Hakan Peker

Gide gele çok zaman yoruldum Yola geldim bende senin oldum Ona buna yok yere inandım Nasıl olsa benimsin sandım *** Gide gele çok zaman yoruldum Yola geldim bende senin oldum Ona buna yok yere inandım Nasıl olsa benimsin sandım *** Ateşini yolla bana Kor alevler içindeyim bilmesen de Daha daha sokul bana Benim sana geldiğim gibi, bana gelmesen de *** Gel benim ol, sözlerim ol Gecelerim kalsın gündüzlerim ol Düşlerim ol, gülüşlerim ol Gurbetlerden geriye dönüşlerim ol *** Gel benim ol, sözlerim ol Gecelerim kalsın gündüzlerim ol Düşlerim ol, gülüşlerim ol Gurbetlerden geriye dönüşlerim ol *** Gide gele çok zaman yoruldum Yola geldim bende senin oldum Ona buna yok yere inandım Nasıl olsa benimsin sandım *** Ateşini yolla bana Kor alevler içindeyim bilmesen de Daha daha sokul bana Benim sana geldiğim gibi, bana gelmesen de *** Gel benim ol, sözlerim ol Gecelerim kalsın gündüzlerim ol Düşlerim ol, gülüşlerim ol Gurbetlerden geriye dönüşlerim ol *** Gel benim ol, sözlerim ol Gecelerim kalsın gündüzlerim ol Düşlerim ol, gülüşlerim ol Gurbetlerden geriye dönüşlerim ol *** Gel benim ol, sözlerim ol Gecelerim kalsın gündüzlerim ol Düşlerim ol, gülüşlerim ol Gurbetlerden geriye dönüşlerim ol *** Gel benim ol (ol, ol, ol, ol, ol)