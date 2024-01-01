Hakan Peker

-
Farkında mısın bana yaptıklarının?
Çek git artık
Bile bile, göre göre can dayanmaz
Yeter artık
***
Sanma yalnızım, sana yangınım
Aldanma yalanlarıma
"Alt üst olmuşum, çok yorulmuşum"
Desem de sen inanma
***
Arada bir arasana, kimseler duymaz
Öyle uzak durmasana, hiç bana uymaz
Arada bir arasana, kimseler duymaz
Öyle uzak durmasana, hiç bana uymaz
***
Farkında mısın bana yaptıklarının?
Çek git artık
Bile bile, göre göre can dayanmaz
Yeter artık
***
Sanma yalnızım, sana yangınım
Aldanma yalanlarıma
"Alt üst olmuşum, çok yorulmuşum"
Desem de sen inanma
***
Arada bir arasana, kimseler duymaz
Öyle uzak durmasana, hiç bana uymaz
Arada bir arasana, kimseler duymaz
Öyle uzak durmasana, hiç bana uymaz
***
Sanma yalnızım, sana yangınım
Aldanma yalanlarıma
"Alt üst olmuşum, çok yorulmuşum"
Desem de sen inanma
***
Arada bir arasana, kimseler duymaz
Öyle uzak durmasana, hiç bana uymaz
Arada bir arasana, kimseler duymaz
Öyle uzak durmasana, hiç bana uymaz
***
Arada bir arasana, kimseler duymaz
Öyle uzak durmasana, hiç bana uymaz
Arada bir arasana, kimseler duymaz
Öyle uzak durmasana, hiç bana uymaz
***
Arada bir arasana, kimseler duymaz
Öyle uzak durmasana, hiç bana uymaz
Arada bir arasana, kimseler duymaz
Öyle uzak durmasana, hiç bana uymaz
***
Arada bir arasana, kimseler duymaz
Öyle uzak durmasana, hiç bana uymaz
-
Aşkımız göze mi geldi?
Küllenip dize mi geldi?
Kötü kader bizi mi buldu, ah?
***
Aşkımız göze mi geldi?
Küllenip dize mi geldi?
Kötü kader bizi mi buldu, ah?
***
Öyle bir bağlandım ki
Çaresiz katlandım ki
Olmuyor, dayanamam iki gözüm
***
Seversen elimi, kolumu veririm
Dönersen evimin yolunu bilirim
Öpersen aşkının uğruna eririm
Dön gel iki gözüm
***
Seversen elimi, kolumu veririm
Dönersen evimin yolunu bilirim
Öpersen aşkının uğruna eririm
Dön gel iki gözüm
***
Aşkımız dile mi düştü?
Zamansız nazara geldi
Kem gözler bizi mi gördü, ah?
***
Aşkımız dile mi düştü?
Zamansız nazara geldi
Kem gözler bizi mi gördü, ah?
***
Öyle bir bağlandım ki
Çaresiz katlandım ki
Olmuyor, dayanamam iki gözüm
***
Seversen elimi, kolumu veririm
Dönersen evimin yolunu bilirim
Öpersen aşkının uğruna eririm
Dön gel iki gözüm
***
Seversen elimi, kolumu veririm
Dönersen evimin yolunu bilirim
Öpersen aşkının uğruna eririm
Dön gel iki gözüm
***
Seversen elimi, kolumu veririm
Dönersen evimin yolunu bilirim
Öpersen aşkının uğruna eririm
Dön gel iki gözüm
***
Seversen elimi, kolumu veririm
Dönersen evimin yolunu bilirim
Öpersen aşkının uğruna eririm
Dön gel iki gözüm
-
Gide gele çok zaman yoruldum
Yola geldim ben de senin oldum
Ona buna yok yere inandım
Nasıl olsa benimsin sandım
***
Ateşini yolla bana
Kor alevler içindeyim
Bilmesen de
Daha daha sokul bana
Benim sana geldiğim gibi bana gelmesen de
***
Gel benim ol, sözlerim ol
Gecelerim kalsın, gündüzlerim ol
Düşlerim ol, gülüşlerim ol
Gurbetlerden geriye dönüşlerim ol
-
Gün bitti bak çoktan gitti yar
Hep inkar edildi bütün günahlar
Her dakika yine yıkacak beni yarınlar
A benim bi' çare yaralı gönlüm yanar
Sebebim ah vurgunum umarsız kedersiz
Belki de mutlusundur korkarım sen bensiz
***
Kaldı anılarım yok olup gitti umutlarım
Allah'ım onu gönder bana tükeniyorum yalnızım
***
Yollarına hasret umutlara
İtirazım var yapılanlara
Anla be zalim bu günahların
Yarısı sana yarısı bana
***
Dün bitti bak çoktan gitti yar
Hep inkar edildi bütün günahlar
Her dakika yine yıkacak beni yarınlar
A benim bi' çare yaralı gönlüm yanar
Sebebim ah vurgunum umarsız kedersiz
Belki de mutlusundur korkarım sen bensiz
***
Kaldı anılarım yok olup gitti umutlarım
Allah'ım onu gönder bana tükeniyorum yalnızım
***
Yollarına hasret umutlara
İtirazım var yapılanlara
Anla be zalim bu günahların
Yarısı sana yarısı bana
***
Kaldı anılarım yok olup gitti umutlarım
Allahım onu gönder bana tükeniyorum yalnızım
***
Yollarına hasret umutlara
İtirazım var yapılanlara
Anla be zalim bu günahların
Yarısı sana yarısı bana
***
Kaldı anılarım yok olup gitti umutlarım
Allahım onu gönder bana tükeniyorum yalnızım
-
Bu geçimsiz akşamlara
Bu anlamsız vedalara
Bu sebepsiz ayrılığa
Alışmadan gel ne olur
Olur olmaz sevdalara
Karışmadan gel ne olur
Hani arada bir soracaktın
Hani sabaha kadar kalacaktın
Kollarıma alacaktım
Çok özlüyorum gel ne olur
Kollarıma saracaktım
Çok istiyorum dön ne olur
***
Cumartesi olmazsa pazar gelirim
Deyipte kandırıp oyalama beni
Ellere, dillere kanarsın bilirim
Başka zamanlara bırakma beni
Cumartesi olmazsa pazar gelirim
Deyipte kandırıp oyalama beni
Ellere, dillere kanarsın bilirim
Başka zamanlara bırakma beni
***
Bu geçimsiz akşamlara
Bu anlamsız vedalara
Bu sebepsiz ayrılığa
Alışmadan gel ne olur
Olur olmaz sevdalara
Karışmadan gel ne olur
Hani arada bir soracaktın
Hani sabaha kadar kalacaktın
Kollarıma alacaktım
Çok özlüyorum gel ne olur
Kollarıma saracaktım
Çok istiyorum dön ne olur
***
Cumartesi olmazsa pazar gelirim
Deyipte kandırıp oyalama beni
Ellere, dillere kanarsın bilirim
Başka zamanlara bırakma beni
Cumartesi olmazsa pazar gelirim
Deyipte kandırıp oyalama beni
Ellere, dillere kanarsın bilirim
Başka zamanlara bırakma beni
Cumartesi olmazsa pazar gelirim
Deyipte kandırıp oyalama beni
Ellere, dillere kanarsın bilirim
Başka zamanlara bırakma beni
Cumartesi olmazsa pazar gelirim
Deyipte kandırıp oyalama beni
Ellere, dillere kanarsın bilirim
Başka zamanlara bırakma beni
Cumartesi olmazsa
-
Senin o çocuk gözlerin var ya
Hani deli dolu sözlerin var ya
Uçuk kaçık hallerin var ya
Ona takıldım da böyle kapıldım
***
Senin o şekil saçların var ya
O şekil bu şekil huyların var ya
Uçuk kaçık hallerin var ya
Ona takıldım da böyle kapıldım
***
Ah ben nasıl düştüm bu tuzaklara
Akıl mı bıraktın, halime baksana
***
Deli miyim neyim, kapında işim ne
Deli miyim neyim elimde çiçekler
İnanamıyorum ben bile kendime
İnanamıyorum elalem ne der
***
Delli miyim neyim, kapında işim ne
Deli miyim neyim elimde çiçekler
İnanamıyorum ben bile kendime
İnanamıyorum elalem ne der
***
Senin o çocuk gözlerin var ya
Hani deli dolu sözlerin var ya
Uçuk kaçık hallerin var ya
Ona takıldım da böyle kapıldım
***
Senin o şekil saçların var ya
O şekil bu şekil huyların var ya
Uçuk kaçık hallerin var ya
Ona takıldım da böyle kapıldım
***
Ah ben nasıl düştüm bu tuzaklara
Akıl mı bıraktın, halime baksana
***
Delli miyim neyim, kapında işim ne
Deli miyim neyim elimde çiçekler
İnanamıyorum ben bile kendime
İnanamıyorum elalem ne der
***
Delli miyim neyim, kapında işim ne
Deli miyim neyim elimde çiçekler
İnanamıyorum ben bile kendime
İnanamıyorum elalem ne der
***
Ah ben nasıl düştüm bu tuzaklara
Akıl mı bıraktın, halime baksana
Delli miyim neyim, kapında işim ne
Deli miyim neyim elimde çiçekler
İnanamıyorum ben bile kendime
İnanamıyorum elalem ne der
***
Delli miyim neyim, kapında işim ne
Deli miyim neyim elimde çiçekler
İnanamıyorum ben bile kendime
İnanamıyorum elalem ne der
***
Delli miyim neyim, kapında işim ne
Deli miyim neyim elimde çiçekler
İnanamıyorum ben bile kendime
İnanamıyorum elalem ne der
(Elalem ne der, elalem ne der, elalem ne der, elalem ne der)
-
Ben yaptım ah sen yapma
Sarı saçlım sen aldatma
Bir çocukluk anıma geldi
Naz etme güzelim gel bana dön bana
***
Gel, gel bana dön bana
Sarı saçlım sen aldatma
Bir çocukluk anıma geldi
Yazık be güzelim al beni koynuna
***
Gece gündüz peşindeyim
Evlerinin önündeyim
Saatin tam üçündeyim
Düştüm sevdalara
***
Aşka geldim çıktım yola
Kuşluk vakti sokaklara
Kapı duvar olmuş bana
Daldım rüyalara
***
Oooof
***
Latilokum Latife
Latife yaptım zannetme
İp üstünde raksetme
Kandırma kıskandırma
-
Yalnızım yine yalnız kederim
Göz yaşı nedir bilmeyenim
Her zaman seni sevdim güzelim
Derdime derman olmayanım
***
Yalnızım yine yalnız bedenim
Çaresiz kaldım sevdiceğim
Dön geri, neler ettim ki sana
Bu ömrü sensiz neyleyeyim
***
Yaşayamam Allahım sensiz olamam
Yapamam
Yalan da değil hesap kitap yok bu sevgimde
Yıkılmış harap kaldım kendi derdimle
Bir boşluk ki dayanılmaz sorma gitsin
Sarhoş hayaller kırılmış kadehlerde
-
Delirmiş fırtınalar çıkar yüreğimde
Kıyamet kopar, Kaç zaman geçti
Neden beni seçti
Yorgunum ölüm gibi Yenik çıktım bu savaştan
Ayrılık sonum gibi Kaybettim yeni baştan
***
Haydi git, gidebildiğin yere kadar
Sen de suçlusun, en az benim kadar
***
Haydi git, gidebildiğin yere kadar
Sen de suçlusun, en az benim kadar
Kaç zaman geçti
***
Yüreğim uzaklarda Sensiz akşamlarda
Her yanım soğuk Kaç zaman geçti
Neden beni seçti
Yorgunum ölüm gibi Yenik çıktım bu savaştan
Ayrılık sonum gibi Kaybettim yeni baştan
***
Yorgunum ölüm gibi Yenik çıktım bu savaştan
Ayrılık sonum gibi Kaybettim yeni baştan
***
Haydi git, gidebildiğin yere kadar
Sen de suçlusun, en az benim kadar
***
Haydi git, gidebildiğin yere kadar
Sen de suçlusun, en az benim kadar
***
Haydi git, gidebildiğin yere kadar
Sen de suçlusun, en az benim kadar
***
Haydi git, gidebildiğin yere kadar
Sen de suçlusun, en az benim kadar
Kaç zaman geçti
-
Gecenin bir yarısında
Uykularım kaçtı
Birden aklıma geldin
Sevgilim
***
İşim gücüm arasında
Rüyamda gördüm seni
Birden aklıma geldin
Sevgilim
***
Yaptın bana hep nazı
Başkasına vermişsin sözü
Kahrettin bana bu Yaz'ı
Bak şu halime
***
Görmüşler seni yan yana
Haberin geldi bana
Oysa sen de kaçmışsın bak Bodrum'a
***
İnanamıyorum var mı ötesi
Oluvermişim yedi köyün delisi
Kaldım bekar bayram ertesi
Tatile çıkamadım, çıkamadım
***
İnanamıyorum var mı ötesi
Oluvermişim yedi köyün delisi
Kaldım bekar bayram ertesi
Tatile çıkamadım, çıkamadım
***
Gecenin bir yarısında
Uykularım kaçtı
Birden aklıma geldin
Sevgilim
***
İşim gücüm arasında
Rüyamda gördüm seni
Birden aklıma geldin
Sevgilim
***
Yaptın bana hep nazı
Başkasına vermişsin sözü
Kahrettin bana bu Yaz'ı
Bak şu halime
***
Görmüşler seni yan yana
Haberin geldi bana
Oysa sen de kaçmışsın bak Bodrum'a
***
İnanamıyorum var mı ötesi
Oluvermişim yedi köyün delisi
Kaldım bekar bayram ertesi
Tatile çıkamadım, çıkamadım
***
İnanamıyorum var mı ötesi
Oluvermişim yedi köyün delisi
Kaldım bekar bayram ertesi
Tatile çıkamadım, çıkamadım
***
İnanamıyorum var mı ötesi
Oluvermişim yedi köyün delisi
Kaldım bekar bayram ertesi
Tatile çıkamadım, çıkamadım
İnanamıyorum var mı ötesi
Oluvermişim yedi köyün delisi
Kaldım bekar bayram ertesi
Tatile çıkamadım, çıkamadım
İnanamıyorum var mı ötesi
Oluvermişim yedi köyün delisi
Kaldım bekar bayram ertesi
Tatile çıkamadım, çıkamadım