Hakan Peker

Ben sana ne yaptım? Sevmedim mi seni? Neden olmadı, niye vazgeçtin? Hâlâ anlayamadım *** Ben sana ne yaptım? Ağlattım mı seni? Beni öylece bırakıp gitmeni Hâlâ unutamadım *** Dönmeni beklerken Yeter yalnız kaldığım Seni düşünürsem, seni istersem Kendime engel olacağım *** Seni artık arayıp sormayacağım Bi' daha bu konuyu açmayacağım Ben hata yapmışım Bu işin sonu yok *** Seni düşünüp acı çekmeyeceğim Gecelerimi ziyan etmeyeceğim Boş yere sevmişim Bu işin sonu yok *** Ben sana ne yaptım? Sevmedim mi seni? Neden olmadı, niye vazgeçtin? Hâlâ anlayamadım *** Ben sana ne yaptım? Ağlattım mı seni? Beni öylece bırakıp gitmeni Hâlâ unutamadım *** Dönmeni beklerken Yeter yalnız kaldığım Seni düşünürsem, seni istersem Kendime engel olacağım *** Seni artık arayıp sormayacağım Bi' daha bu konuyu açmayacağım Ben hata yapmışım Bu işin sonu yok *** Seni düşünüp acı çekmeyeceğim Gecelerimi ziyan etmeyeceğim Boş yere sevmişim Bu işin sonu yok *** Seni artık arayıp sormayacağım Bi' daha bu konuyu açmayacağım Ben hata yapmışım Bu işin sonu yok *** Seni düşünüp acı çekmeyeceğim Gecelerimi ziyan etmeyeceğim Boş yere sevmişim Bu işin sonu yok