Hakan Peker

Farzımahal filan yerde Fişmekanda fi tarihte filhakika ve de bizzat Sevdim seni, falan filan Her sözünde yalan dolan İster inan istemez inan Kaç kişiyle nerde, ne zaman? Dedikodu falan filan *** Bur'dan kaptın oraya kondun Verdiğin sözler bu muydu? Gece gündüz hep yalvardın Gelecektin falan filan Gelecektin falan filan *** Farzımahal filan yerde Fişmekanda fi tarihte filhakika ve de bizzat Sevdim seni, falan filan Her sözünde yalan dolan İster inan istemez inan Kaç kişiylе nerde, ne zaman? Dеdikodu falan filan *** Birden baktın ikiden gördün Tam giderken geri döndün Vazgeçemem bu sevdadan Sevdim seni, falan filan Sevdim seni, falan filan *** Birden baktın ikiden gördün Tam giderken geri döndün Vazgeçemem bu sevdadan Sevdim seni, falan filan Sevdim seni, falan filan Seviyorum, falan filan Sevdim seni, falan filan Gelecektin falan filan Dedikodu falan filan

Yalan değil sana içten sevdalıyım Biliyorum çok geç artık unutmalıyım Beni sensiz tek başına neden bıraktın? Şimdi yalnız ve çaresiz bir ben kaldım *** Beni sensiz tek başına neden bıraktın? Şimdi yalnız ve çaresiz bir ben kaldım Hani benimdin, her şeyimdin sevgilimdin sen Hani senindim, hâyâllerindim sevincindim ben *** Hani benimdin, her şeyimdin sevgilimdin sen Hani senindim, hâyâllerindim sevincindim ben Gecelerim bitmez oldu dünyam durdu Senle geçen o günlerim bir hâyâl oldu Beni sensiz tek başına neden bıraktın Şimdi yalnız ve çaresiz bir ben kaldım Beni sensiz tek başına neden bıraktın Şimdi yalnız ve çaresiz bir ben kaldım *** Hani benimdin, her şeyimdin sevgilimdin sen Hani senindim, hâyâllerindim sevincindim ben Hani benimdin, her şeyimdin sevgilimdin sen Hani senindim, hâyâllerindim sevincindim ben