Yine De Amin Şarkı Sözleri
Hakan Peker Yine De Amin şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Hakan Peker Yine De Amin şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Yine De Amin sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Bu geçimsiz akşamlara
Bu anlamsız vedalara
Bu sebepsiz ayrılığa
Alışmadan gel ne olur
Olur olmaz sevdalara
Karışmadan gel ne olur
Hani arada bir soracaktın
Hani sabaha kadar kalacaktın
Kollarıma alacaktım
Çok özlüyorum gel ne olur
Kollarıma saracaktım
Çok istiyorum dön ne olur
***
Cumartesi olmazsa pazar gelirim
Deyipte kandırıp oyalama beni
Ellere, dillere kanarsın bilirim
Başka zamanlara bırakma beni
Cumartesi olmazsa pazar gelirim
Deyipte kandırıp oyalama beni
Ellere, dillere kanarsın bilirim
Başka zamanlara bırakma beni
***
Bu geçimsiz akşamlara
Bu anlamsız vedalara
Bu sebepsiz ayrılığa
Alışmadan gel ne olur
Olur olmaz sevdalara
Karışmadan gel ne olur
Hani arada bir soracaktın
Hani sabaha kadar kalacaktın
Kollarıma alacaktım
Çok özlüyorum gel ne olur
Kollarıma saracaktım
Çok istiyorum dön ne olur
***
Cumartesi olmazsa pazar gelirim
Deyipte kandırıp oyalama beni
Ellere, dillere kanarsın bilirim
Başka zamanlara bırakma beni
Cumartesi olmazsa pazar gelirim
Deyipte kandırıp oyalama beni
Ellere, dillere kanarsın bilirim
Başka zamanlara bırakma beni
Cumartesi olmazsa pazar gelirim
Deyipte kandırıp oyalama beni
Ellere, dillere kanarsın bilirim
Başka zamanlara bırakma beni
Cumartesi olmazsa pazar gelirim
Deyipte kandırıp oyalama beni
Ellere, dillere kanarsın bilirim
Başka zamanlara bırakma beni
Cumartesi olmazsa
-
Zor buldum şehrin yolunu
Dura dura yaşattım kendimi
Ah nasıl bir kalp ağrısı
İnşallah bulunur çaresi
***
Şöyle uzunca boylu
Yağız bi' delikanlı
Kara kaşlı, kara gözlü
Kalbi kendinden de esmer
Kandırmacaymış meğer
***
Şöyle uzunca boylu
Yağız bi' delikanlı
Kara kaşlı, kara gözlü
Kalbi kendinden de esmer
Kandırmacaymış meğer
Kandırmacaymış meğer
***
Yarın olsun gün doğsun
Bu gece hayırlısıyla bitsin
Allah aşkına düşüncelerimin
Hepsi kiraya çıksın
***
Şöyle uzunca boylu
Yağız bi' delikanlı
Kara kaşlı, kara gözlü
Kalbi kendinden de esmer
Kandırmacaymış meğer
***
Şöyle uzunca boylu
Yağız bi' delikanlı
Kara kaşlı, kara gözlü
Kalbi kendinden de esmer
Kandırmacaymış meğer
Kandırmacaymış meğer
***
Yarın olsun gün doğsun
Bu gece hayırlısıyla bitsin
Allah aşkına düşüncelerimin
Hepsi kiraya çıksın