaldıbir tek canım
Onuda al allah'hım
***
Kanıyor gönlüm hala
Sensiz geçen her baharda
Kader karşı geldim
Duramam buralarda
***
Yağıyor yollarıma
Geçilmiyor kara sevdan
Kadere karşı geldim
Duramam buralarda
-
Sus, güzelim, kim ne derse desin
Boş laflara aldırma
Al işte seninim, tepe tepe kullan
Aceleye getirip saldırma
***
Tereddüt etme, kendini bırak
Sağın solun sallansın
Sen tadını çıkarırken doya doya
Kıskananlar çatlasın
***
Tekrarı yok bu dünyanın
İstediğini yap be, canım
Al beni kollarına, sarıl
Sıkı sıkıya
Sıkı sıkıya
***
Dön, dön, dön arkanı, yum gözünü
Görmezlikten gel
El âlem ne derse desin
Duymazlıktan gel
***
Dön arkanı, yum gözünü
Görmezlikten gel
El âlem ne derse desin
Duymazlıktan gel
***
Sus, güzelim, kim ne derse desin
Boş laflara aldırma
Al işte seninim, tepe tepe kullan
Aceleye getirip saldırma
***
Tereddüt etme, kendini bırak
Sağın solun sallansın
Sen tadını çıkarırken doya doya
Kıskananlar çatlasın
***
Tekrarı yok bu dünyanın
İstediğini yap be, canım
Al beni kollarına, sarıl
Sıkı sıkıya
Sıkı sıkıya
***
Dön, dön, dön arkanı, yum gözünü
Görmezlikten gel
El âlem ne derse desin
Duymazlıktan gel
***
Dön arkanı, yum gözünü
Görmezlikten gel
El âlem ne derse desin
Duymazlıktan gel
***
Dön, dön, dön arkanı, yum gözünü
Görmezlikten gel
El âlem ne derse desin
Duymazlıktan gel
***
Dön arkanı, yum gözünü
Görmezlikten gel
El âlem ne derse desin
Duymazlıktan gel
***
Duymazlıktan gel
-
Son defa baksan bana
Gitmesen, kalsan daha
Gözyaşım aksın yine
Son defa
***
Sarıl sen de, ağla bana
Göğsümü ıslat daha
Yangına çare olur
Bu defa
***
Hiç mi yüreğin sızlanmaz?
Yâr, bu gidişin akıl almaz
Son yakarışım bak dinmedi hâlâ
***
Ah, deli başım uslanmaz
Yandı bu yürek, dayanmaz
Son yakarışım bak dinmedi hâlâ
***
Geri dön bana, bebeğim
Yazık etme bu gönüle
Kanma sen yalan aşklara
Gönderme beni sürgüne
***
Geri dön bana, bebeğim
Yazık etme bu gönüle
Kanma sen yalan aşklara
Gönderme beni sürgüne
***
Son defa baksan bana
Gitmesen, kalsan daha
Gözyaşım aksın yine
Son defa
***
Sarıl sen de, ağla bana
Göğsümü ıslat daha
Yangına çare olur
Bu defa
***
Hiç mi yüreğin sızlanmaz?
Yâr, bu gidişin akıl almaz
Son yakarışım bak dinmedi hâlâ
***
Ah, deli başım uslanmaz
Yandı bu yürek, dayanmaz
Son yakarışım bak dinmedi hâlâ
***
Geri dön bana, bebeğim
Yazık etme bu gönüle
Kanma sen yalan aşklara
Gönderme beni sürgüne
***
Geri dön bana, bebeğim
Yazık etme bu gönüle
Kanma sen yalan aşklara
Gönderme beni sürgüne
***
Geri dön bana, bebeğim
Yazık etme bu gönüle
Kanma sen yalan aşklara
Gönderme beni sürgüne
***
Geri dön bana, bebeğim
Yazık etme bu gönüle
Kanma sen yalan aşklara
Gönderme beni sürgüne
***
Geri dön bana, bebeğim
Yazık etme bu gönüle
Kanma sen yalan aşklara
Gönderme beni sürgüne
***
Geri dön bana, bebeğim
Yazık etme bu gönüle
Kanma sen yalan aşklara
Gönderme beni sürgüne