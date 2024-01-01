Hakan Peker

Bu geçimsiz akşamlara Bu anlamsız vedalara Bu sebepsiz ayrılığa Alışmadan gel ne olur Olur olmaz sevdalara Karışmadan gel ne olur Hani arada bir soracaktın Hani sabaha kadar kalacaktın Kollarıma alacaktım Çok özlüyorum gel ne olur Kollarıma saracaktım Çok istiyorum dön ne olur *** Cumartesi olmazsa pazar gelirim Deyipte kandırıp oyalama beni Ellere, dillere kanarsın bilirim Başka zamanlara bırakma beni Cumartesi olmazsa pazar gelirim Deyipte kandırıp oyalama beni Ellere, dillere kanarsın bilirim Başka zamanlara bırakma beni *** Bu geçimsiz akşamlara Bu anlamsız vedalara Bu sebepsiz ayrılığa Alışmadan gel ne olur Olur olmaz sevdalara Karışmadan gel ne olur Hani arada bir soracaktın Hani sabaha kadar kalacaktın Kollarıma alacaktım Çok özlüyorum gel ne olur Kollarıma saracaktım Çok istiyorum dön ne olur *** Cumartesi olmazsa pazar gelirim Deyipte kandırıp oyalama beni Ellere, dillere kanarsın bilirim Başka zamanlara bırakma beni Cumartesi olmazsa pazar gelirim Deyipte kandırıp oyalama beni Ellere, dillere kanarsın bilirim Başka zamanlara bırakma beni Cumartesi olmazsa pazar gelirim Deyipte kandırıp oyalama beni Ellere, dillere kanarsın bilirim Başka zamanlara bırakma beni Cumartesi olmazsa pazar gelirim Deyipte kandırıp oyalama beni Ellere, dillere kanarsın bilirim Başka zamanlara bırakma beni Cumartesi olmazsa