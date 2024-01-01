Ateşini Yolla Bana Ft Feyyaz Kuruş & Tepki Şarkı Sözleri
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Hakan Peker
Ateşini Yolla Bana Ft Feyyaz Kuruş & Tepki
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Gide gele çok zaman yoruldum
Yola geldim bende senin oldum
Ona buna yok yere inandım
Nasıl olsa benimsin sandım
***
Gide gele çok zaman yoruldum
Yola geldim bende senin oldum
Ona buna yok yere inandım
Nasıl olsa benimsin sandım
***
Ateşini yolla bana
Kor alevler içindeyim bilmesen de
Daha daha sokul bana
Benim sana geldiğim gibi, bana gelmesen de
***
Gel benim ol, sözlerim ol
Gecelerim kalsın gündüzlerim ol
Düşlerim ol, gülüşlerim ol
Gurbetlerden geriye dönüşlerim ol
***
Gel benim ol, sözlerim ol
Gecelerim kalsın gündüzlerim ol
Düşlerim ol, gülüşlerim ol
Gurbetlerden geriye dönüşlerim ol
***
Gide gele çok zaman yoruldum
Yola geldim bende senin oldum
Ona buna yok yere inandım
Nasıl olsa benimsin sandım
***
Ateşini yolla bana
Kor alevler içindeyim bilmesen de
Daha daha sokul bana
Benim sana geldiğim gibi, bana gelmesen de
***
Gel benim ol, sözlerim ol
Gecelerim kalsın gündüzlerim ol
Düşlerim ol, gülüşlerim ol
Gurbetlerden geriye dönüşlerim ol
***
Gel benim ol, sözlerim ol
Gecelerim kalsın gündüzlerim ol
Düşlerim ol, gülüşlerim ol
Gurbetlerden geriye dönüşlerim ol
***
Gel benim ol, sözlerim ol
Gecelerim kalsın gündüzlerim ol
Düşlerim ol, gülüşlerim ol
Gurbetlerden geriye dönüşlerim ol
***
Gel benim ol (ol, ol, ol, ol, ol)