Hakan Peker

Geliver Aşkım Geliver Sevdim derken her günüm ayrı geçiyor (Çok yanıyor içim) İçimden geldi bu akşam dolaşıyorum (Halim yok ki) Kimlere bu derdimi anlatayım (Kıpırdıyor içim) *** İçimden geldi bu akşam dolaşıyorum Anlamsız şarkılar dilime dolanmış Başım döner durur olan bana olur *** İçimde hasretin körkütük sarhoş olmuş Başım döner durur bu hesap senden sorulur *** Geliver aşkım geliver Geri ver aşkımı geri ver Nasıl anlarsan anla Günahlarıma giriver *** Geliver aşkım geliver Geri ver aşkımı geri ver Nasıl anlarsan anla Günahlarıma giriver Sevdim derken her günüm ayrı geçiyor (Çok yanıyor içim) İçimden geldi bu akşam dolaşıyorum (Halim yok ki) Kimlere bu derdimi anlatayım (Kıpırdıyor içim) *** İçimden geldi bu akşam dolaşıyorum Anlamsız şarkılar dilime dolanmış Başım döner durur olan bana olur *** İçimde hasretin körkütük sarhoş olmuş Başım döner durur bu hesap senden sorulur *** Geliver aşkım geliver Geri ver aşkımı geri ver Nasıl anlarsan anla Günahlarıma giriver *** Geliver aşkım geliver Geri ver aşkımı geri ver Nasıl anlarsan anla Günahlarıma giriver *** Anlamsız şarkılar dilime dolanmış Başım döner durur olan bana olur *** İçimde hasretin körkütük sarhoş olmuş Başım döner durur bu hesap senden sorulur *** Geliver aşkım geliver Geri ver aşkımı geri ver Nasıl anlarsan anla Günahlarıma giriver *** Geliver aşkım geliver Geri ver aşkımı geri ver Nasıl anlarsan anla Günahlarıma giriver *** Geliver aşkım geliver Geri ver aşkımı geri ver Nasıl anlarsan anla Günahlarıma giriver *** Geliver aşkım geliver Geri ver aşkımı geri ver Nasıl anlarsan anla Günahlarıma giriver

Salına Salına Salına salına gelme yanıma Daha kimsin nesin anlayamadım Hele yüzünü gözünü aç bir görelim Daha boyunu posunu kavrayamadım *** Yanlış anlama sakın Nerede gördün, ne zaman sevdin beni Pardon tanıyamadım Hangi bahardı? ne zamandı? *** Düşme benim peşime Her peşime düşen Bir şeyler aldı benden Git hadi işine Her aşığım diyen hep masaldı *** Gecemi gündüzümü karıştırır oldum Kim anlar şu halimden Deli misin derdin ne derdin ne benimle Benim derdim kendimle *** Salına salına gelme yanıma Daha kimsin nesin anlayamadım Hele yüzünü gözünü aç bir görelim Daha boyunu posunu kavrayamadım *** Yanlış anlama sakın Nerede gördün, ne zaman sevdin beni Pardon tanıyamadım Hangi bahardı? ne zamandı? *** Düşme benim peşime Her peşime düşen Bir şeyler aldı benden Git hadi işine Her aşığım diyen, hep masaldı *** Gecemi gündüzümü karıştırır oldum Kim anlar şu halimden Delimisin derdin ne, derdin ne benimle Benim derdim kendimle *** Salına salına gelme yanıma Daha kimsin nesin anlayamadım Hele yüzünü gözünü aç bir görelim Daha boyunu posunu kavrayamadım *** Salına salına Kimsin nesin Yüzünü gözünü Boyunu posunu *** Salına salına gelme yanıma Daha kimsin nesin anlayamadım Hele yüzünü gözünü aç bir görelim Daha boyunu posunu kavrayamadım

Sen Ne Desen Haklısın Giden gitti biten bitti Varamadım farkına Deli olmak gelirdi de Bu hiç gelmezdi aklıma Ona bir sor nasıl oldu Kaçamadım kaçmadım Enikonu esiri oldum Yakalandım ben aşkına Şanımızdan çok şey aldın Altında kalmam Oyuna getirdin yedin bitirdin Gönlümüz açıkta kaldı Altında kalmam Oyuna getirdin Yedin bitirdin *** Sen ne desen haklısın Lafımız olmaz Herkesten çok farklısın Şekermisin balmısın Ne desen haklısın lafımız olmaz Herkesten çok farklısın Şekermisin balmısın

Gitsen Üzülmem Ne olur anla bir bildiğim vardır Hep ben dinledim uzun zamandır İstersen gel yine beni kandır Hep ben inandım uzun zamandır Ölüyor aşk ölüyor adım adım tükenmişim ne zor anladım *** Gitsen üzülmem kalsan sevinmem Delirdimi gönül bilmem Unutsan olmaz yürek dayanmaz İyice şaşırmışım ben

Çok Geç Olmadan Belki biz bu aşk için Yanlış bir zaman seçtik Şimdi artık her şeyi Unutmaya mecburuz *** Bir hayal dünyasında Gerçeklerden gizlendik Aslında zamanında Uzaklara savrulmuşuz *** Çok geç olmadan Her şey bitmeli Her şey bitmeli sessizce Yarından önce *** Git vedasız git Zaten bu sevda Mevsimsiz açmış bir güldü Yasak bir bahçede *** Bağlanmadan git Git alışmadan Her şey bitmeli Canımız daha çok yanmadan *** Git vedasız git Zaten çok zordu Mevsimsiz açmış bir güldü Yasak bir aşktı bu *** Belki biz bu aşk için Yanlış bir zaman seçtik Şimdi artık her şeyi Unutmaya mecburuz *** Bir hayal dünyasında Gerçeklerden gizlendik Aslında zamanında Uzaklara savrulmuşuz *** Çok geç olmadan Her şey bitmeli Her şey bitmeli sessizce Yarından önce *** Git vedasız git Zaten bu sevda Mevsimsiz açmış bir güldü Yasak bir bahçede *** Bağlanmadan git Git alışmadan Her şey bitmeli Canımız daha çok yanmadan *** Git vedasız git Zaten çok zordu Mevsimsiz açmış bir güldü Yasak bir aşktı bu *** Yanlış bir zaman seçtik

Değerini Bir Ben Bilirim Gece mavi gece suskun Güneşe sorsam aya küskün Benim derdim senin aşkın Zorlamakla gönül huzur bulmuyor *** Gece mavi gece suskun Güneşe sorsam aya küskün Benim derdim senin aşkın Zorlamakla gönül huzur bulmuyor *** Değerini bir ben bilirim Susma söyle sen de bilirsin Dayanamam aşka gelirim Senle atar yüreğim *** Değerini bir ben bilirim Susma söyle sen de bilirsin Dayanamam aşka gelirim Senle atar yüreğim *** Ararım hep hani nerde Dayanırım sanma ki bu derde Beklerim yâr hiç usanmam Gelmesen de inan canım unutmam *** Ararım hep hani nerde Dayanırım sanma ki bu derde Beklerim yâr hiç usanmam Gelmesen de inan canım unutmam *** Değerini bir ben bilirim Susma söyle sen de bilirsin Dayanamam aşka gelirim Senle atar yüreğim *** Değerini bir ben bilirim Susma söyle sen de bilirsin Dayanamam aşka gelirim Senle atar yüreğim *** Değerini bir ben bilirim Susma söyle sen de bilirsin Dayanamam aşka gelirim Senle atar yüreğim *** Değerini bir ben bilirim Susma söyle sen de bilirsin Dayanamam aşka gelirim Senle atar yüreğim *** Değerini bir ben bilirim Susma söyle sen de bilirsin Dayanamam aşka gelirim Senle atar yüreğim *** Değerini bir ben bilirim Susma söyle sen de bilirsin

Seven Gider mi Zaman zaman akıl bu işte geliyor gidiyor Durum vahim gönül ne der bu işe kapılıp gidiyor Zaman zaman akıl bu işte geliyor gidiyor Durum vahim gönül ne der bu işe kapılıp gidiyor *** Sonumu soramadım kimselere Soramadım danışamadım Çözemedin beni hissedemedin Yanıma yanaşamadın *** Ah gider mi seven gider mi Bir gün döner mi unutamadım Ah be dertli gönül bu dertli Neden kaderle yarışamadım *** Ah gider mi seven gider mi Bir gün döner mi unutamadım Ah be dertli gönül bu dertli Neden kaderle yarışamadım *** Canım çeker seni kimi zaman aman tutamam uçuyor Başım dönüyor ah yine başa dönüyor Boşuna direniyor Canım çeker seni kimi zaman aman tutamam uçuyor Başım dönüyor ah yine başa dönüyor Boşuna direniyor *** Sonumu soramadım kimselere Soramadım danışamadım Çözemedin beni hissedemedin Yanıma yanaşamadın *** Ah gider mi seven gider mi Bir gün döner mi unutamadım Ah be dertli gönül bu dertli Neden kaderle yarışamadın *** Ah gider mi seven gider mi Bir gün döner mi unutamadım Ah be dertli gönül bu dertli Neden kaderle yarışamadın *** Ah gider mi seven gider mi Bir gün döner mi unutamadım Ah be dertli gönül bu dertli Neden kaderle yarışamadın *** Ah gider mi seven gider mi Bir gün döner mi unutamadım Ah be dertli gönül bu dertli Neden kaderle yarışamadın

Aldırma Sen Bana Bu aşk imkansız aşklardan biri Neden aldattık kendimizi Kimbilir belki birgün herşey değişir O zaman döner gelirsin Ama şimdi gitmelisin *** Bu aşk zamansız aşklardan biri Bu aşk tüketti yordu beni Kimbilir belki birgün herşey değişir O zaman döner gelirsin *** Aldırma sen bana ben hep üzülürüm Bilirsin beni kötü hissetme kendini Aldırma Aldırma sen bana vedalar dokunur Bilirsin beni suçu hissetme kendini Aldırma Aldırma acıyan canıma Aldırma