Hakan Peker

Camdan Cama Şarkı Sözleri
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Daha henüz tanışmadık
Bir kez gördüm camdan cama
Şöyle birazcık bakıştık
Gönül verdim ben sana
***
Camdan cama, ah
Camdan cama, ah
Camdan cama, ah
***
Aşık oldum hemen sana
***
Karabiber gibi yüzün
Pek de sade yok hiç sözün
Canımı aldı o gülüşün
Gönül verdim ben sana
***
Gördüm sevdim camdan cama