Hakan Peker

-
Aşkların ayrılık yollarından
Kurtulmuş kaçıyorum uzaklara
Ne bir sevgi ne de bir aşk kalmadı bende
Ölüyorum yar
Bitiyorum yar
***
Bak şimdi uzaklardan
Ah yeni bir aşk beni buldu
Ne olacak beni sonum
Bilemiyorum
***
Bak şimdi uzaklardan
Ah yine bir aşk beni buldu
Ne olacak benim sonum
Göremiyorum
-
Yine haklı çıktın, gördüm
Sana döneceğimi biliyordun
Farkına vardım, ama çok geç
Seni de, kendimi de bitirdim
***
Gece gözlüm, nurum sensin
Beni son kez affet, gitsin
Gözlerime bir kere iyi bak
Görmüyor musun, bu kalpte teksin,
***
Pişman olmayacaksın, söz
Kara kara düşüne düşüne eridim sevgilim
Güzel yüzün hiç aklımdan çıkmadı benim
Dersimi aldım, geceleri sensiz kaldım
***
Teninin kokusu gitmedi bende
Bana ait bir kalp var sende
Teninin kokusu gitmedi bende
Bana ait bir kalp var sende
***
Yine haklı çıktın, gördüm
Sana döneceğimi biliyordun
Farkına vardım, ama çok geç
Seni de, kendimi de bitirdim
***
Gece gözlüm, nurum sensin
Beni son kez affet, gitsin
Gözlerime bir kere iyi bak
Görmüyor musun, bu kalpte teksin
***
Pişman olmayacaksın, söz
Kara kara düşüne düşüne eridim sevgilim
Güzel yüzün hiç aklımdan çıkmadı benim
Dersimi aldım, geceleri sensiz kaldım
***
Teninin kokusu gitmedi bende
Bana ait bir kalp var sende
Teninin kokusu gitmedi bende
Bana ait bir kalp var sende
***
Pişman olmayacaksın, söz
Kara kara düşüne düşüne eridim sevgilim
Güzel yüzün hiç aklımdan çıkmadı benim
Dersimi aldım, geceleri sensiz kaldım
***
Teninin kokusu gitmedi bende
Bana ait bir kalp var sende
Teninin kokusu gitmedi bende
Bana ait bir kalp var sende
***
Teninin kokusu gitmedi bende
Bana ait bir kalp var sende
Teninin kokusu gitmedi bende
Bana ait bir kalp var sende
***
Bana ait bir kalp var sende
***
Pişman olmayacaksın, söz
Kara kara düşüne düşüne eridim sevgilim
Güzel yüzün hiç aklımdan çıkmadı benim
Dersimi aldım, geceleri sensiz kaldım
***
Teninin kokusu gitmedi bende
Bana ait bir kalp var sende
Teninin kokusu gitmedi bende
Bana ait bir kalp var sende
***
Teninin kokusu gitmedi bende
Bana ait bir kalp var sende
Teninin kokusu gitmedi bende
Bana ait bir kalp var sende
-
Vakti geldi ayrılığın
Gözlerinden anladım
İçim yandı ama sustum
Sebebini sormadım
***
Hayat bana hep insafsız
Bu kaçıncı saymadım
Aşkı tattım hep ucundan
Geri aldı doymadım
***
Hangi aşkın sonu mutlu
Mesut bitmiş duymadım
Göze aldım ayrılığı
Aşkla bittim durmadım
***
Vakti geldi ayrılığın
Gözlerinden anladım
İçim yandı ama sustum
Sebebini sormadım
***
Hayat bana hep insafsız
Bu kaçıncı saymadım
Aşkı tattım hep ucundan
Geri aldı doymadım
***
Hangi aşkın sonu mutlu
Mesut bitmiş duymadım
Göze aldım ayrılığı
Aşkla bittim durmadım
***
Hangi aşkın sonu mutlu
Mesut bitmiş duymadım
Göze aldım ayrılığı
Aşkla bittim durmadım
***
Hangi aşkın sonu mutlu
Mesut bitmiş duymadım
Göze aldım ayrılığı
Aşkla bittim durmadım
-
Veda ettim artık
Siyah ufuklara
Yolum düştü senle
Beyaz umutlara
***
Veda ettim artık
Siyah ufuklara
Yolum düştü senle
Beyaz umutlara
***
Neler oldu bana
Neler oldu bilmem
Sevmekten korkarken
Kendimden geçtim ben
***
Neler oldu bana
Neler oldu bilmem
Derinden bir yerden
Yangınlar aldım ben
***
Ah hayat ne hayat
Sanki aşk kabahat
Sevdim içim rahat
Senle başka hayat
***
Ah hayat ne hayat
Sanki aşk kabahat
Sevdim içim rahat
Senle başka hayat
***
Veda ettim artık
Siyah ufuklara
Yolum düştü senle
Beyaz umutlara
***
Veda ettim artık
Siyah ufuklara
Yolum düştü senle
Beyaz umutlara
***
Neler oldu bana
Neler oldu bilmem
Sevmekten korkarken
Kendimden geçtim ben
***
Neler oldu bana
Neler oldu bilmem
Derinden bir yerden
Yangınlar aldım ben
***
Ah hayat ne hayat
Sanki aşk kabahat
Sevdim içim rahat
Senle başka hayat
***
Ah hayat ne hayat
Sanki aşk kabahat
Sevdim içim rahat
Senle başka hayat
***
Ah hayat ne hayat
Sanki aşk kabahat
Sevdim içim rahat
Senle başka hayat
***
Ah hayat ne hayat
Sanki aşk kabahat
Sevdim içim rahat
Senle başka hayat
***
Ah hayat ne hayat
Sanki aşk kabahat
Sevdim içim rahat
Senle başka hayat
***
Neler oldu bana
Neler oldu bilmem
Derinden bir yerden
Yangınlar aldım ben
***
Ah hayat ne hayat
Sanki aşk kabahat
Sevdim içim rahat
Senle başka hayat
***
Ah hayat ne hayat
Sanki aşk kabahat
Sevdim içim rahat
Senle başka hayat
***
Ah hayat ne hayat
Sanki aşk kabahat
Sevdim içim rahat
Senle başka hayat
***
Ah hayat ne hayat
Sanki aşk kabahat
Sevdim içim rahat
Senle başka hayat
***
Ah hayat ne hayat
Sanki aşk kabahat
Sevdim içim rahat
Senle başka hayat
-
Dur, seni böyle bırakamam
Ağlama, gözyaşına dayanamam
Dur, seni böyle bırakamam
Ağlama, gözyaşına dayanamam
***
Üzülmene gerek yok, suçum büyük değil ki
Sadece küçük bir an şeytana uydum
O an kendime geldim, bir an seni düşündüm
Anladım, yapamazdım, sana döndüm
***
Ellerini hiç tutmadım
Dizlerine hiç yatmadım
Bakmadım derin derin gözlerine
Ne olur affet, kadınım
***
Ellerini hiç tutmadım
Aynı yatakta yatmadım
Kalmadım bir gece yanında bile
Ne olur affet, kadınım
***
Dur, seni böyle bırakamam
Ağlama, gözyaşına dayanamam
Dur, seni böyle bırakamam
Ağlama, gözyaşına dayanamam
***
Üzülmene gerek yok, suçum büyük değil ki
Sadece küçük bir an şeytana uydum
O an kendime geldim, bir an seni düşündüm
Anladım, yapamazdım, sana döndüm
***
Ellerini hiç tutmadım
Dizlerine hiç yatmadım
Bakmadım derin derin gözlerine
Ne olur affet, kadınım
***
Ellerini hiç tutmadım
Aynı yatakta yatmadım
Kalmadım bir gece yanında bile
Ne olur affet, kadınım
Ellerini hiç tutmadım
Dizlerine hiç yatmadım
Bakmadım derin derin gözlerine
Ne olur affet, kadınım
***
Ellerini hiç tutmadım
Aynı yatakta yatmadım
Kalmadım bir gece yanında bile
Ne olur affet, kadınım
-
Gelde sustur
Yüreğimin çığlıklarını
Akıl başta değil artık
Özledim dudaklarını
***
Belki bir gün diye diye
Geçmiyor ömür
Dönmüyorsun
Ya sev beni yada gel öldür
Anladım benden
Geçmiyor bitmiyor bu sevda
Çocuk gibi ağlatıyor en sonunda
***
Dağ gibiyim bakma eğildiğime
Sorma yar sensizlik başka
Ferman ver ölürüm istersen
Boynum kıldan incedir aşka
***
Dağ gibiyim bakma eğildiğime
Sorma yar sensizlik başka
Ferman ver ölürüm istersen
Boynum kıldan incedir aşka
***
Gelde sustur
Yüreğimin çığlıklarını
Akıl başta değil artık
Özledim dudaklarını
***
Belki bir gün diye diye
Geçmiyor ömür
Dönmüyorsun
Ya sev beni yada gel öldür
Anladım benden
Geçmiyor bitmiyor bu sevda
Çocuk gibi ağlatıyor en sonunda
***
Dağ gibiyim bakma eğildiğime
Sorma yar sensizlik başka
Ferman ver ölürüm istersen
Boynum kıldan incedir aşka
***
Dağ gibiyim bakma eğildiğime
Sorma yar sensizlik başka
Ferman ver ölürüm istersen
Boynum kıldan incedir aşka
***
Dağ gibiyim bakma eğildiğime
Sorma yar sensizlik başka
Ferman ver ölürüm istersen
Boynum kıldan incedir aşka
***
Dağ gibiyim bakma eğildiğime
Sorma yar sensizlik başka
Ferman ver ölürüm istersen
Boynum kıldan incedir aşka
***
Dağ gibiyim bakma eğildiğime
Sorma yar sensizlik başka
Ferman ver ölürüm istersen
Boynum kıldan incedir aşka
-
Aşktan yana kapattım yollarımı
"Olmaz" dedim sana, aldın günahlarımı
Zor olsun ama olsun, canımı sıkıyorsun
Kurduğun tuzaklarda yolun açık olsun
***
Bu aşk bitmek zorunda, çıldırdın bak sonunda
Sanma benim um'rumda, bu da senin kaderin
Bu muydu zor dediğin? Şifreni çözdüm senin
Uzakta olsun yerin, kalma benim yanımda
***
Olsun, bu son olsun, kendini ne sanıyorsun?
Başıma bela mısın sen? Şansını zorluyorsun
Olsun, bu son olsun, kendini ne sanıyorsun?
Başıma bela mısın sen? Şansını zorluyorsun
***
Aşktan yana kapattım yollarımı
"Olmaz" dedim sana, aldın günahlarımı
Zor olsun ama olsun, canımı sıkıyorsun
Kurduğun tuzaklarda yolun açık olsun
***
Bu aşk bitmek zorunda, çıldırdın bak sonunda
Sanma benim um'rumda, bu da senin kaderin
Bu muydu zor dediğin? Şifreni çözdüm senin
Uzakta olsun yerin, kalma benim yanımda
***
Olsun, bu son olsun, kendini ne sanıyorsun?
Başıma bela mısın sen? Şansını zorluyorsun
Olsun, bu son olsun, kendini ne sanıyorsun?
***
Başıma bela mısın sen? Şansını zorluyorsun
Olsun, bu son olsun, kendini ne sanıyorsun?
Başıma bela mısın sen? Şansını zorluyorsun
Olsun, bu son olsun, kendini ne sanıyorsun?
Başıma bela mısın sen? Şansını zorluyorsun
***
Olsun, bu son olsun, kendini ne sanıyorsun?
Başıma bela mısın sen? Şansını zorluyorsun
Olsun, bu son olsun, kendini ne sanıyorsun?
Başıma bela mısın sen? Şansını zorluyorsun
***
Olsun, bu son olsun
-Ansını zorluyorsun
Olsun, bu son olsun, kendini ne sanıyorsun?
Başıma bela mısın sen? Şansını zorluyorsun
***
Olsun, bu son olsun, kendini ne sanıyorsun?
Başıma bela mısın sen? Şansını zorluyorsun
Olsun, bu son olsun, kendini ne sanıyorsun?
Başıma bela mısın sen? Şansını zorluyorsun
***
Olsun, bu son olsun, kendini ne sanıyorsun?
Başıma bela mısın sen? Şansını zorluyorsun
Olsun, bu son olsun, kendini ne sanıyorsun?
Başıma bela mısın sen? Şansını zorluyorsun
***
Olsun, bu son olsun
-
Olmaz ayrı gayrı olmaz
Aşk bu tek taraflı yaşanmaz
Güller boyun büker açmaz
Mevsimlerden yaz
***
Cıvıl cıvıl yürüdüğüm sokaklar
Her köşede sevişen aşıklar
Baktıkça beni içim yanar
Anla artık yar
Bir gülüşün uğruna ölünür ah yarim
Sensiz nefes almaya kalmadı mecalim
O gülüşün uğruna ölünür ah yarim
Sensiz nefes almaya kalmadı halim
***
Gel otur şöyle yanı başıma
Yalnızım sensiz günlerde
İki lafın belini kıralım senle
Aşk hala yanarken gönülde
Gel otur şöyle yanı başıma
Yalnızım sensiz günlerde
İki lafın belini kıralım senle
Aşk hala yanarken gönülde
***
Olmaz ayrı gayrı olmaz
Aşk bu tek taraflı yaşanmaz
Güller boyun büker açmaz
Mevsimlerden yaz
***
Cıvıl cıvıl yürüdüğüm sokaklar
Her köşede sevişen aşıklar
Baktıkça beni içim yanar
Anla artık yar
Bir gülüşün uğruna ölünür ah yarim
Sensiz nefes almaya kalmadı mecalim
O gülüşün uğruna ölünür ah yarim
Sensiz nefes almaya kalmadı halim
***
Gel otur şöyle yanı başıma
Yalnızım sensiz günlerde
İki lafın belini kıralım senle
Aşk hala yanarken gönülde
Gel otur şöyle yanı başıma
Yalnızım sensiz günlerde
İki lafın belini kıralım senle
Aşk hala yanarken gönülde
***
O gülüşün uğruna ölünür ah yarim
Sensiz nefes almaya kalmadı halim
***
Gel otur şöyle yanı başıma
Yalnızım sensiz günlerde
İki lafın belini kıralım senle
Aşk hala yanarken gönülde
***
Gel otur şöyle yanı başıma
Yalnızım sensiz günlerde
İki lafın belini kıralım senle
Aşk hala yanarken gönülde
Gel otur şöyle yanı başıma
Yalnızım sensiz günlerde
İki lafın belini kıralım senle
Aşk hala yanarken gönülde
***
Gel otur şöyle yanı başıma
Yalnızım sensiz günlerde
İki lafın belini kıralım senle
Aşk hala yanarken gönülde
***
Gel otur şöyle
Yalnızım sensiz günlerde
İki lafın belini kıralım senle
Aşk hala yanarken gönülde
***
O gülüşün uğruna ölünür ah yarim
Sensiz nefes almaya kalmadı halim
***
Gel otur şöyle yanı başıma
Yalnızım sensiz günlerde
İki lafın belini kıralım senle
Aşk hala yanarken gönülde
Gel otur şöyle yanı başıma
Yalnızım sensiz günlerde
İki lafın belini kıralım senle
Aşk hala yanarken gönülde
***
Gel otur şöyle yanı başıma
Yalnızım sensiz günlerde
İki lafın belini kıralım senle
Aşk hala yanarken gönülde
Gel otur şöyle yanı başıma
Yalnızım sensiz günlerde
İki lafın belini kıralım senle
Aşk hala yanarken gönülde
Gel otur şöyle
-
Kaderi aştım artık anlamadan zorlamadan
Yaşadım aşkı kendime yasaklamadan
Gözümü açtım artık
Sana baktım hiç korkmadan
Önüne serdim gönlüm saklamadan
***
E tabi aşkı buldum ben sonunda
Kilitlendim sana bir anda
Hazırım ölmeye uğrunda
E hani hani anlaşmıştık gönlüm
Aşk yoktu hani meşk yoktu
Arada kaldım bu durumda
***
Tamamdır nerdeyse bunca zamandır
Aşkı unutmuş kalbim sana açmış yıllardır oof
Tamamdır nerdeyse bunca zamandır
Aşkı unutmuş kalbim sana açmış yıllardır
***
Kaderi aştım artık anlamadan zorlamadan
Yaşadım aşkı kendime yasaklamadan
Gözümü açtım artık
Sana baktım hiç korkmadan
Önüne serdim gönlümü saklamadan
***
E tabi aşkı buldum ben sonunda
Kilitlendim sana bir anda
Hazırım ölmeye uğrunda
E hani hani anlaşmıştık gönlüm
Aşk yoktu hani meşk yoktu
Arada kaldım bu durumda
***
Tamamdır nerdeyse bunca zamandır
Aşkı unutmuş kalbim sana açmış yıllardır oof
Tamamdır nerdeyse bunca zamandır
Aşkı unutmuş kalbim sana açmış yıllardır
***
Tamamdır nerdeyse bunca zamandır
Aşkı unutmuş kalbim sana açmış yıllardır
Tamamdır
***
Ben sonunda
Kilitlendim sana bir anda
Hazırım ölmeye uğrunda
E hani hani anlaşmıştık gönlüm
Aşk yoktu hani meşk yoktu
Arada kaldım bu durumda
***
Tamamdır nerdeyse bunca zamandır
Aşkı unutmuş kalbim sana açmış yıllardır oof
Tamamdır nerdeyse bunca zamandır
Aşkı unutmuş kalbim sana açmış yıllardır
***
Tamamdır nerdeyse bunca zamandır
Aşkı unutmuş kalbim sana açmış yıllardır
Tamamdır
-
Daha beni ne kadar tanıyorsun
Biraz yavaş gidelim
Bir iki gün sonra kavga edipte üzülmeyelim
Bir konuda anlaşalım tatlım
Çok kskanç biriyim
Sonuçta bende bir insanım
Hatada yapabilirim
Bunları baştan konuşalım
***
Gerekirse buluşmayalım
İyi iki dost olabilmek için
***
Arkamı dönünce güleceksen
Bir gün çekipte gideceksen
Beni ele güne rezil edeceksen
Görüşmesek daha iyi olacak
-
Yine haklı çıktın, gördüm
Sana döneceğimi biliyordun
Farkına vardım, ama çok geç
Seni de, kendimi de bitirdim
***
Gece gözlüm, nurum sensin
Beni son kez affet, gitsin
Gözlerime bir kere iyi bak
Görmüyor musun, bu kalpte teksin,
***
Pişman olmayacaksın, söz
Kara kara düşüne düşüne eridim sevgilim
Güzel yüzün hiç aklımdan çıkmadı benim
Dersimi aldım, geceleri sensiz kaldım
***
Teninin kokusu gitmedi bende
Bana ait bir kalp var sende
Teninin kokusu gitmedi bende
Bana ait bir kalp var sende
***
Yine haklı çıktın, gördüm
Sana döneceğimi biliyordun
Farkına vardım, ama çok geç
Seni de, kendimi de bitirdim
***
Gece gözlüm, nurum sensin
Beni son kez affet, gitsin
Gözlerime bir kere iyi bak
Görmüyor musun, bu kalpte teksin
***
Pişman olmayacaksın, söz
Kara kara düşüne düşüne eridim sevgilim
Güzel yüzün hiç aklımdan çıkmadı benim
Dersimi aldım, geceleri sensiz kaldım
***
Teninin kokusu gitmedi bende
Bana ait bir kalp var sende
Teninin kokusu gitmedi bende
Bana ait bir kalp var sende
***
Pişman olmayacaksın, söz
Kara kara düşüne düşüne eridim sevgilim
Güzel yüzün hiç aklımdan çıkmadı benim
Dersimi aldım, geceleri sensiz kaldım
***
Teninin kokusu gitmedi bende
Bana ait bir kalp var sende
Teninin kokusu gitmedi bende
Bana ait bir kalp var sende
***
Teninin kokusu gitmedi bende
Bana ait bir kalp var sende
Teninin kokusu gitmedi bende
Bana ait bir kalp var sende
***
Bana ait bir kalp var sende
***
Pişman olmayacaksın, söz
Kara kara düşüne düşüne eridim sevgilim
Güzel yüzün hiç aklımdan çıkmadı benim
Dersimi aldım, geceleri sensiz kaldım
***
Teninin kokusu gitmedi bende
Bana ait bir kalp var sende
Teninin kokusu gitmedi bende
Bana ait bir kalp var sende
***
Teninin kokusu gitmedi bende
Bana ait bir kalp var sende
Teninin kokusu gitmedi bende
Bana ait bir kalp var sende
-
Neden vazgeçtik ah biz istemeden
Unutmak kolay değil delice severken
Git hadi git ardına bakmadan
Gözlerim doldu vedalaşmadan
***
Akşamlar olmadan
Güllerim dolmadan
Dönecekmisin bilmem
Güllerim solmadan
**
Gel bebeğim
Seni ben bekliyorum
Özlüyorum
-
Ne yakışır yakışır böyle fettan bakışlar
Vay benim vay yine şu deli halime vay
***
Bana cefa buyurmuş yüreğimde yanışlar
Kim dedi yar diye sen gibi zalime vay
***
Uçmuş yere inmiyor hayalleri zorluyor
Vay benim vay yine şu deli halime vay
***
Ne güzelde sallıyor olan bana oluyor
Kim dedi yar diye sen gibi zalime vay
***
Bomba bomba bomba burda tam bomba bomba
Yer yerinden oynuyor onun geçtiği bu yollarda
***
Bomba bomba bomba burda tam bomba bomba
Aklımı başımdan aldın kız seni gidi yosma