Hakan Peker

Bak Şimdi Uzaklarda Aşkların ayrılık yollarından Kurtulmuş kaçıyorum uzaklara Ne bir sevgi ne de bir aşk kalmadı bende Ölüyorum yar Bitiyorum yar *** Bak şimdi uzaklardan Ah yeni bir aşk beni buldu Ne olacak beni sonum Bilemiyorum *** Bak şimdi uzaklardan Ah yine bir aşk beni buldu Ne olacak benim sonum Göremiyorum

Gece Gözlüm Yine haklı çıktın, gördüm Sana döneceğimi biliyordun Farkına vardım, ama çok geç Seni de, kendimi de bitirdim *** Gece gözlüm, nurum sensin Beni son kez affet, gitsin Gözlerime bir kere iyi bak Görmüyor musun, bu kalpte teksin, *** Pişman olmayacaksın, söz Kara kara düşüne düşüne eridim sevgilim Güzel yüzün hiç aklımdan çıkmadı benim Dersimi aldım, geceleri sensiz kaldım *** Teninin kokusu gitmedi bende Bana ait bir kalp var sende Teninin kokusu gitmedi bende Bana ait bir kalp var sende *** Yine haklı çıktın, gördüm Sana döneceğimi biliyordun Farkına vardım, ama çok geç Seni de, kendimi de bitirdim *** Gece gözlüm, nurum sensin Beni son kez affet, gitsin Gözlerime bir kere iyi bak Görmüyor musun, bu kalpte teksin *** Pişman olmayacaksın, söz Kara kara düşüne düşüne eridim sevgilim Güzel yüzün hiç aklımdan çıkmadı benim Dersimi aldım, geceleri sensiz kaldım *** Teninin kokusu gitmedi bende Bana ait bir kalp var sende Teninin kokusu gitmedi bende Bana ait bir kalp var sende *** Pişman olmayacaksın, söz Kara kara düşüne düşüne eridim sevgilim Güzel yüzün hiç aklımdan çıkmadı benim Dersimi aldım, geceleri sensiz kaldım *** Teninin kokusu gitmedi bende Bana ait bir kalp var sende Teninin kokusu gitmedi bende Bana ait bir kalp var sende *** Teninin kokusu gitmedi bende Bana ait bir kalp var sende Teninin kokusu gitmedi bende Bana ait bir kalp var sende *** Bana ait bir kalp var sende *** Pişman olmayacaksın, söz Kara kara düşüne düşüne eridim sevgilim Güzel yüzün hiç aklımdan çıkmadı benim Dersimi aldım, geceleri sensiz kaldım *** Teninin kokusu gitmedi bende Bana ait bir kalp var sende Teninin kokusu gitmedi bende Bana ait bir kalp var sende *** Teninin kokusu gitmedi bende Bana ait bir kalp var sende Teninin kokusu gitmedi bende Bana ait bir kalp var sende

Vakti Geldi Ayrılığın Vakti geldi ayrılığın Gözlerinden anladım İçim yandı ama sustum Sebebini sormadım *** Hayat bana hep insafsız Bu kaçıncı saymadım Aşkı tattım hep ucundan Geri aldı doymadım *** Hangi aşkın sonu mutlu Mesut bitmiş duymadım Göze aldım ayrılığı Aşkla bittim durmadım *** Vakti geldi ayrılığın Gözlerinden anladım İçim yandı ama sustum Sebebini sormadım *** Hayat bana hep insafsız Bu kaçıncı saymadım Aşkı tattım hep ucundan Geri aldı doymadım *** Hangi aşkın sonu mutlu Mesut bitmiş duymadım Göze aldım ayrılığı Aşkla bittim durmadım *** Hangi aşkın sonu mutlu Mesut bitmiş duymadım Göze aldım ayrılığı Aşkla bittim durmadım *** Hangi aşkın sonu mutlu Mesut bitmiş duymadım Göze aldım ayrılığı Aşkla bittim durmadım

Ah Hayat Veda ettim artık Siyah ufuklara Yolum düştü senle Beyaz umutlara *** Veda ettim artık Siyah ufuklara Yolum düştü senle Beyaz umutlara *** Neler oldu bana Neler oldu bilmem Sevmekten korkarken Kendimden geçtim ben *** Neler oldu bana Neler oldu bilmem Derinden bir yerden Yangınlar aldım ben *** Ah hayat ne hayat Sanki aşk kabahat Sevdim içim rahat Senle başka hayat *** Ah hayat ne hayat Sanki aşk kabahat Sevdim içim rahat Senle başka hayat *** Veda ettim artık Siyah ufuklara Yolum düştü senle Beyaz umutlara *** Veda ettim artık Siyah ufuklara Yolum düştü senle Beyaz umutlara *** Neler oldu bana Neler oldu bilmem Sevmekten korkarken Kendimden geçtim ben *** Neler oldu bana Neler oldu bilmem Derinden bir yerden Yangınlar aldım ben *** Ah hayat ne hayat Sanki aşk kabahat Sevdim içim rahat Senle başka hayat *** Ah hayat ne hayat Sanki aşk kabahat Sevdim içim rahat Senle başka hayat *** Ah hayat ne hayat Sanki aşk kabahat Sevdim içim rahat Senle başka hayat *** Ah hayat ne hayat Sanki aşk kabahat Sevdim içim rahat Senle başka hayat *** Ah hayat ne hayat Sanki aşk kabahat Sevdim içim rahat Senle başka hayat *** Neler oldu bana Neler oldu bilmem Derinden bir yerden Yangınlar aldım ben *** Ah hayat ne hayat Sanki aşk kabahat Sevdim içim rahat Senle başka hayat *** Ah hayat ne hayat Sanki aşk kabahat Sevdim içim rahat Senle başka hayat *** Ah hayat ne hayat Sanki aşk kabahat Sevdim içim rahat Senle başka hayat *** Ah hayat ne hayat Sanki aşk kabahat Sevdim içim rahat Senle başka hayat *** Ah hayat ne hayat Sanki aşk kabahat Sevdim içim rahat Senle başka hayat

Kadınım Dur, seni böyle bırakamam Ağlama, gözyaşına dayanamam Dur, seni böyle bırakamam Ağlama, gözyaşına dayanamam *** Üzülmene gerek yok, suçum büyük değil ki Sadece küçük bir an şeytana uydum O an kendime geldim, bir an seni düşündüm Anladım, yapamazdım, sana döndüm *** Ellerini hiç tutmadım Dizlerine hiç yatmadım Bakmadım derin derin gözlerine Ne olur affet, kadınım *** Ellerini hiç tutmadım Aynı yatakta yatmadım Kalmadım bir gece yanında bile Ne olur affet, kadınım *** Dur, seni böyle bırakamam Ağlama, gözyaşına dayanamam Dur, seni böyle bırakamam Ağlama, gözyaşına dayanamam *** Üzülmene gerek yok, suçum büyük değil ki Sadece küçük bir an şeytana uydum O an kendime geldim, bir an seni düşündüm Anladım, yapamazdım, sana döndüm *** Ellerini hiç tutmadım Dizlerine hiç yatmadım Bakmadım derin derin gözlerine Ne olur affet, kadınım *** Ellerini hiç tutmadım Aynı yatakta yatmadım Kalmadım bir gece yanında bile Ne olur affet, kadınım Ellerini hiç tutmadım Dizlerine hiç yatmadım Bakmadım derin derin gözlerine Ne olur affet, kadınım *** Ellerini hiç tutmadım Aynı yatakta yatmadım Kalmadım bir gece yanında bile Ne olur affet, kadınım

Dağ Gibiyim Gelde sustur Yüreğimin çığlıklarını Akıl başta değil artık Özledim dudaklarını *** Belki bir gün diye diye Geçmiyor ömür Dönmüyorsun Ya sev beni yada gel öldür Anladım benden Geçmiyor bitmiyor bu sevda Çocuk gibi ağlatıyor en sonunda *** Dağ gibiyim bakma eğildiğime Sorma yar sensizlik başka Ferman ver ölürüm istersen Boynum kıldan incedir aşka *** Dağ gibiyim bakma eğildiğime Sorma yar sensizlik başka Ferman ver ölürüm istersen Boynum kıldan incedir aşka *** Gelde sustur Yüreğimin çığlıklarını Akıl başta değil artık Özledim dudaklarını *** Belki bir gün diye diye Geçmiyor ömür Dönmüyorsun Ya sev beni yada gel öldür Anladım benden Geçmiyor bitmiyor bu sevda Çocuk gibi ağlatıyor en sonunda *** Dağ gibiyim bakma eğildiğime Sorma yar sensizlik başka Ferman ver ölürüm istersen Boynum kıldan incedir aşka *** Dağ gibiyim bakma eğildiğime Sorma yar sensizlik başka Ferman ver ölürüm istersen Boynum kıldan incedir aşka *** Dağ gibiyim bakma eğildiğime Sorma yar sensizlik başka Ferman ver ölürüm istersen Boynum kıldan incedir aşka *** Dağ gibiyim bakma eğildiğime Sorma yar sensizlik başka Ferman ver ölürüm istersen Boynum kıldan incedir aşka *** Dağ gibiyim bakma eğildiğime Sorma yar sensizlik başka Ferman ver ölürüm istersen Boynum kıldan incedir aşka

Şifreni Çözdüm Aşktan yana kapattım yollarımı "Olmaz" dedim sana, aldın günahlarımı Zor olsun ama olsun, canımı sıkıyorsun Kurduğun tuzaklarda yolun açık olsun *** Bu aşk bitmek zorunda, çıldırdın bak sonunda Sanma benim um'rumda, bu da senin kaderin Bu muydu zor dediğin? Şifreni çözdüm senin Uzakta olsun yerin, kalma benim yanımda *** Olsun, bu son olsun, kendini ne sanıyorsun? Başıma bela mısın sen? Şansını zorluyorsun Olsun, bu son olsun, kendini ne sanıyorsun? Başıma bela mısın sen? Şansını zorluyorsun *** Aşktan yana kapattım yollarımı "Olmaz" dedim sana, aldın günahlarımı Zor olsun ama olsun, canımı sıkıyorsun Kurduğun tuzaklarda yolun açık olsun *** Bu aşk bitmek zorunda, çıldırdın bak sonunda Sanma benim um'rumda, bu da senin kaderin Bu muydu zor dediğin? Şifreni çözdüm senin Uzakta olsun yerin, kalma benim yanımda *** Olsun, bu son olsun, kendini ne sanıyorsun? Başıma bela mısın sen? Şansını zorluyorsun Olsun, bu son olsun, kendini ne sanıyorsun? *** Başıma bela mısın sen? Şansını zorluyorsun Olsun, bu son olsun, kendini ne sanıyorsun? Başıma bela mısın sen? Şansını zorluyorsun Olsun, bu son olsun, kendini ne sanıyorsun? Başıma bela mısın sen? Şansını zorluyorsun *** Olsun, bu son olsun, kendini ne sanıyorsun? Başıma bela mısın sen? Şansını zorluyorsun Olsun, bu son olsun, kendini ne sanıyorsun? Başıma bela mısın sen? Şansını zorluyorsun *** Olsun, bu son olsun -Ansını zorluyorsun Olsun, bu son olsun, kendini ne sanıyorsun? Başıma bela mısın sen? Şansını zorluyorsun *** Olsun, bu son olsun, kendini ne sanıyorsun? Başıma bela mısın sen? Şansını zorluyorsun Olsun, bu son olsun, kendini ne sanıyorsun? Başıma bela mısın sen? Şansını zorluyorsun *** Olsun, bu son olsun, kendini ne sanıyorsun? Başıma bela mısın sen? Şansını zorluyorsun Olsun, bu son olsun, kendini ne sanıyorsun? Başıma bela mısın sen? Şansını zorluyorsun *** Olsun, bu son olsun

Gel Otur Şöyle Olmaz ayrı gayrı olmaz Aşk bu tek taraflı yaşanmaz Güller boyun büker açmaz Mevsimlerden yaz *** Cıvıl cıvıl yürüdüğüm sokaklar Her köşede sevişen aşıklar Baktıkça beni içim yanar Anla artık yar Bir gülüşün uğruna ölünür ah yarim Sensiz nefes almaya kalmadı mecalim O gülüşün uğruna ölünür ah yarim Sensiz nefes almaya kalmadı halim *** Gel otur şöyle yanı başıma Yalnızım sensiz günlerde İki lafın belini kıralım senle Aşk hala yanarken gönülde Gel otur şöyle yanı başıma Yalnızım sensiz günlerde İki lafın belini kıralım senle Aşk hala yanarken gönülde *** Olmaz ayrı gayrı olmaz Aşk bu tek taraflı yaşanmaz Güller boyun büker açmaz Mevsimlerden yaz *** Cıvıl cıvıl yürüdüğüm sokaklar Her köşede sevişen aşıklar Baktıkça beni içim yanar Anla artık yar Bir gülüşün uğruna ölünür ah yarim Sensiz nefes almaya kalmadı mecalim O gülüşün uğruna ölünür ah yarim Sensiz nefes almaya kalmadı halim *** Gel otur şöyle yanı başıma Yalnızım sensiz günlerde İki lafın belini kıralım senle Aşk hala yanarken gönülde Gel otur şöyle yanı başıma Yalnızım sensiz günlerde İki lafın belini kıralım senle Aşk hala yanarken gönülde *** O gülüşün uğruna ölünür ah yarim Sensiz nefes almaya kalmadı halim *** Gel otur şöyle yanı başıma Yalnızım sensiz günlerde İki lafın belini kıralım senle Aşk hala yanarken gönülde *** Gel otur şöyle yanı başıma Yalnızım sensiz günlerde İki lafın belini kıralım senle Aşk hala yanarken gönülde Gel otur şöyle yanı başıma Yalnızım sensiz günlerde İki lafın belini kıralım senle Aşk hala yanarken gönülde *** Gel otur şöyle yanı başıma Yalnızım sensiz günlerde İki lafın belini kıralım senle Aşk hala yanarken gönülde *** Gel otur şöyle Yalnızım sensiz günlerde İki lafın belini kıralım senle Aşk hala yanarken gönülde *** O gülüşün uğruna ölünür ah yarim Sensiz nefes almaya kalmadı halim *** Gel otur şöyle yanı başıma Yalnızım sensiz günlerde İki lafın belini kıralım senle Aşk hala yanarken gönülde Gel otur şöyle yanı başıma Yalnızım sensiz günlerde İki lafın belini kıralım senle Aşk hala yanarken gönülde *** Gel otur şöyle yanı başıma Yalnızım sensiz günlerde İki lafın belini kıralım senle Aşk hala yanarken gönülde Gel otur şöyle yanı başıma Yalnızım sensiz günlerde İki lafın belini kıralım senle Aşk hala yanarken gönülde Gel otur şöyle

Tamamdır Kaderi aştım artık anlamadan zorlamadan Yaşadım aşkı kendime yasaklamadan Gözümü açtım artık Sana baktım hiç korkmadan Önüne serdim gönlüm saklamadan *** E tabi aşkı buldum ben sonunda Kilitlendim sana bir anda Hazırım ölmeye uğrunda E hani hani anlaşmıştık gönlüm Aşk yoktu hani meşk yoktu Arada kaldım bu durumda *** Tamamdır nerdeyse bunca zamandır Aşkı unutmuş kalbim sana açmış yıllardır oof Tamamdır nerdeyse bunca zamandır Aşkı unutmuş kalbim sana açmış yıllardır *** Kaderi aştım artık anlamadan zorlamadan Yaşadım aşkı kendime yasaklamadan Gözümü açtım artık Sana baktım hiç korkmadan Önüne serdim gönlümü saklamadan *** E tabi aşkı buldum ben sonunda Kilitlendim sana bir anda Hazırım ölmeye uğrunda E hani hani anlaşmıştık gönlüm Aşk yoktu hani meşk yoktu Arada kaldım bu durumda *** Tamamdır nerdeyse bunca zamandır Aşkı unutmuş kalbim sana açmış yıllardır oof Tamamdır nerdeyse bunca zamandır Aşkı unutmuş kalbim sana açmış yıllardır *** Tamamdır nerdeyse bunca zamandır Aşkı unutmuş kalbim sana açmış yıllardır Tamamdır *** Ben sonunda Kilitlendim sana bir anda Hazırım ölmeye uğrunda E hani hani anlaşmıştık gönlüm Aşk yoktu hani meşk yoktu Arada kaldım bu durumda *** Tamamdır nerdeyse bunca zamandır Aşkı unutmuş kalbim sana açmış yıllardır oof Tamamdır nerdeyse bunca zamandır Aşkı unutmuş kalbim sana açmış yıllardır *** Tamamdır nerdeyse bunca zamandır Aşkı unutmuş kalbim sana açmış yıllardır Tamamdır

Görüşmesek İyi Olacak Daha beni ne kadar tanıyorsun Biraz yavaş gidelim Bir iki gün sonra kavga edipte üzülmeyelim Bir konuda anlaşalım tatlım Çok kskanç biriyim Sonuçta bende bir insanım Hatada yapabilirim Bunları baştan konuşalım *** Gerekirse buluşmayalım İyi iki dost olabilmek için *** Arkamı dönünce güleceksen Bir gün çekipte gideceksen Beni ele güne rezil edeceksen Görüşmesek daha iyi olacak

Gece Gözlüm (2.Version) Yine haklı çıktın, gördüm Sana döneceğimi biliyordun Farkına vardım, ama çok geç Seni de, kendimi de bitirdim *** Gece gözlüm, nurum sensin Beni son kez affet, gitsin Gözlerime bir kere iyi bak Görmüyor musun, bu kalpte teksin, *** Pişman olmayacaksın, söz Kara kara düşüne düşüne eridim sevgilim Güzel yüzün hiç aklımdan çıkmadı benim Dersimi aldım, geceleri sensiz kaldım *** Teninin kokusu gitmedi bende Bana ait bir kalp var sende Teninin kokusu gitmedi bende Bana ait bir kalp var sende *** Yine haklı çıktın, gördüm Sana döneceğimi biliyordun Farkına vardım, ama çok geç Seni de, kendimi de bitirdim *** Gece gözlüm, nurum sensin Beni son kez affet, gitsin Gözlerime bir kere iyi bak Görmüyor musun, bu kalpte teksin *** Pişman olmayacaksın, söz Kara kara düşüne düşüne eridim sevgilim Güzel yüzün hiç aklımdan çıkmadı benim Dersimi aldım, geceleri sensiz kaldım *** Teninin kokusu gitmedi bende Bana ait bir kalp var sende Teninin kokusu gitmedi bende Bana ait bir kalp var sende *** Pişman olmayacaksın, söz Kara kara düşüne düşüne eridim sevgilim Güzel yüzün hiç aklımdan çıkmadı benim Dersimi aldım, geceleri sensiz kaldım *** Teninin kokusu gitmedi bende Bana ait bir kalp var sende Teninin kokusu gitmedi bende Bana ait bir kalp var sende *** Teninin kokusu gitmedi bende Bana ait bir kalp var sende Teninin kokusu gitmedi bende Bana ait bir kalp var sende *** Bana ait bir kalp var sende *** Pişman olmayacaksın, söz Kara kara düşüne düşüne eridim sevgilim Güzel yüzün hiç aklımdan çıkmadı benim Dersimi aldım, geceleri sensiz kaldım *** Teninin kokusu gitmedi bende Bana ait bir kalp var sende Teninin kokusu gitmedi bende Bana ait bir kalp var sende *** Teninin kokusu gitmedi bende Bana ait bir kalp var sende Teninin kokusu gitmedi bende Bana ait bir kalp var sende

Akşamlar Olmadan Neden vazgeçtik ah biz istemeden Unutmak kolay değil delice severken Git hadi git ardına bakmadan Gözlerim doldu vedalaşmadan *** Akşamlar olmadan Güllerim dolmadan Dönecekmisin bilmem Güllerim solmadan ** Gel bebeğim Seni ben bekliyorum Özlüyorum