Hakan Peker

Gün bitti bak çoktan gitti yar Hep inkar edildi bütün günahlar Her dakika yine yıkacak beni yarınlar A benim bi' çare yaralı gönlüm yanar Sebebim ah vurgunum umarsız kedersiz Belki de mutlusundur korkarım sen bensiz *** Kaldı anılarım yok olup gitti umutlarım Allah'ım onu gönder bana tükeniyorum yalnızım *** Yollarına hasret umutlara İtirazım var yapılanlara Anla be zalim bu günahların Yarısı sana yarısı bana *** Dün bitti bak çoktan gitti yar Hep inkar edildi bütün günahlar Her dakika yine yıkacak beni yarınlar A benim bi' çare yaralı gönlüm yanar Sebebim ah vurgunum umarsız kedersiz Belki de mutlusundur korkarım sen bensiz *** Kaldı anılarım yok olup gitti umutlarım Allah'ım onu gönder bana tükeniyorum yalnızım *** Yollarına hasret umutlara İtirazım var yapılanlara Anla be zalim bu günahların Yarısı sana yarısı bana *** Kaldı anılarım yok olup gitti umutlarım Allahım onu gönder bana tükeniyorum yalnızım *** Yollarına hasret umutlara İtirazım var yapılanlara Anla be zalim bu günahların Yarısı sana yarısı bana *** Kaldı anılarım yok olup gitti umutlarım Allahım onu gönder bana tükeniyorum yalnızım