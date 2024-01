Hakan Peker

Olmaz ayrı gayrı olmaz Aşk bu tek taraflı yaşanmaz Güller boyun büker açmaz Mevsimlerden yaz *** Cıvıl cıvıl yürüdüğüm sokaklar Her köşede sevişen aşıklar Baktıkça beni içim yanar Anla artık yar Bir gülüşün uğruna ölünür ah yarim Sensiz nefes almaya kalmadı mecalim O gülüşün uğruna ölünür ah yarim Sensiz nefes almaya kalmadı halim *** Gel otur şöyle yanı başıma Yalnızım sensiz günlerde İki lafın belini kıralım senle Aşk hala yanarken gönülde Gel otur şöyle yanı başıma Yalnızım sensiz günlerde İki lafın belini kıralım senle Aşk hala yanarken gönülde *** Olmaz ayrı gayrı olmaz Aşk bu tek taraflı yaşanmaz Güller boyun büker açmaz Mevsimlerden yaz *** Cıvıl cıvıl yürüdüğüm sokaklar Her köşede sevişen aşıklar Baktıkça beni içim yanar Anla artık yar Bir gülüşün uğruna ölünür ah yarim Sensiz nefes almaya kalmadı mecalim O gülüşün uğruna ölünür ah yarim Sensiz nefes almaya kalmadı halim *** Gel otur şöyle yanı başıma Yalnızım sensiz günlerde İki lafın belini kıralım senle Aşk hala yanarken gönülde Gel otur şöyle yanı başıma Yalnızım sensiz günlerde İki lafın belini kıralım senle Aşk hala yanarken gönülde *** O gülüşün uğruna ölünür ah yarim Sensiz nefes almaya kalmadı halim *** Gel otur şöyle yanı başıma Yalnızım sensiz günlerde İki lafın belini kıralım senle Aşk hala yanarken gönülde *** Gel otur şöyle yanı başıma Yalnızım sensiz günlerde İki lafın belini kıralım senle Aşk hala yanarken gönülde Gel otur şöyle yanı başıma Yalnızım sensiz günlerde İki lafın belini kıralım senle Aşk hala yanarken gönülde *** Gel otur şöyle yanı başıma Yalnızım sensiz günlerde İki lafın belini kıralım senle Aşk hala yanarken gönülde *** Gel otur şöyle Yalnızım sensiz günlerde İki lafın belini kıralım senle Aşk hala yanarken gönülde *** O gülüşün uğruna ölünür ah yarim Sensiz nefes almaya kalmadı halim *** Gel otur şöyle yanı başıma Yalnızım sensiz günlerde İki lafın belini kıralım senle Aşk hala yanarken gönülde Gel otur şöyle yanı başıma Yalnızım sensiz günlerde İki lafın belini kıralım senle Aşk hala yanarken gönülde *** Gel otur şöyle yanı başıma Yalnızım sensiz günlerde İki lafın belini kıralım senle Aşk hala yanarken gönülde Gel otur şöyle yanı başıma Yalnızım sensiz günlerde İki lafın belini kıralım senle Aşk hala yanarken gönülde Gel otur şöyle

Dur, seni böyle bırakamam Ağlama, gözyaşına dayanamam Dur, seni böyle bırakamam Ağlama, gözyaşına dayanamam *** Üzülmene gerek yok, suçum büyük değil ki Sadece küçük bir an şeytana uydum O an kendime geldim, bir an seni düşündüm Anladım, yapamazdım, sana döndüm *** Ellerini hiç tutmadım Dizlerine hiç yatmadım Bakmadım derin derin gözlerine Ne olur affet, kadınım *** Ellerini hiç tutmadım Aynı yatakta yatmadım Kalmadım bir gece yanında bile Ne olur affet, kadınım *** Dur, seni böyle bırakamam Ağlama, gözyaşına dayanamam Dur, seni böyle bırakamam Ağlama, gözyaşına dayanamam *** Üzülmene gerek yok, suçum büyük değil ki Sadece küçük bir an şeytana uydum O an kendime geldim, bir an seni düşündüm Anladım, yapamazdım, sana döndüm *** Ellerini hiç tutmadım Dizlerine hiç yatmadım Bakmadım derin derin gözlerine Ne olur affet, kadınım *** Ellerini hiç tutmadım Aynı yatakta yatmadım Kalmadım bir gece yanında bile Ne olur affet, kadınım Ellerini hiç tutmadım Dizlerine hiç yatmadım Bakmadım derin derin gözlerine Ne olur affet, kadınım *** Ellerini hiç tutmadım Aynı yatakta yatmadım Kalmadım bir gece yanında bile Ne olur affet, kadınım