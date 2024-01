Hakan Peker

Bağlanmam Ara beni bir şeyler yap Hadi gel bu gece Dokunma hiç tenime Gel, gel göz göze sevişelim Çıldırt beni, uğraş benle Bir kadın gibi Denedin bak olmuyor Ah eskisi gibi *** Bağlanmam İnanmam ben aşka Sevmek başka ah Sevişmek başka *** Kandırmam İnanmam ben aşka Dikkat et yavrum Benimle oynaşma *** Savur beni gönlümden geç Hadi gel güzelim Utanma okşa beni Gel, gel biz bize sevişelim Uçur beni hadi hadi Bir melek gibi Kollarımdan akıp süzül Bir yılan gibi

Karam Karam aşkın sevgin bu mu Ne olacak bu aşkın sonu Bir barışır karam bi küsersin Beni böyle divane edersin *** Kömür gözler yaban dudaklar Ya bu endam cilve bu nazlar O dudaklar helalim haktır Bende canım bana da günahtır *** Bilemem yarını göremezsem seni şansın yok Çalarım kapını başka çarem yok *** Al artık koynuna beni Karam Günahın boynuna can Karam Anladım sensizlik haram Gel artık insafa be Karam *** Al artık koynuna beni Karam Günahın boynuna can Karam Anladım sensizlik haram Gel artık insafa be Karam *** Karam aşkın sevgin bu mu Ne olacak bu aşkın sonu Bir barışır karam bi küsersin Beni böyle divane edersin *** Kömür gözler yaban dudaklar Ya bu endam cilve bu nazlar O dudaklar helalim haktır Bende canım bana da günahtır *** Bilemem yarını göremezsem seni şansın yok Çalarım kapını başka çarem yok *** Al artık koynuna beni Karam Günahın boynuna can Karam Anladım sensizlik haram Gel artık insafa be Karam *** Al artık koynuna beni Karam Günahın boynuna can Karam Anladım sensizlik haram Gel artık insafa be Karam *** Al artık koynuna beni Karam Günahın boynuna can Karam Anladım sensizlik haram Gel artık insafa be Karam, *** Al artık koynuna beni Karam Günahın boynuna can Karam Anladım sensizlik haram Gel artık insafa be Karam

İlla ki Kendime soramam ne diye Ötesi yok dönemem geriye Bunca zaman yaşadığım aşklara Baktım ayrı ama hep aynı *** Sanki ben kabahat gibiyim Beklerim bitsin de gideyim Bunca zaman yaşadığım aşkların Hepsi ayrı ama hep aynı *** İçimde yeller eser Hâlimi bir görsen Neler neler çektim ah bu yüzden *** Hop be alınma sen Seviyorum desen Neler neler çekerim ah bir bilsen *** İllaki aşk arıyorum Sağdan soldan çalıyorum Bir de ben sana soruyorum İlahi aşk bu mu Denedim ayrı Ama hep aynı *** İllaki aşk arıyorum Sağdan soldan çalıyorum Bir de ben sana soruyorum İlahi aşk bu mu Denedim ayrı Ama hep aynı *** Kendime soramam ne diye Ötesi yok dönemem geriye Bunca zaman yaşadığım aşklara Baktım ayrı ama hep aynı *** Sanki ben kabahat gibiyim Beklerim bitsin de gideyim Bunca zaman yaşadığım aşkların Hepsi ayrı ama hep aynı *** İçimde yeller eser Hâlimi bir görsen Neler neler çektim ah bu yüzden *** Hop be alınma sen Seviyorum desen Neler neler çekerim ah bir bilsen *** İllaki aşk arıyorum Sağdan soldan çalıyorum Bir de ben sana soruyorum İlahi aşk bu mu Denedim ayrı Ama hep aynı *** İllaki aşk arıyorum Sağdan soldan çalıyorum Bir de ben sana soruyorum İlahi aşk bu mu Denedim ayrı Ama hep aynı

Kaldı Bende Bir nem kaldı gözlerimde Bir burukluk kaldı bende Acı bir hıçkırık beni kahreden Bir de sendin bırakıp giden Bir de sendin bırakıp giden *** Sensizlik bana ölümden beter Unutmak çok zor artık yeter *** Hüzünler kaldı bende Hasretin kaldı bende Sızlayan yüreğimde sen kaldın bende *** Sevgiler kaldı bende Sensizlik kaldı bende Bitmeyen özleminle sen kaldın bende *** Bir ses kaldı anılarımda Bir dokunan şarkı bende Acı bir hıçkırık beni kahreden Bir de sendin bırakıp giden Bir de sendin bırakıp giden *** Sensizlik bana ölümden beter Unutmak çok zor artık yeter *** Hüzünler kaldı bende Hasretin kaldı bende Sızlayan yüreğimde sen kaldın bende *** Sevgiler kaldı bende Sensizlik kaldı bende Bitmeyen özleminle sen kaldın bende *** Hüzünler kaldı bende Hasretin kaldı bende Sızlayan yüreğimde sen kaldın bende *** Sevgiler kaldı bende Sensizlik kaldı bende Bitmeyen özleminle sen kaldın bende *** Hüzünler kaldı bende Hasretin kaldı bende Sızlayan yüreğimde sen kaldın bende *** Sevgiler kaldı bende Sensizlik kaldı bende

Beni Aldatma Beni aldatma, beni kullanma Sana her şeyi bırakıp geldim Bütün aşkımla *** Bir gün uyanmamak için Yıllarca direndi gönlüm Sevda derdi çekenlerin Perişan halini gördüm *** Hiç yoktu bende korkular Sana bir gün rastlayana kadar Beni böyle aşık ölesiye Daha kimse görmedi *** Kopmazdı bende fırtınalar Sana bir gün rastlayana kadar Beni böyle tutsak ölesiye Daha kimse görmedi *** Beni aldatma Beni kullanma Sana her şeyi bırakıp geldim Bütün aşkımla *** Beni aldatma Sakın ağlatma Seni kendimi unutup sevdim Canımı yakma *** Bir gün uyanmamak için Yıllarca direndi gönlüm Sevda derdi çekenlerin Perişan halini gördüm *** Hiç yoktu bende korkular Sana bir gün rastlayana kadar Beni böyle aşık ölesiye Daha kimse görmedi *** Kopmazdı bende fırtınalar Sana bir gün rastlayana kadar Beni böyle tutsak ölesiye Daha kimse görmedi *** Beni aldatma Beni kullanma Sana her şeyi bırakıp geldim Bütün aşkımla *** Beni aldatma Sakın ağlatma Seni kendimi unutup sevdim Canımı yakma *** Beni aldatma Beni kullanma Sana her şeyi bırakıp geldim Bütün aşkımla *** Beni aldatma Sakın ağlatma Seni kendimi unutup sevdim Canımı yakma Beni aldatma

Bebeğimsin Ah, bu karar ne kadar acıdır Ben sana nasıl uzak olurum Yâr bu kadar kara mı o gözün? Bir sözün ile bir ömür hüzün *** Yaşanacak çok şey var diyen dilin Neden susar? Bi' çözümü yok mu bunun Bir küçük umut, ölüme kadar *** Bebeğimsin, kıyamam Hasretimsin, kopamam İçimdeki aşkımsın Ben sensiz yaşayamam *** Bebeğimsin, kıyamam Hasretimsin, kopamam İçimdeki aşkımsın Bi' tanemsin *** Ah, bu karar ne kadar acıdır Ben sana nasıl uzak olurum Yâr bu kadar kara mı o gözün? Bir sözün ile bir ömür hüzün *** Yaşanacak çok şey var diyen dilin Neden susar? Bi' çözümü yok mu bunun Bir küçük umut, ölüme kadar *** Bebeğimsin, kıyamam Hasretimsin, kopamam İçimdeki aşkımsın Ben sensiz yaşayamam *** Bebeğimsin, kıyamam Hasretimsin, kopamam İçimdeki aşkımsın Bi' tanemsin *** Bebeğimsin, kıyamam Hasretimsin, kopamam İçimdeki aşkımsın Ben sensiz yaşayamam *** Bebeğimsin, kıyamam Hasretimsin, kopamam İçimdeki aşkımsın Bi' tanemsin

Unutmadım Seni Yok artık bir daha sevmek Yok artık bir daha geri dönmek Sensizlik bin defa ölmek Yok artık bir daha geri dönmek *** Vazgeçmek kolay değil, anılar silinmiyor Ayrılık zor zaman, hesabı bilinmiyor Unutulmak kimin sözü, kimseye yakışmıyor Zor geliyor yokluğun, bırakıp gidilmiyor *** Unutmadım seni, unutamadım İçimdeki bu aşkı yok edemedim Sen ve ben, bi' tanem ve ben Ayrıldığımıza inanamadım *** Unutmadım seni, unutamadım İçimdeki bu aşkı yok edemedim Sen ve ben, bi' tanem ve ben Ayrıldığımıza inanamadım *** Yok artık bir daha sevmek Yok artık bir daha geri dönmek Sensizlik bin defa ölmek Yok artık bir daha geri dönmek *** Vazgeçmek kolay değil, anılar silinmiyor Ayrılık zor zaman, hesabı bilinmiyor Unutulmak kimin sözü, kimseye yakışmıyor Zor geliyor yokluğun, bırakıp gidilmiyor *** Unutmadım seni, unutamadım İçimdeki bu aşkı yok edemedim Sen ve ben, bi' tanem ve ben Ayrıldığımıza inanamadım *** Unutmadım seni, unutamadım İçimdeki bu aşkı yok edemedim Sen ve ben, bi' tanem ve ben Ayrıldığımıza inanamadım *** Sen ve ben, bi' tanem neden Ayrıldığımıza inanamadım

Bir Seviyorum Bir Sevmiyorum Dün yine son defa gidiyorum Dedim kendim bile inanmadim Kaciyorum yalan ellerinden Kör olasi gözlerden Inan icim yanar inan Biliyorum *** Kaciyorum yalan ellerinden Kör olasi gözlerden Inan icim yanar inan Biliyorum Bir seviyorum, bir sevmiyorum Her gün ölüyor, agliyorum yine Benden gidiyor, giden aska direniyorum Bir seviyorum, bir sevmiyorum Her gün ölüyor, agliyorum yine Benden gidiyor, giden aska direniyorum *** Ah, yine, yine son bahar Daliyorum yine sensiz Uzak diyarlara, kaciyorum Yalan ellerinden Kör olasi gözlerden Inan icim yanar Inan biliyorum Kaciyorum Yalan ellerinden Kör olasi gözlerden Inan icim yanar Inan biliyorum *** Bir seviyorum, bir sevmiyorum Her gün ölüyor, agliyorum yine Benden gidiyor, giden aska direniyorum Bir seviyorum, bir sevmiyorum Her gün ölüyor, agliyorum yine Benden gidiyor, giden aska direniyorum *** Bir seviyorum, bir sevmiyorum Her gün ölüyor, agliyorum yine Benden gidiyor, giden aska direniyorum Bir seviyorum, bir sevmiyorum Her gün ölüyor, agliyorum yine Benden gidiyor, giden aska direniyorum

Sevdim Bir kez olsun sor be zalim Gönlüm neden darılmış Haberini aldım yarim Başka dudak tadılmış *** Cümle alem duymuş bizi dedikodu yayılmış Haberini aldım zalim Başka dudak tadılmış Bir gecelik oynaş için gülden döşek atılmış Adın düşmüş ellerine üç paraya satılmış *** Bir gecelik oynaş için gülden döşek atılmış Adın düşmüş ellerine üç paraya satılmış *** Sevdim sevdim sevdim Hep düşündüm almayı Yüreğimden attım gitti o çiğ yüzlü yosmayı Gönlüm gönlüm gönlüm Kimde buldu sevdayı Başka kızlar başka aşk var Yitirdin mi dünyayı *** Bir kez olsun sor be zalim Gönlüm neden darılmış Haberini aldım yarim Başka dudak tadılmış Cümle alem duymuş bizi dedikodu yayılmış Haberini aldım zalim Başka dudak tadılmış *** Bir gecelik oynaş için gülden döşek atılmış Adın düşmüş ellerine üç paraya satılmış Bir gecelik oynaş için gülden döşek atılmış Adın düşmüş ellerine üç paraya satılmış *** Sevdim sevdim sevdim Hep düşündüm almayı Yüreğimden attım gitti o çiğ yüzlü yosmayı Gönlüm gönlüm gönlüm Kimde buldu sevdayı Başka kızlar başka aşk var Yitirdin mi dünyayı *** Sevdim sevdim sevdim Hep düşündüm almayı Yüreğimden attım gitti o çiğ yüzlü yosmayı Gönlüm gönlüm gönlüm Kimde buldu sevdayı Başka kızlar başka aşk var Yitirdin mi dünyayı *** Sevdim sevdim sevdim Hep düşündüm almayı Yüreğimden attım gitti o çiğ yüzlü yosmayı Gönlüm gönlüm gönlüm Kimde buldu sevdayı Başka kızlar başka aşk var Yitirdin mi dünyayı Bitirdin mi dünyayı