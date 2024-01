Hakan Peker

Saçın yüzüne değse Telini kıskanırım Birine söz söylesen Dilini kıskanırım *** Saçın yüzüne değse Telini kıskanırım Birine söz söylesen Dilini kıskanırım *** Kıskanırım seni ben Kıskanırım kalbimden Bu nasıl aşk Allah'ım Öleceğim derdimden *** Kıskanırım seni ben Kıskanırım kalbimden Bu nasıl aşk Allah'ım Öleceğim derdimden *** Deli ediyor beni Gezinir her yerini Okşadıkça telini Elini kıskanırım *** Deli ediyor beni Gezinir her yerini Okşadıkça telini Elini kıskanırım *** Kıskanırım seni ben Kıskanırım kalbimden Bu nasıl aşk Allah'ım Öleceğim derdimden *** Kıskanırım seni ben Kıskanırım kalbimden Bu nasıl aşk Allah'ım Öleceğim derdimden *** Kıskanırım seni ben Kıskanırım kalbimden Bu nasıl aşk Allah'ım Öleceğim derdimden *** Kıskanırım seni ben Kıskanırım kalbimden Bu nasıl aşk Allah'ım Öleceğim derdimden

Nasıl geçti habersiz o güzelim yıllarım Bazen gözyaşı oldu, bazen içli bir şarkı Her ânını eksizsiz gün gibi hatırlarım Dudaklarımda tuzu, içimde durur aşkı Her ânını eksizsiz gün gibi hatırlarım Dudaklarımda tuzu, içimde durur aşkı *** Hani o saçlarına taç yaptığım çiçekler Hani o güzel gözlü ceylanların pınarı Hani kuşlar ağaçlar binbir renkli çiçekler Nasıl yakalamştık saçlarından baharı Hani kuşlar ağaçlar binbir renkli çiçekler Nasıl yakalamştık saçlarından baharı *** Ben hâlâ o günleri anarsam yaşıyorum Sanki mutluluğumuz geri gelecek gibi Hâlâ güzelliğini kalbimde taşıyorum Dalından koparılmış beyaz bir çiçek gibi Hâlâ güzelliğini kalbimde taşıyorum Dalından koparılmış beyaz bir çiçek gibi *** Hani o saçlarına taç yaptığım çiçekler Hani o güzel gözlü ceylanların pınarı Hani kuşlar ağaçlar binbir renkli çiçekler Nasıl yakalamştık saçlarından baharı *** Hani kuşlar ağaçlar binbir renkli çiçekler Nasıl yakalamştık saçlarından baharı Hani kuşlar ağaçlar binbir renkli çiçekler Nasıl yakalamştık saçlarından baharı *** Hani kuşlar ağaçlar binbir renkli çiçekler Nasıl yakalamştık saçlarından baharı Saçlarından baharı

Rüya gibi her hatıra her yaşantı bana Rüya gibi her hatıra her yaşantı bana Ne bulduysa kaybetti gönül aşktan yana Ne bulduysa kaybetti gönül aşktan yana *** Ömür çiçek kadar narin bir gün kadar kısa Ağlama değmez hayat bu gözyaşlarına Ağlama değmez hayat bu gözyaşlarına *** Her damla yaş oyuk oyuk iz bırakır kalbimde Her damla yaş oyuk oyuk iz bırakır kalbimde Hayat şarap gibidir keder de var neşe de Hayat şarap gibidir keder de var neşe de *** Ömür çiçek kadar narin bir gün kadar kısa Ağlama değmez hayat bu gözyaşlarına Ağlama değmez hayat bu gözyaşlarına *** Ağlama değmez hayat bu gözyaşlarına Ağlama değmez hayat bu gözyaşlarına Ağlama değmez hayat bu gözyaşlarına