Bu İşin Sonu Yok Şarkı Sözleri
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Hakan Peker
Bu İşin Sonu Yok
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Ben sana ne yaptım?
Sevmedim mi seni?
Neden olmadı, niye vazgeçtin?
Hâlâ anlayamadım
***
Ben sana ne yaptım?
Ağlattım mı seni?
Beni öylece bırakıp gitmeni
Hâlâ unutamadım
***
Dönmeni beklerken
Yeter yalnız kaldığım
Seni düşünürsem, seni istersem
Kendime engel olacağım
***
Seni artık arayıp sormayacağım
Bi' daha bu konuyu açmayacağım
Ben hata yapmışım
Bu işin sonu yok
***
Seni düşünüp acı çekmeyeceğim
Gecelerimi ziyan etmeyeceğim
Boş yere sevmişim
Bu işin sonu yok
***
Ben sana ne yaptım?
Sevmedim mi seni?
Neden olmadı, niye vazgeçtin?
Hâlâ anlayamadım
***
Ben sana ne yaptım?
Ağlattım mı seni?
Beni öylece bırakıp gitmeni
Hâlâ unutamadım
***
Dönmeni beklerken
Yeter yalnız kaldığım
Seni düşünürsem, seni istersem
Kendime engel olacağım
***
Seni artık arayıp sormayacağım
Bi' daha bu konuyu açmayacağım
Ben hata yapmışım
Bu işin sonu yok
***
Seni düşünüp acı çekmeyeceğim
Gecelerimi ziyan etmeyeceğim
Boş yere sevmişim
Bu işin sonu yok
***
Seni artık arayıp sormayacağım
Bi' daha bu konuyu açmayacağım
Ben hata yapmışım
Bu işin sonu yok
***
Seni düşünüp acı çekmeyeceğim
Gecelerimi ziyan etmeyeceğim
Boş yere sevmişim
Bu işin sonu yok