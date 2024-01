Hakan Peker

Bir Seviyorum Bir Sevmiyorum Dün yine son defa gidiyorum Dedim kendim bile inanmadim Kaciyorum yalan ellerinden Kör olasi gözlerden Inan icim yanar inan Biliyorum *** Kaciyorum yalan ellerinden Kör olasi gözlerden Inan icim yanar inan Biliyorum Bir seviyorum, bir sevmiyorum Her gün ölüyor, agliyorum yine Benden gidiyor, giden aska direniyorum Bir seviyorum, bir sevmiyorum Her gün ölüyor, agliyorum yine Benden gidiyor, giden aska direniyorum *** Ah, yine, yine son bahar Daliyorum yine sensiz Uzak diyarlara, kaciyorum Yalan ellerinden Kör olasi gözlerden Inan icim yanar Inan biliyorum Kaciyorum Yalan ellerinden Kör olasi gözlerden Inan icim yanar Inan biliyorum *** Bir seviyorum, bir sevmiyorum Her gün ölüyor, agliyorum yine Benden gidiyor, giden aska direniyorum Bir seviyorum, bir sevmiyorum Her gün ölüyor, agliyorum yine Benden gidiyor, giden aska direniyorum *** Bir seviyorum, bir sevmiyorum Her gün ölüyor, agliyorum yine Benden gidiyor, giden aska direniyorum Bir seviyorum, bir sevmiyorum Her gün ölüyor, agliyorum yine Benden gidiyor, giden aska direniyorum

Bir Efsane Odam şimdi sensiz soğuk ve karanlık Yıldızlar sanki sönmüş, ay bize küsmüş Aklımdan çıkmıyor hiç o güzel sesin Bir görmek için seni, neler vermezdim *** Bir efsaneydi, efsaneydi sen'le beraber olmak Gözlerinde buluşup ellerine dokunmak Saatlerce uzanıp hep yanında kalmak Bir efsane sen'le beraber olmak *** Bir efsaneydi, efsaneydi sen'le beraber olmak Gözlerinde buluşup ellerine dokunmak Saatlerce uzanıp hep yanında kalmak Bir efsane sen'le beraber olmak *** Her yerde bizim şarkımız çalınıyor bak Neler neler söylüyor bir dinlesen, ah "Silmek çok zormuş" diyor, seni kalbimden Sessizce ağlıyorum dertten, kederden *** Bir efsaneydi, efsaneydi sen'le beraber olmak Gözlerinde buluşup ellerine dokunmak Saatlerce uzanıp hep yanında kalmak Bir efsane sen'le beraber olmak *** Bir efsaneydi, efsaneydi sen'le beraber olmak Gözlerinde buluşup ellerine dokunmak Saatlerce uzanıp hep yanında kalmak Bir efsane sen'le beraber olmak *** Seni yaşıyorum ben her hatırada Sana koşarım kapım her çalışında Neden, neden yoksun şimdi yanımda? Alışamadım hâlâ ben yokluğuna *** Bir efsaneydi, efsaneydi sen'le beraber olmak Gözlerinde buluşup ellerine dokunmak Saatlerce uzanıp hep yanında kalmak Bir efsane sen'le beraber olmak *** Bir efsaneydi, efsaneydi sen'le beraber olmak Gözlerinde buluşup ellerine dokunmak Saatlerce uzanıp hep yanında kalmak Bir efsane sen'le beraber olmak *** Bir efsaneydi, efsaneydi sen'le beraber olmak Gözlerinde buluşup ellerine dokunmak Saatlerce uzanıp hep yanında kalmak Bir efsane sen'le beraber olmak *** Bir efsaneydi, efsaneydi sen'le beraber olmak Gözlerinde buluşup ellerine dokunmak Saatlerce uzanıp hep yanında kalmak Bir efsane sen'le beraber olmak

Kolay mı Unutmak Bir gün sen de beni ararsın Bir hasret seni yakar Deli bir özlem sarar ağlarsın *** Geri dönmek istersin Eski bir şarkı yakar Birden gözlerin dolar ağlarsın *** Elimde değil unutmak seni Kaçsam da kovalar anılar beni Boş hayallere sarılır gibi Kolay mı unutmak bir anda seni *** Elimde değil unutmak seni Kaçsam da kovalar anılar beni Boş hayallere sarılır gibi Kolay mı unutmak bir anda seni *** Bir gün sen de beni ararsın Bir hasret seni yakar Deli bir özlem sarar ağlarsın *** Geri dönmek istersin Eski bir şarkı yakar Birden gözlerin dolar ağlarsın *** Elimde değil unutmak seni Kaçsam da kovalar anılar beni Boş hayallere sarılır gibi Kolay mı unutmak bir anda seni *** Elimde değil unutmak seni Kaçsam da kovalar anılar beni Boş hayallere sarılır gibi Kolay mı unutmak bir anda seni

Karanlığa Çak Bir Kibrit Yalnızlığı acıyla, tükettiğim gecelerde ben Ne umutlar ektim yollara giderken *** Sensiz her şey anlamsız Unutamam, imkânsız İnat etme çigan gözlüm Gel hesapsız zamansız *** Sensiz her şey anlamsız Unutamam, imkânsız İnat etme çigan gözlüm Gel hesapsız zamansız *** Karanlığa çak, çak bir kibrit gecelere Gel mahkûm etme beni, insafsız saatlere Karanlığa çak, çak bir kibrit gecelere Gel mahkûm etme beni, insafsız saatlere *** Resimlerin karşımda, seni senle yaşıyorken ben Tüm kilitleri açar sesin, bir dönsen *** Sensiz her şey anlamsız Unutamam imkânsız İnat etme çigan gözlüm Gel hesapsız zamansız *** Sensiz her şey anlamsız Unutamam imkânsız İnat etme çigan gözlüm Gel hesapsız zamansız *** Karanlığa çak, çak bir kibrit gecelere Gel mahkûm etme beni, insafsız saatlere Karanlığa çak, çak bir kibrit gecelere Gel mahkûm etme beni, insafsız saatlere *** Karanlığa çak, çak bir kibrit gecelere Gel mahkûm etme beni, insafsız saatlere Karanlığa çak, çak bir kibrit gecelere Gel mahkûm etme beni, insafsız saatlere Karanlığa çak, çak bir kibrit gecelere

Köylü Güzeli Dere aynı tepe aynı Gece gündüz hep aynı Yaşamak bir işkence oldu sana Senin isteklerinden anlarmı, bu bahçe tarla Duramazdı artık buralarda *** Bir gün köyden çıktı artık Şehirli olacak aklına takmış Giymiş basma mor fistanı Yanaklarında güller açmış *** Bir gün köyden çıktı artık Şehirli olacak aklına takmış Giymiş basma mor fistanı Yanaklarında güller açmış aah *** Ellerine kına yakmış ellerine Gözlerine sürme çekmiş gözlerine Dillerine mersi düşmüş dillerine Sosyeteye girmiş köylü güzeli *** Ellerine kına yakmış ellerine Gözlerine sürme çekmiş gözlerine Dillerine mersi düşmüş dillerine Sosyeteye girmiş köylü güzeli *** Sonunda işler girdi yoluna Zengin kocayı taktı koluna Bakındı durdu sağına soluna Şaşırdı kaldı filmin sonuna *** Sonunda işler girdi yoluna Zengin kocayı taktı koluna Bakındı durdu sağına soluna Şaşırdı kaldı filmin sonuna *** Ellerine kına yakmış ellerine Gözlerine sürme çekmiş gözlerine Dillerine mersi düşmüş dillerine Sosyeteye girmiş köylü güzeli *** Ellerine kına yakmış ellerine Gözlerine sürme çekmiş gözlerine Dillerine mersi düşmüş dillerine Sosyeteye girmiş köylü güzeli *** Ellerine kına yakmış ellerine Gözlerine sürme çekmiş gözlerine Dillerine mersi düşmüş dillerine Sosyeteye girmiş köylü güzeli *** Ellerine kına yakmış ellerine Gözlerine sürme çekmiş gözlerine Dillerine mersi düşmüş dillerine Sosyeteye girmiş köylü güzeli

Ateşini Yolla Bana Gide gele çok zaman yoruldum Yola geldim bende senin oldum Ona buna yok yere inandım Nasıl olsa benimsin sandım *** Gide gele çok zaman yoruldum Yola geldim bende senin oldum Ona buna yok yere inandım Nasıl olsa benimsin sandım *** Ateşini yolla bana Kor alevler içindeyim bilmesen de Daha daha sokul bana Benim sana geldiğim gibi, bana gelmesen de *** Gel benim ol, sözlerim ol Gecelerim kalsın gündüzlerim ol Düşlerim ol, gülüşlerim ol Gurbetlerden geriye dönüşlerim ol *** Gel benim ol, sözlerim ol Gecelerim kalsın gündüzlerim ol Düşlerim ol, gülüşlerim ol Gurbetlerden geriye dönüşlerim ol *** Gide gele çok zaman yoruldum Yola geldim bende senin oldum Ona buna yok yere inandım Nasıl olsa benimsin sandım *** Ateşini yolla bana Kor alevler içindeyim bilmesen de Daha daha sokul bana Benim sana geldiğim gibi, bana gelmesen de *** Gel benim ol, sözlerim ol Gecelerim kalsın gündüzlerim ol Düşlerim ol, gülüşlerim ol Gurbetlerden geriye dönüşlerim ol *** Gel benim ol, sözlerim ol Gecelerim kalsın gündüzlerim ol Düşlerim ol, gülüşlerim ol Gurbetlerden geriye dönüşlerim ol *** Gel benim ol, sözlerim ol Gecelerim kalsın gündüzlerim ol Düşlerim ol, gülüşlerim ol Gurbetlerden geriye dönüşlerim ol *** Gel benim ol (ol, ol, ol, ol, ol)

Kelimeler Yetmez Yaşanmadı yaşamadım Böyle sevda daha önce Mecnunu şimdi anladım Leylayı sende görünce Kendimden çok seni sevince *** Anlat deme soru sorma Anlatamam beni yorma Halime bak ne olur anla Ne olur anla, ne olur anla *** Kelimeler yetmez böyle bir aşka Hiç benzeri yok bendeki başka Nasıl sevdim yerini bilsen Kalbime girsen görsen keşke *** Kelimeler yetmez böyle bir aşka Hiç benzeri yok bendeki başka Nasıl sevdim yerini bilsen Kalbime girsen görsen keşke (görsen keşke) *** Yaşanmadı yaşamadım Böyle sevda daha önce Mecnunu şimdi anladım Leylayı sende görünce Kendimden çok seni sevince *** Anlat deme soru sorma Anlatamam beni yorma Halime bak ne olur anla Ne olur anla, ne olur anla *** Kelimeler yetmez böyle bir aşka Hiç benzeri yok bendeki başka Nasıl sevdim yerini bilsen Kalbime girsen görsen keşke *** Kelimeler yetmez böyle bir aşka Hiç benzeri yok bendeki başka Nasıl sevdim yerini bilsen Kalbime girsen görsen keşke (görsen keşke) *** Kelimeler yetmez böyle bir aşka Hiç benzeri yok bendeki başka Nasıl sevdim yerini bilsen Kalbime girsen görsen keşke *** Kelimeler yetmez böyle bir aşka Hiç benzeri yok bendeki başka Nasıl sevdim yerini bilsen Kalbime girsen görsen keşke Kelimeler yetmez