Hakan Peker

Of, of Kime desem derdimi ben bulutlar Bizi dost bildiklerimiz vurdular Bir de gurbet yarası var hepsinden derin Söyleyin, memleketten bir haber mi var? Yoksa yarin gözyaşları mı bu yağmurlar? Söyleyin, memleketten bir haber mi var? Yoksa yarin gözyaşları mı bu yağmurlar? *** İçerim yanıyor yar yar Yaram pek derin Bana nazlı yardan aman Bir haber verin *** İçerim yanıyor yar yar Yaram pek derin Bana nazlı yardan aman Bir haber verin *** Of, of Bulutlar yarime selam söyleyin Kavuşma gününüz yakınmış deyin Felek yardan ırak koyduysa bizi Gurbet elde bir başıma kaldım, neyleyim Yardan ırak yaşanır mı, söyleyin Gurbet elde bir başıma kaldım, neyleyim Yardan ırak yaşanır mı, söyleyin *** İçerim yanıyor yar yar Yaram pek derin Bana nazlı yardan aman Bir haber verin *** İçerim yanıyor yar yar Yaram pek derin Bana nazlı yardan aman Bir haber verin *** İçerim yanıyor yar yar Yaram pek derin Bana nazlı yardan aman Bir haber verin *** İçerim yanıyor yar yar Yaram pek derin Bana nazlı yardan aman Bir haber verin