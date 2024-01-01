Hakan Peker

Geri Dönemem Asla Böyel gidermiydim, çok mecbur olmasam Üzmek istermiydim seni... Kızma sebebim vardı, inan senden kaçtıysam Belki bir gün anlarsın beni... *** Unutamadım giderken, ayrılmak zordu senden Sen karşımda böyle ağlarken... Gözüm gözüme takılınca sustum Benim hatamdı, belkide hepsi benim suçum... *** Geri dönemem sana asla geri dönemem Denedim alışamadım senin dünyana. Kırdıysam seni affet geri dönemem sana Kıyamam, dayanamam ağlama Geceleri suçlama boşuna... *** Böyle kaçarmıydım, sevmekten korkmazsam Sevip kaybetmekten korkmazsam... Kızma bana zaten zor vazgeçtim senden Zor dayandım elveda derken... *** Unutamadım giderken, Ayrılmak zordu senden Sen karşımda böyle ağlarken... Gözün gözüme takılınca sustum Benim hatamdı, belkide hepsi benim suçum... *** Geri dönemem sana asla, geri dönemem Denedim alışamadım senin dünyana... Kırdıysam seni affet geri dönemem sana Kıyamam, dayanamam ağlama... *** Geri dönemem sana, asla geri dönemem Denedim alışamadım senin dünyana... Kırdıysam seni affet geri dönemem sana Kıyamam, dayanamam ağlama Geceleri suçlama boşuna...

Zaten Sen Dinle Bu gece kendini dinle Mutlu gibi görünsen de Beni özlemedin mi? *** Ben hâlâ Direniyorum zamana İstemem, aramam asla Yeni birilerini *** Beni düşününce Eğer ağlıyorsan Yüreğine karşı koyma *** Zaten sen (zaten sen) yine bana döneceksin Zaten sen (zaten sen) yine beni seveceksin Geçici hevesler bizi ayıramaz, olmaz Unutamazsın yakıp yıkıp, geride bırakıp *** Zaten sen (zaten sen) yine bana döneceksin Zaten sen (zaten sen) yine beni özleyeceksin Seni burada bekliyorum, biliyorsun Unutamazsın yakıp yıkıp, geride bırakıp *** Zaten sen (zaten sen) yine bana döneceksin Zaten sen (zaten sen) yine beni özleyeceksin Seni burada bekliyorum, biliyorsun Unutamazsın yakıp yıkıp, geride bırakıp *** Dinle Bu gece kendini dinle Mutlu gibi görünsen de Beni özlemedin mi? *** Ben hâlâ Direniyorum zamana İstemem, aramam asla Yeni birilerini *** Beni düşününce Eğer ağlıyorsan Yüreğine karşı koyma *** Zaten sen (zaten sen) yine bana döneceksin Zaten sen (zaten sen) yine beni seveceksin Geçici hevesler bizi ayıramaz, olmaz Unutamazsın yakıp yıkıp, geride bırakıp *** Zaten sen (zaten sen) yine bana döneceksin Zaten sen (zaten sen) yine beni özleyeceksin Seni burada bekliyorum, biliyorsun Unutamazsın yakıp yıkıp, geride bırakıp *** Zaten sen (zaten sen) yine bana döneceksin Zaten sen (zaten sen) yine beni özleyeceksin Seni burada bekliyorum, biliyorsun Unutamazsın yakıp yıkıp, geride bırakıp

Al Beni Yar Yak ısıt içimi ateşinle Halime bak, eriyorum günden güne Ah hadi hadi hadi yak Tutuşsun aşk yüreğimde *** Vuruldum ben güzelliğine Hadi düş peşime Sen benim ol bende senin Yandım bittim deli sevenim Beni dinle seninim de Seviyorum ah seni delicesine *** Bir adım gelsen koşarım Bekletme sıkıldım ben kaçarım ben *** Al beni yar para verme Sar beni yar ara verme Bile bile kaşına gözüne O gül yüzüne köle olurum

Alev Alev Pekala kabul ediyorum, gitmene izin veriyorum Son bu son diyorsun ama bu son değil biliyorum *** Alıştık birbirimize, kıyamazsın sevgimize Darılıp da bir tek söze gidilir mi gidilir mi? Alıştık birbirimize ayıramazdı bizi kimse Verdiğin o sözler nerde niye gidiyorsun niye? *** Aşkın yakacak göreceksin Sanma elde söneceksin Kalbin tutuşup yandığında Bana alev alev döneceksin *** Aşkın yakacak göreceksin Sanma elde söneceksin Kalbin tutuşup yandığında Bana alev alev döneceksin Bana alev alev döneceksin *** Pekala kabul ediyorum, gitmene izin veriyorum Son bu son diyorsun ama bu son değil biliyorum *** Alıştık birbirimize, kıyamazsın sevgimize Darılıp da bir tek söze gidilir mi gidilir mi? Alıştık birbirimize ayıramazdı bizi kimse Verdiğin o sözler nerde niye gidiyorsun niye? *** Aşkın yakacak göreceksin Sanma elde söneceksin Kalbin tutuşup yandığında Bana alev alev döneceksin *** Aşkın yakacak göreceksin Sanma elde söneceksin Kalbin tutuşup yandığında Bana alev alev döneceksin *** Aşkın yakacak göreceksin Sanma elde söneceksin Kalbin tutuşup yandığında Bana alev alev döneceksin *** Aşkın yakacak göreceksin Sanma elde söneceksin Kalbin tutuşup yandığında Bana alev alev döneceksin Bana alev alev döneceksin

Aşk Bana Lazım Sen beni hiç tanımıyorsun Ne aşklar yaşadım bir zamanlar Çok kırıldım bilmiyorsun Dağıttım kendimi ben bu aralar *** Aramasam seni hiç şaşırma Benim sağım solum belli olmaz Yorma kendini bu saatten sonra Hiç kimse beni aşka inandıramaz *** Ben çoktan beri kapadım o defteri Aşk bana lazım değil artık Aştım kendimi geçtim o işleri Aşk bu devirde güzelim yalan artık *** Ben çoktan beri kapadım o defteri Aşk bana lazım değil artık Aşdım kendimi geçtim o işleri Aşk bu devirde güzelim yalan artık *** Sen beni hiç tanımıyorsun Ne aşklar yaşadım bir zamanlar Çok kırıldım bilmiyorsun Dağıttım kendimi ben bu aralar *** Aramasam seni hiç şaşırma Benim sağım solum belli olmaz Yorma kendini bu saatten sonra Hiç kimse beni aşka inandıramaz *** Ben çoktan beri kapadım o defteri Aşk bana lazım değil artık Aştım kendimi geçtim o işleri Aşk bu devirde güzelim yalan artık *** Ben çoktan beri kapadım o defteri Aşk bana lazım değil artık Aştım kendimi geçtim o işleri Aşk bu devirde güzelim yalan artık *** Ben çoktan beri kapadım o defteri Aşk bana lazım değil artık Aştım kendimi geçtim o işleri Aşk bu devirde güzelim yalan artık *** Ben çoktan beri kapadım o defteri Aşk bana lazım değil artık Aştım kendimi geçtim o işleri Aşk bu devirde güzelim yalan artık

Bu İşin Sonu Yok Ben sana ne yaptım? Sevmedim mi seni? Neden olmadı, niye vazgeçtin? Hâlâ anlayamadım *** Ben sana ne yaptım? Ağlattım mı seni? Beni öylece bırakıp gitmeni Hâlâ unutamadım *** Dönmeni beklerken Yeter yalnız kaldığım Seni düşünürsem, seni istersem Kendime engel olacağım *** Seni artık arayıp sormayacağım Bi' daha bu konuyu açmayacağım Ben hata yapmışım Bu işin sonu yok *** Seni düşünüp acı çekmeyeceğim Gecelerimi ziyan etmeyeceğim Boş yere sevmişim Bu işin sonu yok *** Ben sana ne yaptım? Sevmedim mi seni? Neden olmadı, niye vazgeçtin? Hâlâ anlayamadım *** Ben sana ne yaptım? Ağlattım mı seni? Beni öylece bırakıp gitmeni Hâlâ unutamadım *** Dönmeni beklerken Yeter yalnız kaldığım Seni düşünürsem, seni istersem Kendime engel olacağım *** Seni artık arayıp sormayacağım Bi' daha bu konuyu açmayacağım Ben hata yapmışım Bu işin sonu yok *** Seni düşünüp acı çekmeyeceğim Gecelerimi ziyan etmeyeceğim Boş yere sevmişim Bu işin sonu yok *** Seni artık arayıp sormayacağım Bi' daha bu konuyu açmayacağım Ben hata yapmışım Bu işin sonu yok *** Seni düşünüp acı çekmeyeceğim Gecelerimi ziyan etmeyeceğim Boş yere sevmişim Bu işin sonu yok

Hüzün Çiçeğim Gözlerim kapalı seni düşündüm yine Issız sahilime vururken özlemin Mesajlar uçurdum belki ulaşır diye Aşkımın küllerini rüzgarlara savurdum *** Canım hüzün çiçeğim Sen solma ben giderim Gözyaşım aksada canım yansada Sözüm söz yine seninim *** Canım hüzün çiçeğim Sen solma ben giderim Sen mutlu ol yeter bir hatır sor yeter Bu gönül görmeden de sever *** Yüreğim yaralı aşka düştüm yine Hasrety yağmurları yağarken üstüme Mesajlar uçurdum belki ulaşır diye Aşkımı küllerini rüzgarlara savurdum *** Canım hüzün çiçeğim Sen solma ben giderim Gözyaşım aksada canım yansada Sözüm söz yine seninim *** Canım hüzün çiçeğim Sen solma ben giderim Sen mutlu ol yeter bir hatır sor yeter Bu gönül görmeden de sever *** Canım hüzün çiçeğim Sen solma ben giderim Gözyaşım aksada canım yansada Sözüm söz yine seninim *** Canım hüzün çiçeğim Sen solma ben giderim Sen mutlu ol yeter bir hatır sor yeter Bu gönül görmeden de sever *** Canım hüzün çiçeğim Sen solma ben giderim Sen mutlu ol yeter bir hatır sor yeter Bu gönül görmeden de sever

Kara Sevda Ayrılığın çok yaman Geçmek bilmiypr zaman Başımda duman duman Tütüyor kara sevdan *** Tükandi sabrım Yokluğuna isyanım Kaldıbir tek canım Onuda al allah'hım *** Kanıyor gönlüm hala Sensiz geçen her baharda Kader karşı geldim Duramam buralarda *** Yağıyor yollarıma Geçilmiyor kara sevdan Kadere karşı geldim Duramam buralarda

Sıkı Sıkıya Sus, güzelim, kim ne derse desin Boş laflara aldırma Al işte seninim, tepe tepe kullan Aceleye getirip saldırma *** Tereddüt etme, kendini bırak Sağın solun sallansın Sen tadını çıkarırken doya doya Kıskananlar çatlasın *** Tekrarı yok bu dünyanın İstediğini yap be, canım Al beni kollarına, sarıl Sıkı sıkıya Sıkı sıkıya *** Dön, dön, dön arkanı, yum gözünü Görmezlikten gel El âlem ne derse desin Duymazlıktan gel *** Dön arkanı, yum gözünü Görmezlikten gel El âlem ne derse desin Duymazlıktan gel *** Sus, güzelim, kim ne derse desin Boş laflara aldırma Al işte seninim, tepe tepe kullan Aceleye getirip saldırma *** Tereddüt etme, kendini bırak Sağın solun sallansın Sen tadını çıkarırken doya doya Kıskananlar çatlasın *** Tekrarı yok bu dünyanın İstediğini yap be, canım Al beni kollarına, sarıl Sıkı sıkıya Sıkı sıkıya *** Dön, dön, dön arkanı, yum gözünü Görmezlikten gel El âlem ne derse desin Duymazlıktan gel *** Dön arkanı, yum gözünü Görmezlikten gel El âlem ne derse desin Duymazlıktan gel *** Dön, dön, dön arkanı, yum gözünü Görmezlikten gel El âlem ne derse desin Duymazlıktan gel *** Dön arkanı, yum gözünü Görmezlikten gel El âlem ne derse desin Duymazlıktan gel *** Duymazlıktan gel