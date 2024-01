Hakan Peker

İçimi gıcıklıyor Senin tatlı gülüşün Sana deli oluyorum Gerisini sen düşün *** O bakışların beni Hiç rahat bırakmıyor Tenin tenime deyse Yangını aratmıyor *** Hadi gel bu akşamda Yak yak yak beni Ateşler at at at beni Al götür aşk cennetine Oralarda bırak beni *** Hadi gel bu akşamda Yak yak yak beni Ateşlere at at at beni Ben seninle var olurum Yeni baştan yarat beni *** Beni yerden kesiyor Senin tatlı öpüşün Bir de nazın biterse Gerisini sen düşün. *** Hadi gel bu akşamda Yak yak yak beni Ateşler at at at beni Al götür aşk cennetine Oralarda bırak beni *** Hadi gel bu akşamda Yak yak yak beni Ateşlere at at at beni Ben seninle var olurum Yeni baştan yarat beni