Hakan Peker

Dağ Gibiyim Gelde sustur Yüreğimin çığlıklarını Akıl başta değil artık Özledim dudaklarını *** Belki bir gün diye diye Geçmiyor ömür Dönmüyorsun Ya sev beni yada gel öldür Anladım benden Geçmiyor bitmiyor bu sevda Çocuk gibi ağlatıyor en sonunda *** Dağ gibiyim bakma eğildiğime Sorma yar sensizlik başka Ferman ver ölürüm istersen Boynum kıldan incedir aşka *** Dağ gibiyim bakma eğildiğime Sorma yar sensizlik başka Ferman ver ölürüm istersen Boynum kıldan incedir aşka *** Gelde sustur Yüreğimin çığlıklarını Akıl başta değil artık Özledim dudaklarını *** Belki bir gün diye diye Geçmiyor ömür Dönmüyorsun Ya sev beni yada gel öldür Anladım benden Geçmiyor bitmiyor bu sevda Çocuk gibi ağlatıyor en sonunda *** Dağ gibiyim bakma eğildiğime Sorma yar sensizlik başka Ferman ver ölürüm istersen Boynum kıldan incedir aşka *** Dağ gibiyim bakma eğildiğime Sorma yar sensizlik başka Ferman ver ölürüm istersen Boynum kıldan incedir aşka *** Dağ gibiyim bakma eğildiğime Sorma yar sensizlik başka Ferman ver ölürüm istersen Boynum kıldan incedir aşka *** Dağ gibiyim bakma eğildiğime Sorma yar sensizlik başka Ferman ver ölürüm istersen Boynum kıldan incedir aşka *** Dağ gibiyim bakma eğildiğime Sorma yar sensizlik başka Ferman ver ölürüm istersen Boynum kıldan incedir aşka

İkimize Birden Anladım ki aşkın bir anlamı yok Mesele sadece gurur Ayrılık bizi vursa da Tek çıkar yoldur *** Bu nasıl bir savaştı anlayamadım Kalıcı bizdeki hasar İstesem de kapanmıyor Açılan yaralar *** Aaaah, bu nasıl dünya Belki de her şey yalan Doğru yer yanlış zaman *** İkimize birden yükleniyorlar Ama sen ağlama Durma git buna da alışırım Olmasan da seni yaşatırım *** İkimize birden yükleniyorlar Ama sen ağlama Durma git buna da alışırım Sen olmasan da seni yaşatırım (aaah aaaaah) *** Anladım ki aşkın bir anlamı yok Mesele sadece gurur Ayrılık bizi vursa da Tek çıkar yoldur *** Bu nasıl bir savaştı anlayamadım Kalıcı bizdeki hasar İstesem de kapanmıyor Açılan yaralar *** Aaaah, bu nasıl dünya Belki de her şey yalan Doğru yer yanlış zaman *** İkimize birden yükleniyorlar Ama sen ağlama Durma git buna da alışırım Sen olmasan da seni yaşatırım *** İkimize birden yükleniyorlar Ama sen ağlama Durma git buna da alışırım Sen olmasan da seni yaşatırım (aaaaah aaah)