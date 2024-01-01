Salına Salına Şarkı Sözleri
Hakan Peker Salına Salına şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Hakan Peker Salına Salına şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Salına Salına sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Hakan Peker
Salına Salına
-
Belki biz bu aşk için
Yanlış bir zaman seçtik
Şimdi artık her şeyi
Unutmaya mecburuz
***
Bir hayal dünyasında
Gerçeklerden gizlendik
Aslında zamanında
Uzaklara savrulmuşuz
***
Çok geç olmadan
Her şey bitmeli
Her şey bitmeli sessizce
Yarından önce
***
Git vedasız git
Zaten bu sevda
Mevsimsiz açmış bir güldü
Yasak bir bahçede
***
Bağlanmadan git
Git alışmadan
Her şey bitmeli
Canımız daha çok yanmadan
***
Git vedasız git
Zaten çok zordu
Mevsimsiz açmış bir güldü
Yasak bir aşktı bu
***
Belki biz bu aşk için
Yanlış bir zaman seçtik
Şimdi artık her şeyi
Unutmaya mecburuz
***
Bir hayal dünyasında
Gerçeklerden gizlendik
Aslında zamanında
Uzaklara savrulmuşuz
***
Çok geç olmadan
Her şey bitmeli
Her şey bitmeli sessizce
Yarından önce
***
Git vedasız git
Zaten bu sevda
Mevsimsiz açmış bir güldü
Yasak bir bahçede
***
Bağlanmadan git
Git alışmadan
Her şey bitmeli
Canımız daha çok yanmadan
***
Git vedasız git
Zaten çok zordu
Mevsimsiz açmış bir güldü
Yasak bir aşktı bu
***
Yanlış bir zaman seçtik
-
Salına salına gelme yanıma
Daha kimsin nesin anlayamadım
Hele yüzünü gözünü aç bir görelim
Daha boyunu posunu kavrayamadım
***
Yanlış anlama sakın
Nerede gördün, ne zaman sevdin beni
Pardon tanıyamadım
Hangi bahardı? ne zamandı?
***
Düşme benim peşime
Her peşime düşen
Bir şeyler aldı benden
Git hadi işine
Her aşığım diyen hep masaldı
***
Gecemi gündüzümü karıştırır oldum
Kim anlar şu halimden
Deli misin derdin ne derdin ne benimle
Benim derdim kendimle
***
Salına salına gelme yanıma
Daha kimsin nesin anlayamadım
Hele yüzünü gözünü aç bir görelim
Daha boyunu posunu kavrayamadım
***
Yanlış anlama sakın
Nerede gördün, ne zaman sevdin beni
Pardon tanıyamadım
Hangi bahardı? ne zamandı?
***
Düşme benim peşime
Her peşime düşen
Bir şeyler aldı benden
Git hadi işine
Her aşığım diyen, hep masaldı
***
Gecemi gündüzümü karıştırır oldum
Kim anlar şu halimden
Delimisin derdin ne, derdin ne benimle
Benim derdim kendimle
***
Salına salına gelme yanıma
Daha kimsin nesin anlayamadım
Hele yüzünü gözünü aç bir görelim
Daha boyunu posunu kavrayamadım
***
Salına salına
Kimsin nesin
Yüzünü gözünü
Boyunu posunu
***
Salına salına gelme yanıma
Daha kimsin nesin anlayamadım
Hele yüzünü gözünü aç bir görelim
Daha boyunu posunu kavrayamadım
-
Giden gitti biten bitti
Varamadım farkına
Deli olmak gelirdi de
Bu hiç gelmezdi aklıma
Ona bir sor nasıl oldu
Kaçamadım kaçmadım
Enikonu esiri oldum
Yakalandım ben aşkına
Şanımızdan çok şey aldın
Altında kalmam
Oyuna getirdin yedin bitirdin
Gönlümüz açıkta kaldı
Altında kalmam
Oyuna getirdin
Yedin bitirdin
***
Sen ne desen haklısın
Lafımız olmaz
Herkesten çok farklısın
Şekermisin balmısın
Ne desen haklısın lafımız olmaz
Herkesten çok farklısın
Şekermisin balmısın
-
Salına salına gelme yanıma
Daha kimsin nesin anlayamadım
Hele yüzünü gözünü aç bir görelim
Daha boyunu posunu kavrayamadım
***
Yanlış anlama sakın
Nerede gördün, ne zaman sevdin beni
Pardon tanıyamadım
Hangi bahardı? ne zamandı?
***
Düşme benim peşime
Her peşime düşen
Bir şeyler aldı benden
Git hadi işine
Her aşığım diyen hep masaldı
***
Gecemi gündüzümü karıştırır oldum
Kim anlar şu halimden
Deli misin derdin ne derdin ne benimle
Benim derdim kendimle
***
Salına salına gelme yanıma
Daha kimsin nesin anlayamadım
Hele yüzünü gözünü aç bir görelim
Daha boyunu posunu kavrayamadım
***
Yanlış anlama sakın
Nerede gördün, ne zaman sevdin beni
Pardon tanıyamadım
Hangi bahardı? ne zamandı?
***
Düşme benim peşime
Her peşime düşen
Bir şeyler aldı benden
Git hadi işine
Her aşığım diyen, hep masaldı
***
Gecemi gündüzümü karıştırır oldum
Kim anlar şu halimden
Delimisin derdin ne, derdin ne benimle
Benim derdim kendimle
***
Salına salına gelme yanıma
Daha kimsin nesin anlayamadım
Hele yüzünü gözünü aç bir görelim
Daha boyunu posunu kavrayamadım
***
Salına salına
Kimsin nesin
Yüzünü gözünü
Boyunu posunu
***
Salına salına gelme yanıma
Daha kimsin nesin anlayamadım
Hele yüzünü gözünü aç bir görelim
Daha boyunu posunu kavrayamadım
-
Ne olur anla bir bildiğim vardır
Hep ben dinledim uzun zamandır
İstersen gel yine beni kandır
Hep ben inandım uzun zamandır
Ölüyor aşk ölüyor adım adım
tükenmişim ne zor anladım
***
Gitsen üzülmem kalsan sevinmem
Delirdimi gönül bilmem
Unutsan olmaz yürek dayanmaz
İyice şaşırmışım ben
-
Gece mavi gece suskun
Güneşe sorsam aya küskün
Benim derdim senin aşkın
Zorlamakla gönül huzur bulmuyor
***
Gece mavi gece suskun
Güneşe sorsam aya küskün
Benim derdim senin aşkın
Zorlamakla gönül huzur bulmuyor
***
Değerini bir ben bilirim
Susma söyle sen de bilirsin
Dayanamam aşka gelirim
Senle atar yüreğim
***
Değerini bir ben bilirim
Susma söyle sen de bilirsin
Dayanamam aşka gelirim
Senle atar yüreğim
***
Ararım hep hani nerde
Dayanırım sanma ki bu derde
Beklerim yâr hiç usanmam
Gelmesen de inan canım unutmam
***
Ararım hep hani nerde
Dayanırım sanma ki bu derde
Beklerim yâr hiç usanmam
Gelmesen de inan canım unutmam
***
Değerini bir ben bilirim
Susma söyle sen de bilirsin
Dayanamam aşka gelirim
Senle atar yüreğim
***
Değerini bir ben bilirim
Susma söyle sen de bilirsin
Dayanamam aşka gelirim
Senle atar yüreğim
***
Değerini bir ben bilirim
Susma söyle sen de bilirsin
Dayanamam aşka gelirim
Senle atar yüreğim
***
Değerini bir ben bilirim
Susma söyle sen de bilirsin
Dayanamam aşka gelirim
Senle atar yüreğim
***
Değerini bir ben bilirim
Susma söyle sen de bilirsin
Dayanamam aşka gelirim
Senle atar yüreğim
***
Değerini bir ben bilirim
Susma söyle sen de bilirsin
-
Sevdim derken her günüm ayrı geçiyor
(Çok yanıyor içim)
İçimden geldi bu akşam dolaşıyorum
(Halim yok ki)
Kimlere bu derdimi anlatayım
(Kıpırdıyor içim)
***
İçimden geldi bu akşam dolaşıyorum
Anlamsız şarkılar dilime dolanmış
Başım döner durur olan bana olur
***
İçimde hasretin körkütük sarhoş olmuş
Başım döner durur bu hesap senden sorulur
***
Geliver aşkım geliver
Geri ver aşkımı geri ver
Nasıl anlarsan anla
Günahlarıma giriver
***
Geliver aşkım geliver
Geri ver aşkımı geri ver
Nasıl anlarsan anla
Günahlarıma giriver
Sevdim derken her günüm ayrı geçiyor
(Çok yanıyor içim)
İçimden geldi bu akşam dolaşıyorum
(Halim yok ki)
Kimlere bu derdimi anlatayım
(Kıpırdıyor içim)
***
İçimden geldi bu akşam dolaşıyorum
Anlamsız şarkılar dilime dolanmış
Başım döner durur olan bana olur
***
İçimde hasretin körkütük sarhoş olmuş
Başım döner durur bu hesap senden sorulur
***
Geliver aşkım geliver
Geri ver aşkımı geri ver
Nasıl anlarsan anla
Günahlarıma giriver
***
Geliver aşkım geliver
Geri ver aşkımı geri ver
Nasıl anlarsan anla
Günahlarıma giriver
***
Anlamsız şarkılar dilime dolanmış
Başım döner durur olan bana olur
***
İçimde hasretin körkütük sarhoş olmuş
Başım döner durur bu hesap senden sorulur
***
Geliver aşkım geliver
Geri ver aşkımı geri ver
Nasıl anlarsan anla
Günahlarıma giriver
***
Geliver aşkım geliver
Geri ver aşkımı geri ver
Nasıl anlarsan anla
Günahlarıma giriver
***
Geliver aşkım geliver
Geri ver aşkımı geri ver
Nasıl anlarsan anla
Günahlarıma giriver
***
Geliver aşkım geliver
Geri ver aşkımı geri ver
Nasıl anlarsan anla
Günahlarıma giriver
-
Zaman zaman akıl bu işte geliyor gidiyor
Durum vahim gönül ne der bu işe kapılıp gidiyor
Zaman zaman akıl bu işte geliyor gidiyor
Durum vahim gönül ne der bu işe kapılıp gidiyor
***
Sonumu soramadım kimselere
Soramadım danışamadım
Çözemedin beni hissedemedin
Yanıma yanaşamadın
***
Ah gider mi seven gider mi
Bir gün döner mi unutamadım
Ah be dertli gönül bu dertli
Neden kaderle yarışamadım
***
Ah gider mi seven gider mi
Bir gün döner mi unutamadım
Ah be dertli gönül bu dertli
Neden kaderle yarışamadım
***
Canım çeker seni kimi zaman aman tutamam uçuyor
Başım dönüyor ah yine başa dönüyor
Boşuna direniyor
Canım çeker seni kimi zaman aman tutamam uçuyor
Başım dönüyor ah yine başa dönüyor
Boşuna direniyor
***
Sonumu soramadım kimselere
Soramadım danışamadım
Çözemedin beni hissedemedin
Yanıma yanaşamadın
***
Ah gider mi seven gider mi
Bir gün döner mi unutamadım
Ah be dertli gönül bu dertli
Neden kaderle yarışamadın
***
Ah gider mi seven gider mi
Bir gün döner mi unutamadım
Ah be dertli gönül bu dertli
Neden kaderle yarışamadın
***
Ah gider mi seven gider mi
Bir gün döner mi unutamadım
Ah be dertli gönül bu dertli
Neden kaderle yarışamadın
***
Ah gider mi seven gider mi
Bir gün döner mi unutamadım
Ah be dertli gönül bu dertli
Neden kaderle yarışamadın
-
Bu aşk imkansız aşklardan biri
Neden aldattık kendimizi
Kimbilir belki birgün herşey değişir
O zaman döner gelirsin
Ama şimdi gitmelisin
***
Bu aşk zamansız aşklardan biri
Bu aşk tüketti yordu beni
Kimbilir belki birgün herşey değişir
O zaman döner gelirsin
***
Aldırma sen bana ben hep üzülürüm
Bilirsin beni kötü hissetme kendini
Aldırma
Aldırma sen bana vedalar dokunur
Bilirsin beni suçu hissetme kendini
Aldırma
Aldırma acıyan canıma
Aldırma
-
Yalnızlık zor gelir
Gece yarısı zor gelir
Boş gelir, kim bilir ner'dedir, of
Yüreğinde biri var mıdır kim bilir
***
Hiç kopamadığım birisini sevdim
Belki de benden bir ömür uzakta
Gülüşü durur gözlerimin önünde hâlâ
***
Sokakları dolaşıp kapıları çalsam
Onu görenlere, bilenlere sorsam
Bana ne yaptığını anlatamadan ona
İzini kaybettim
***
Sokakları dolaşıp kapıları çalsam
Onu görenlere, bilenlere sorsam
Bana ne yaptığını anlatamadan ona
İzini kaybettim
***
Yalnızlık zor gelir
Gece yarısı zor gelir
Boş gelir, kim bilir ner'dedir, of
Yüreğinde biri var mıdır kim bilir
***
Hiç kopamadığım birisini sevdim
Belki de benden bir ömür uzakta
Gülüşü durur gözlerimin önünde hâlâ
***
Sokakları dolaşıp kapıları çalsam
Onu görenlere, bilenlere sorsam
Bana ne yaptığını anlatamadan ona
İzini kaybettim
***
Sokakları dolaşıp kapıları çalsam
Onu görenlere, bilenlere sorsam
Bana ne yaptığını anlatamadan ona
İzini kaybettim
***
Sokakları dolaşıp kapıları çalsam
Onu görenlere, bilenlere sorsam
Bana ne yaptığını anlatamadan ona
İzini kaybettim
***
Sokakları dolaşıp kapıları çalsam
Onu görenlere, bilenlere sorsam
Bana ne yaptığını anlatamadan ona
İzini kaybettim