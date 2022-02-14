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Hakan Peker
Hakan Peker
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Karamela
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02
Yak Beni
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Aşkın Tuna
Besteci:
Orçun Karamuk-Berkay Demiralp
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03
Felsefe
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Aşkın Tuna
Besteci:
Bülent Cenkçi
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04
Kıyameti Yaşarken Gördüm
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Aşkın Tuna
Besteci:
Aydın Sarman
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05
Canım Yandı
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Ersay Üner
Besteci:
Ersay Üner
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Asil
Hakan Peker
Ateşini Yolla Bana
Hakan Peker
Ateşini Yolla
Hakan Peker
Efsane Şarkılar
Hakan Peker
Mütemadiyen
Hakan Peker
Gece Gözlüm
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Yak Beni
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Canım İstedi
Hakan Peker
Dünden Bugüne
Hakan Peker
Salına Salına
Hakan Peker
Amma Velakin
Hakan Peker
Camdan Cama
Hakan Peker
İlla ki
Hakan Peker
Aşk Bana Lazım...
Hakan Peker
O şarkılar
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